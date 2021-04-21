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Шашлык по-абхазски

Шашлык по-абхазски

Приготовьте шашлык по-абхазски разок, и будете делать это замечательное блюдо снова и снова. Главное отличие - с мясом на шампура нанизываются лук и помидоры, а сам шашлык готовится из баранины.

Описание приготовления:

Для приготовления шашлыка по-абхазски нужно обязательно взять баранину и использовать в маринад уксус, а при жарке шашлык сбрызгивается гранатовым соком или вином смешанным с аджикой. Шашлык маринуется с такими приправами как кориандр, чабер, базилик На шампура нанизывается лук, мясо и помидоры с перцем. Готовый шашлык по-абхазски подается с целым подносом овощей, свежей зелени, аджикой, лавашом и красным вином. Успехов и приятного аппетита!

Ингредиенты:

  • Баранина  — 1 Килограмм
  • Помидор  — 5 Штук
  • Болгарский перец  — 2 Штуки
  • Лук  — 5 Штук
  • Уксус  — По вкусу
  • Соль, перец  — По вкусу

Количество порций: 4-5

Шашлык по-абхазски

Баранину порезать на кусочками.

Шашлык по-абхазски

Лук порезать кольцами и полукольцами.

Шашлык по-абхазски

Приготовить специи для шашлыка: перцы красный и черный, зиру, кориандр, тимьян,базилик, соль.

Шашлык по-абхазски

Мясо смешать с луком, специями, добавить гранатовый сок и уксус. Мариновать 2 -4 часа.

Шашлык по-абхазски

Приготовить угли.

Шашлык по-абхазски

Нанизать мясо на шампура, чередуя его с помидоры, перцем и луком. Жарить шашлык нужно на углях, периодически сбрызгивая вином или соком.

Шашлык по-абхазски

Приятного аппетита!

 

 

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мясные блюдакухни мирашашлык
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