Приготовьте шашлык по-абхазски разок, и будете делать это замечательное блюдо снова и снова. Главное отличие - с мясом на шампура нанизываются лук и помидоры, а сам шашлык готовится из баранины.

Описание приготовления:

Для приготовления шашлыка по-абхазски нужно обязательно взять баранину и использовать в маринад уксус, а при жарке шашлык сбрызгивается гранатовым соком или вином смешанным с аджикой. Шашлык маринуется с такими приправами как кориандр, чабер, базилик На шампура нанизывается лук, мясо и помидоры с перцем. Готовый шашлык по-абхазски подается с целым подносом овощей, свежей зелени, аджикой, лавашом и красным вином. Успехов и приятного аппетита!

Ингредиенты:

Баранина — 1 Килограмм

Помидор — 5 Штук

Болгарский перец — 2 Штуки

Лук — 5 Штук

Уксус — По вкусу

Соль, перец — По вкусу

Количество порций: 4-5

Баранину порезать на кусочками.

Лук порезать кольцами и полукольцами.

Приготовить специи для шашлыка: перцы красный и черный, зиру, кориандр, тимьян,базилик, соль.

Мясо смешать с луком, специями, добавить гранатовый сок и уксус. Мариновать 2 -4 часа.

Приготовить угли.

Нанизать мясо на шампура, чередуя его с помидоры, перцем и луком. Жарить шашлык нужно на углях, периодически сбрызгивая вином или соком.

Приятного аппетита!