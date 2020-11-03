Без лишней мороки! Готовим вкусные ленивые голубцы

Если вы любите голубцы, но у вас нет времени на их приготовление, упрощенный вариант этого прекрасного блюда вам точно подойдет! Вкус от этого совсем не пострадает, поверьте, такие голубцы станут частым гостем на вашем столе.

Ингредиенты:

Фарш 700 г

Рис 150 г

Капуста 250 г

Лук 3 шт

Яйцо 1 шт

Соль, перец по вкусу

Помидоры 2 шт

Морковь 1 шт

Перец 2 шт

Томатная паста 1 ст.л.

Сметана 100 г

Масло растительное 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Тщательно промыть рис, залить холодной водой и отварить до полуготовности. Остудить.

2. Капусту и 1 луковицу натереть на крупной терке.

3. В миску поместить фарш, натертые капусту и лук, рис и яйцо. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать, утрамбовать руками и поставить в холодильник на 30 минут.

4. Тем временем обдать помидоры кипятком, снять кожицу, нарезать на мелкие кусочки.

5. Две луковицы нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке, сладкий перец нарезать соломкой.

6. Разогреть масло в сковороде, добавить морковь и обжарить 3-4 минуты. Далее добавить лук и перец, обжарить еще 3-4 минуты. Добавить помидоры, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Сметану смешать со 150 мл горячей воды и влить к овощам. Перемешать и готовить 5 минут.

7. Форму для запекания смазать сливочным маслом.8. Из фарша сформировать голубцы (как большие котлеты) и переложить в форму на расстоянии друг от друга. Отправить в духовку на 30 минут при 180С.9. Далее достать голубцы, полить подливкой и готовить еще 30 минут.10. Подавать ленивые голубцы со сметаной и зеленью.