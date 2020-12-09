Как приготовить курицу в духовке: 15 потрясающих рецептов

Рулетики с грибами и сыром, грудки с ананасами, бёдрышки с горчично-медовым соусом, целая курица на соли и другие блюда, в том числе от Джейми Оливера.
1. Куриные грудки на подушке из лимонов
Ингредиенты
- 1 столовая ложка коричневого сахара;
- 1 чайная ложка сушёного чеснока;
- 1 чайная ложка молотой паприки;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка молотого чёрного перца;
- несколько столовых ложек оливкового масла;
- 4 половинки куриных грудок без кожи и костей;
- 1 лимон;
- несколько веточек тимьяна.
Приготовление
Соедините сахар, сушёный чеснок, паприку, соль и перец. Полейте маслом грудки и натрите со всех сторон получившейся смесью.
Нарежьте лимон тонкими кружочками и выложите в форму вместе с тимьяном. Сверху поместите курицу. Запекайте около 25 минут при температуре 190 °C. Выньте форму из духовки и накройте фольгой на 5–10 минут.
2. Целая курица по-индийски с румяной йогуртовой корочкой в духовке
Ингредиенты
- 2 чайные ложки молотой корицы;
- 2 чайные ложки молотого кумина;
- 1 чайная ложка молотого кориандра;
- ½ чайной ложки молотой куркумы;
- ¼ чайной ложки молотой гвоздики;
- 1 чайная ложка сушёного чеснока;
- 2 чайные ложки соли;
- 1 чайная ложка молотого чёрного перца;
- 30 г измельчённого в блендере миндаля;
- 5 столовых ложек натурального йогурта;
- целая курица весом около 1½ кг.
Приготовление
Смешайте корицу, кумин, кориандр, куркуму, гвоздику, чеснок, соль, перец, миндаль и йогурт до пастообразной консистенции. Свяжите ножки курицы. Натрите её получившейся пастой со всех сторон, в том числе под шкуркой для ещё большего вкуса и аромата. Часть пасты можно положить внутрь курицы.
Покройте тушку фольгой и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Запекайте замариновавшуюся курицу в течение часа при температуре 200 °C. Уберите фольгу и готовьте мясо ещё 20–30 минут.
3. Куриные бёдрышки в горчично-медовом соусе
Ингредиенты
- соль — по вкусу;
- 5–7 куриных бёдер с кожей;
- 80 г дижонской горчицы;
- 100 г мёда;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 веточки свежего розмарина;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Натрите солью куриные бёдрышки со всех сторон и выложите в форму шкуркой вверх.
Взбейте венчиком горчицу, мёд и масло до однородной консистенции. Приправьте соус солью. По желанию можно добавить в него ещё немного горчицы.
Полейте мясо получившимся соусом. Разложите веточки розмарина между бёдрышками. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45 минут.
Перед подачей посыпьте курицу перцем.
4. Целая курица в молоке от Джейми Оливера
Ингредиенты
- целая курица весом около 1½ кг;
- немного оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1–2 столовые ложки сливочного масла;
- 10 зубчиков чеснока;
- 2 лимона;
- ½ коричной палочки;
- 1 пучок свежего шалфея;
- 565 мл молока.
Приготовление
Полейте курицу частью масла и натрите солью и перцем со всех сторон. Разогрейте большую часть сливочного масла в кастрюле, которую можно использовать для приготовления в духовке. Положите туда тушку.
Обжарьте курицу со всех сторон до лёгкого золотистого цвета. Выложите птицу и вылейте из кастрюли жидкость.
Неочищенные зубчики чеснока немного придавите рукой или плоской стороной ножа. Овощечисткой срежьте с лимонов цедру.
Бросьте в кастрюлю сливочное масло, корицу, чеснок, полоски цедры и перемешайте. Добавьте листья шалфея, соль и перец и ещё раз хорошенько перемешайте. Влейте молоко, положите в кастрюлю курицу и выдавите сок примерно половины лимона.
Затем поставьте всё это в разогретую до 180 °C духовку на 1,5 часа. Подавайте курицу вместе с соусом, в котором она запекалась.
5. Куриные рулетики с грибами и яйцами
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 250 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 4 половинки куриных грудок без кожи и костей;
- 2 чайные ложки горчицы;
- 4 зубчика чеснока;
- 1–2 чайные ложки аджики.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую и остудите. Очистите шампиньоны, нарежьте их и лук небольшими кубиками. Разогрейте в сковороде часть масла и обжарьте грибы и лук до золотистого цвета. Приправьте солью и перцем.
Отбейте куриные грудки молотком и присыпьте солью и перцем. Смажьте каждое филе ½ чайной ложки горчицы и одним измельчённым зубчиком чеснока. Выложите яйца, нарезанные кубиками, и грибы с луком.
Скрутите мясо рулетиками и обмотайте ниткой. По краям для надёжности проткните свёртки деревянными шпажками.
Соедините аджику и 2–3 столовые ложки масла и смажьте рулетики. Запекайте 40 минут при температуре 200 °C. Перед подачей выньте шпажки и снимите нитки.
6. Куриные грудки, фаршированные авокадо и помидорами
Ингредиенты
- 1 авокадо;
- 80–100 г помидоров черри;
- ¼ красной луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- несколько веточек петрушки;
- 1 лайм;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 чайная ложка молотого чили;
- 1 чайная ложка сушёного чеснока;
- ½ чайной ложки сушёного лука;
- 1 чайная ложка молотого орегано;
- ½ чайной ложки молотого кумина;
- 4 половинки куриных грудок без кожи и костей;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление
Нарежьте мякоть авокадо и помидоры крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Добавьте к ним измельчённые чеснок и петрушку, сок лайма, соль и перец и перемешайте.
Отдельно соедините 2 чайные ложки соли, молотый чили, сушёные чеснок и лук, орегано и кумин. Смажьте грудки маслом и натрите получившейся смесью.
Сделайте на филе продольные надрезы и выложите туда начинку. Чтобы она не выпала, проткните мясо деревянными шпажками. Выложите курицу в форму и запекайте при температуре 200 °C примерно 25 минут.
7. Куриные грудки с хрустящей миндальной корочкой
Ингредиенты
- 2 половинки куриной грудки без кожи и костей;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки молока;
- 60 г измельчённого в блендере миндаля;
- 30 г панировочных сухарей;
- ¼ чайной ложки сушёного чеснока;
- ¼ чайной ложки молотой паприки;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
Приготовление
Нарежьте каждое куриное филе на 4–5 полосок и отбейте молотком. Взбейте яйцо и молоко. В другой ёмкости смешайте миндаль, сухари, чеснок, паприку, соль и перец.
Обмакните кусочки курицы в яичную смесь, затем обваляйте в миндальной. Выложите мясо на решётку духовки. Если готовить его на противне, то нижняя часть не будет хрустящей. Запекайте курицу около 20 минут при температуре 200 °C.
8. Целая курица на соли в духовке
Ингредиенты
- 1 кг соли;
- целая курица весом около 1½ кг.
Приготовление
Распределите соль по форме с высокими бортиками. Свяжите ножки курицы и выложите её на соль спинкой вниз. Кончики крылышек можно покрыть фольгой, чтобы они не подгорели. Запекайте при температуре 180 °C примерно час.
Чтобы проверить готовность мяса, проткните его зубочисткой. Выступивший из тушки сок должен быть прозрачным. У приготовленной таким образом курицы хрустящая корочка и очень сочное мясо.
9. Курица в вине с изюмом и оливками в духовке
Ингредиенты
- 60 мл оливкового масла;
- 60 мл красного винного уксуса;
- 1 чайная ложка молотого орегано;
- 1 чайная ложка соли;
- ½ чайной ложки сушёного чеснока;
- щепотка молотого чёрного перца;
- 3 сушёных лавровых листа;
- 70 г изюма;
- горсть оливок;
- 1,3 кг разных частей курицы (бёдра, голени, крылья);
- 120 мл сухого белого вина;
- 2 столовые ложки коричневого сахара.
Приготовление
Смешайте масло, уксус, орегано, соль, чеснок и перец. Добавьте лаврушку, изюм и оливки. Проколите вилкой кожицу на курице, выложите в подготовленную смесь и хорошенько перемешайте. Уберите в холодильник на несколько часов или на всю ночь, чтобы мясо замариновалось.
Выложите курицу в небольшую форму. В маринад влейте вино, перемешайте и полейте им мясо. Затем посыпьте сахаром и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут.
Периодически поливайте курицу соусом из формы. После приготовления выньте лавровые листья.
10. Куриные рулетики с козьим сыром и руколой
Ингредиенты
- 4 половинки куриных грудок без кожи и костей;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 пучок руколы (можно заменить другой зеленью, например шпинатом или базиликом);
- 120 г козьего сыра;
- 1–2 столовые ложки сливочного или оливкового масла.
Приготовление
Отбейте куриные грудки молотком и приправьте солью и перцем. Выложите на каждую грудку руколу и сыр, скрутите рулетиками и закрепите деревянными шпажками.
В сковороде, пригодной для духовки, разогрейте масло. Выложите куриные рулетики и немного обжарьте со всех сторон до румяной корочки.
Поставьте сковороду в разогретую до 220 °C духовку и запекайте блюдо ещё примерно 10–12 минут до готовности. Переложите на тарелку, покройте фольгой и оставьте на 5 минут. Выньте шпажки и нарежьте рулетики кусочками.
11. Целая курица на подушке из овощей в духовке
Ингредиенты
- целая курица весом около 1½ кг;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 луковица;
- 3 моркови;
- 2 черешка сельдерея;
- 300 г картофеля;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 1 лимон;
- ½ пучка свежего тимьяна.
Приготовление
Натрите курицу солью и перцем со всех сторон и свяжите ножки. Нарежьте лук, морковь, сельдерей, картошку и чеснок крупными кусочками и выложите в форму. Сверху поместите курицу.
Смажьте тушку растопленным маслом и засуньте внутрь половинки лимона и тимьян. Запекайте при температуре 220 °C около часа. Выньте форму из духовки, накройте фольгой и оставьте на 15–20 минут.
12. Куриная грудка в майонезе
Ингредиенты
- 2 столовые ложки майонеза (можно заменить сметаной);
- 1 чайная ложка хмели-сунели;
- 1 чайная ложка молотой паприки;
- 1 чайная ложка сушёного чеснока;
- ¼–½ чайной ложки соли;
- целая куриная грудка с кожей.
Приготовление
Смешайте майонез или сметану, хмели-сунели, паприку, сушёный чеснок и соль. Сделайте на грудке диагональные надрезы и натрите её со всех сторон подготовленной смесью. Положите мясо в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и уберите в холодильник на ночь.
Переложите курицу в форму и запекайте 15 минут при 200 °C. Затем убавьте температуру до 180 °C и готовьте ещё 25–35 минут.
13. Куриные бёдрышки с картошкой и помидорами
Ингредиенты
- 6 куриных бёдер с кожей;
- 1 чайная ложка приправы для курицы;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 100 г сметаны;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 луковица;
- 1 кг картофеля;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1–2 помидора.
Приготовление
Выложите бёдрышки в миску и натрите их со всех сторон приправой для курицы, солью и перцем. Добавьте сметану, измельчённый чеснок и крупно порезанный лук и ещё раз перемешайте.
Нарежьте картошку крупными кусочками. Выложите в форму, добавьте соль, перец и масло и перемешайте. Сверху выложите куриные бёдра и крупные кусочки помидоров.
Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 220 °C духовку примерно на час. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10–15 минут.
14. Целая курица с острым соевым соусом, запечённая в рукаве
Ингредиенты
- 1 столовая ложка паприки;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- ½ чайной ложки молотого красного перца;
- ½–1 чайная ложка соли;
- целая курица весом 1,8 кг.
Приготовление
Соедините паприку, соевый соус, красный перец и соль. Смажьте курицу получившейся смесью и оставьте на полчаса.
Затем поместите её в рукав для запекания и плотно завяжите с обеих сторон. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 1,5 часа. Прежде чем доставать курицу из рукава, дайте ей немного остыть.
15. Куриные грудки с ананасами и сыром
Ингредиенты
- 2 половинки куриной грудки без кожи и костей;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- немного сливочного масла;
- 1 луковица;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 6 колец консервированного ананаса;
- 200 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте грудку на шесть плоских частей и отбейте. Приправьте солью и перцем.
Смажьте маслом форму и выложите полукольца лука. Сверху поместите курицу, покрытую сметаной, кольца ананаса и тёртый сыр. Запекайте при температуре 180 °C 35–40 минут.
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