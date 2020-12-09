Как приготовить курицу в духовке: 15 потрясающих рецептов

Рулетики с грибами и сыром, грудки с ананасами, бёдрышки с горчично-медовым соусом, целая курица на соли и другие блюда, в том числе от Джейми Оливера.

1. Куриные грудки на подушке из лимонов

Ингредиенты

1 столовая ложка коричневого сахара;

1 чайная ложка сушёного чеснока;

1 чайная ложка молотой паприки;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка молотого чёрного перца;

несколько столовых ложек оливкового масла;

4 половинки куриных грудок без кожи и костей;

1 лимон;

несколько веточек тимьяна.

Приготовление

Соедините сахар, сушёный чеснок, паприку, соль и перец. Полейте маслом грудки и натрите со всех сторон получившейся смесью.

Нарежьте лимон тонкими кружочками и выложите в форму вместе с тимьяном. Сверху поместите курицу. Запекайте около 25 минут при температуре 190 °C. Выньте форму из духовки и накройте фольгой на 5–10 минут.

2. Целая курица по-индийски с румяной йогуртовой корочкой в духовке

Ингредиенты

2 чайные ложки молотой корицы;

2 чайные ложки молотого кумина;

1 чайная ложка молотого кориандра;

½ чайной ложки молотой куркумы;

¼ чайной ложки молотой гвоздики;

1 чайная ложка сушёного чеснока;

2 чайные ложки соли;

1 чайная ложка молотого чёрного перца;

30 г измельчённого в блендере миндаля;

5 столовых ложек натурального йогурта;

целая курица весом около 1½ кг.

Приготовление

Смешайте корицу, кумин, кориандр, куркуму, гвоздику, чеснок, соль, перец, миндаль и йогурт до пастообразной консистенции. Свяжите ножки курицы. Натрите её получившейся пастой со всех сторон, в том числе под шкуркой для ещё большего вкуса и аромата. Часть пасты можно положить внутрь курицы.

Покройте тушку фольгой и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Запекайте замариновавшуюся курицу в течение часа при температуре 200 °C. Уберите фольгу и готовьте мясо ещё 20–30 минут.

3. Куриные бёдрышки в горчично-медовом соусе

Ингредиенты

соль — по вкусу;

5–7 куриных бёдер с кожей;

80 г дижонской горчицы;

100 г мёда;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 веточки свежего розмарина;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Натрите солью куриные бёдрышки со всех сторон и выложите в форму шкуркой вверх.

Взбейте венчиком горчицу, мёд и масло до однородной консистенции. Приправьте соус солью. По желанию можно добавить в него ещё немного горчицы.

Полейте мясо получившимся соусом. Разложите веточки розмарина между бёдрышками. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45 минут.

Перед подачей посыпьте курицу перцем.

4. Целая курица в молоке от Джейми Оливера

Ингредиенты

целая курица весом около 1½ кг;

немного оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1–2 столовые ложки сливочного масла;

10 зубчиков чеснока;

2 лимона;

½ коричной палочки;

1 пучок свежего шалфея;

565 мл молока.

Приготовление

Полейте курицу частью масла и натрите солью и перцем со всех сторон. Разогрейте большую часть сливочного масла в кастрюле, которую можно использовать для приготовления в духовке. Положите туда тушку.

Обжарьте курицу со всех сторон до лёгкого золотистого цвета. Выложите птицу и вылейте из кастрюли жидкость.

Неочищенные зубчики чеснока немного придавите рукой или плоской стороной ножа. Овощечисткой срежьте с лимонов цедру.

Бросьте в кастрюлю сливочное масло, корицу, чеснок, полоски цедры и перемешайте. Добавьте листья шалфея, соль и перец и ещё раз хорошенько перемешайте. Влейте молоко, положите в кастрюлю курицу и выдавите сок примерно половины лимона.

Затем поставьте всё это в разогретую до 180 °C духовку на 1,5 часа. Подавайте курицу вместе с соусом, в котором она запекалась.

5. Куриные рулетики с грибами и яйцами

Ингредиенты

2 яйца;

250 г шампиньонов;

1 луковица;

несколько столовых ложек растительного масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

4 половинки куриных грудок без кожи и костей;

2 чайные ложки горчицы;

4 зубчика чеснока;

1–2 чайные ложки аджики.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую и остудите. Очистите шампиньоны, нарежьте их и лук небольшими кубиками. Разогрейте в сковороде часть масла и обжарьте грибы и лук до золотистого цвета. Приправьте солью и перцем.

Отбейте куриные грудки молотком и присыпьте солью и перцем. Смажьте каждое филе ½ чайной ложки горчицы и одним измельчённым зубчиком чеснока. Выложите яйца, нарезанные кубиками, и грибы с луком.

Скрутите мясо рулетиками и обмотайте ниткой. По краям для надёжности проткните свёртки деревянными шпажками.

Соедините аджику и 2–3 столовые ложки масла и смажьте рулетики. Запекайте 40 минут при температуре 200 °C. Перед подачей выньте шпажки и снимите нитки.

6. Куриные грудки, фаршированные авокадо и помидорами

Ингредиенты

1 авокадо;

80–100 г помидоров черри;

¼ красной луковицы;

2 зубчика чеснока;

несколько веточек петрушки;

1 лайм;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 чайная ложка молотого чили;

1 чайная ложка сушёного чеснока;

½ чайной ложки сушёного лука;

1 чайная ложка молотого орегано;

½ чайной ложки молотого кумина;

4 половинки куриных грудок без кожи и костей;

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

Нарежьте мякоть авокадо и помидоры крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Добавьте к ним измельчённые чеснок и петрушку, сок лайма, соль и перец и перемешайте.

Отдельно соедините 2 чайные ложки соли, молотый чили, сушёные чеснок и лук, орегано и кумин. Смажьте грудки маслом и натрите получившейся смесью.

Сделайте на филе продольные надрезы и выложите туда начинку. Чтобы она не выпала, проткните мясо деревянными шпажками. Выложите курицу в форму и запекайте при температуре 200 °C примерно 25 минут.

7. Куриные грудки с хрустящей миндальной корочкой

Ингредиенты

2 половинки куриной грудки без кожи и костей;

1 яйцо;

2 столовые ложки молока;

60 г измельчённого в блендере миндаля;

30 г панировочных сухарей;

¼ чайной ложки сушёного чеснока;

¼ чайной ложки молотой паприки;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого чёрного перца;

Приготовление

Нарежьте каждое куриное филе на 4–5 полосок и отбейте молотком. Взбейте яйцо и молоко. В другой ёмкости смешайте миндаль, сухари, чеснок, паприку, соль и перец.

Обмакните кусочки курицы в яичную смесь, затем обваляйте в миндальной. Выложите мясо на решётку духовки. Если готовить его на противне, то нижняя часть не будет хрустящей. Запекайте курицу около 20 минут при температуре 200 °C.

8. Целая курица на соли в духовке

Ингредиенты

1 кг соли;

целая курица весом около 1½ кг.

Приготовление

Распределите соль по форме с высокими бортиками. Свяжите ножки курицы и выложите её на соль спинкой вниз. Кончики крылышек можно покрыть фольгой, чтобы они не подгорели. Запекайте при температуре 180 °C примерно час.

Чтобы проверить готовность мяса, проткните его зубочисткой. Выступивший из тушки сок должен быть прозрачным. У приготовленной таким образом курицы хрустящая корочка и очень сочное мясо.

9. Курица в вине с изюмом и оливками в духовке

Ингредиенты

60 мл оливкового масла;

60 мл красного винного уксуса;

1 чайная ложка молотого орегано;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки сушёного чеснока;

щепотка молотого чёрного перца;

3 сушёных лавровых листа;

70 г изюма;

горсть оливок;

1,3 кг разных частей курицы (бёдра, голени, крылья);

120 мл сухого белого вина;

2 столовые ложки коричневого сахара.

Приготовление

Смешайте масло, уксус, орегано, соль, чеснок и перец. Добавьте лаврушку, изюм и оливки. Проколите вилкой кожицу на курице, выложите в подготовленную смесь и хорошенько перемешайте. Уберите в холодильник на несколько часов или на всю ночь, чтобы мясо замариновалось.

Выложите курицу в небольшую форму. В маринад влейте вино, перемешайте и полейте им мясо. Затем посыпьте сахаром и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут.

Периодически поливайте курицу соусом из формы. После приготовления выньте лавровые листья.

10. Куриные рулетики с козьим сыром и руколой

Ингредиенты

4 половинки куриных грудок без кожи и костей;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 пучок руколы (можно заменить другой зеленью, например шпинатом или базиликом);

120 г козьего сыра;

1–2 столовые ложки сливочного или оливкового масла.

Приготовление

Отбейте куриные грудки молотком и приправьте солью и перцем. Выложите на каждую грудку руколу и сыр, скрутите рулетиками и закрепите деревянными шпажками.

В сковороде, пригодной для духовки, разогрейте масло. Выложите куриные рулетики и немного обжарьте со всех сторон до румяной корочки.

Поставьте сковороду в разогретую до 220 °C духовку и запекайте блюдо ещё примерно 10–12 минут до готовности. Переложите на тарелку, покройте фольгой и оставьте на 5 минут. Выньте шпажки и нарежьте рулетики кусочками.

11. Целая курица на подушке из овощей в духовке

Ингредиенты

целая курица весом около 1½ кг;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 луковица;

3 моркови;

2 черешка сельдерея;

300 г картофеля;

1 зубчик чеснока;

3 столовые ложки сливочного масла;

1 лимон;

½ пучка свежего тимьяна.

Приготовление

Натрите курицу солью и перцем со всех сторон и свяжите ножки. Нарежьте лук, морковь, сельдерей, картошку и чеснок крупными кусочками и выложите в форму. Сверху поместите курицу.

Смажьте тушку растопленным маслом и засуньте внутрь половинки лимона и тимьян. Запекайте при температуре 220 °C около часа. Выньте форму из духовки, накройте фольгой и оставьте на 15–20 минут.

12. Куриная грудка в майонезе

Ингредиенты

2 столовые ложки майонеза (можно заменить сметаной);

1 чайная ложка хмели-сунели;

1 чайная ложка молотой паприки;

1 чайная ложка сушёного чеснока;

¼–½ чайной ложки соли;

целая куриная грудка с кожей.

Приготовление

Смешайте майонез или сметану, хмели-сунели, паприку, сушёный чеснок и соль. Сделайте на грудке диагональные надрезы и натрите её со всех сторон подготовленной смесью. Положите мясо в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и уберите в холодильник на ночь.

Переложите курицу в форму и запекайте 15 минут при 200 °C. Затем убавьте температуру до 180 °C и готовьте ещё 25–35 минут.

13. Куриные бёдрышки с картошкой и помидорами

Ингредиенты

6 куриных бёдер с кожей;

1 чайная ложка приправы для курицы;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

100 г сметаны;

3 зубчика чеснока;

1 луковица;

1 кг картофеля;

2 столовые ложки оливкового масла;

1–2 помидора.

Приготовление

Выложите бёдрышки в миску и натрите их со всех сторон приправой для курицы, солью и перцем. Добавьте сметану, измельчённый чеснок и крупно порезанный лук и ещё раз перемешайте.

Нарежьте картошку крупными кусочками. Выложите в форму, добавьте соль, перец и масло и перемешайте. Сверху выложите куриные бёдра и крупные кусочки помидоров.

Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 220 °C духовку примерно на час. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10–15 минут.

14. Целая курица с острым соевым соусом, запечённая в рукаве

Ингредиенты

1 столовая ложка паприки;

2 столовые ложки соевого соуса;

½ чайной ложки молотого красного перца;

½–1 чайная ложка соли;

целая курица весом 1,8 кг.

Приготовление

Соедините паприку, соевый соус, красный перец и соль. Смажьте курицу получившейся смесью и оставьте на полчаса.

Затем поместите её в рукав для запекания и плотно завяжите с обеих сторон. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 1,5 часа. Прежде чем доставать курицу из рукава, дайте ей немного остыть.

15. Куриные грудки с ананасами и сыром

Ингредиенты

2 половинки куриной грудки без кожи и костей;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

немного сливочного масла;

1 луковица;

2 столовые ложки сметаны;

6 колец консервированного ананаса;

200 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте грудку на шесть плоских частей и отбейте. Приправьте солью и перцем.

Смажьте маслом форму и выложите полукольца лука. Сверху поместите курицу, покрытую сметаной, кольца ананаса и тёртый сыр. Запекайте при температуре 180 °C 35–40 минут.