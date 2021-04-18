Что приготовить из рыбной консервы помимо салатов: 5 блюд, которые многим придутся по вкусу

У каждой хозяйки в шкафу всегда можно отыскать несколько разнообразных баночек рыбных консерв, которые в любой момент могут пригодиться на обед или ужин. Однако их можно употреблять не только в стандартном виде, но и приготовить с их помощью парочку вкусных рецептов.





1. Шарики из печени трески

Шарики из печени трески и картошки. \ Фото: patee.ru.



Для тех, кто любит собираться шумной компанией перед телевизором, но устал от магазинных снеков и фастфуда, но при этом хочет побаловать себя чем-то вкусным – ловите рецепт пикантной закуски из печени трески, которую не составит труда приготовить за считанные минуты.



Ингредиенты:



• Печень трески - 250 г;

• Сыр - 70 г;

• Картофель среднего размера - 2 шт;

• Яйца - 2 шт;

• Петрушка - несколько веточек;

• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;

• Кунжут - 2-3 ст.л;

• Майонез - по вкусу.





Закуска из печени трески. \ Фото: pinterest.dk.



Способ приготовления:



• Яйца отварить вкрутую;

• Картофель хорошенько вымыть;

• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;

• Остудить и очистить;

• После натереть на самую крупную тёрку;

• Сыр и яйца натереть на мелкой тёрке;

• Из консервы слить масло;

• Печень хорошенько размять вилкой;

• Приправить солью и перцем;

• Затем добавить тёртый сыр, яйца и картофель, а также майонез;

• Всё тщательно перемешать;

• Из получившейся массы сформировать равномерные шарики размером с рафаэлло;

• Каждый шарик обвалять в кунжуте;

• Выложить на блюдо;

• Посыпать мелко рубленной петрушкой;

• Отправить в холодильник на 20-30 минут;

• Подавать к столу в качестве закуски или на перекус.

2. Салат с тунцом

Салат с тунцом и яблоками. \ Фото: google.com.



Салат с тунцом и яблоками – поистине яркое, лёгкое и насыщенное по вкусу весеннее блюдо, которое отлично впишется в дневной рацион любой хозяйки.



Ингредиенты:



• Яйца - 2-3 шт;

• Тунец консервированный - 200 г;

• Огурцы свежие длинные - 1 шт;

• Лимон - 1 шт;

• Яблоки зелёные - 1 шт;

• Авокадо - 1 шт;

• Масло оливковое - 6 ч.л;

• Салат листовой - 1 пучок;

• Соль и молотый перец - по вкусу.





Лёгкий весенний салат из тунца с яблоками и авокадо. \ Фото: yandex.ua.



Способ приготовления:



• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить;

• Очистить и разрезать на несколько равномерных долек (6

-8);

• Оливковое масло смешать с лимонным соком, солью и перцем (примерно 2-2,5 ст.л);

• Авокадо и яблоки вымыть;

• Нарезать тонкими ломтиками;

• Переложить в миску;

• Огурцы вымыть;

• Нарезать тонкими кольцами;

• Выложить в миску к яблокам с авокадо;

• Пучок салата вымыть;

• Откинуть на дуршлаг и дать стечь воде;

• Листья нарезать произвольно или нарвать руками;

• Также выложить миску к другим ингредиентам;

• Из тунца слить жидкость;

• Мякоть можно нарезать кубиком среднего размера или по желанию размять вилкой;

• Выложить в миску;

• Заправить лимонно-оливковой заправкой;

• Аккуратно перемешать;

• Перед подачей разложить порционно на тарелки и украсить дольками отварных яиц.

3. Заливной пирог

Заливной пирог с рыбой и картофелем. \ Фото: youtube.com.



Ещё одно весьма вкусное блюдо, которое можно приготовить из рыбных консервов – заливной пирог.



Ингредиенты:



• Яйца - 2 шт;

• Сметана - 4 ч.л;

• Кефир - 370 мл;

• Мука - 250 г;

• Разрыхлитель - 10 г;

• Картофель - 5-6 шт;

• Лук белый - 1 шт;

• Рыбные консервы - 250 г;

• Масло подсолнечное;

• Соль и молотый перец - по вкусу.





Рыбный пирог. \ Фото: twitter.com.



Способ приготовления:



• Картофель вымыть;

• Очистить;

• Нарезать кружками;

• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;

• Обжарить вместе с картошкой на подсолнечном масле примерно 7-10 минут;

• Из консервы слить жидкость;

• Мякоть хорошенько размять вилкой;

• Переложить в миску и смешать с поджаренным луком и картофелем;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать аккуратно;

• В другой миске смешать яйца с солью;

• Взбить, а затем добавить кефир и сметану;

• Хорошенько перемешать;

• Просеянную муку смешать с разрыхлителем;

• Добавить в миску к яичной смеси;

• Всё перемешать и замесить тесто;

• Форму для запекания смазать маслом;

• На дно выложить половину теста;

• Разровнять;

• Сверху выложить ровным слоем начинку;

• Накрыть оставшейся частью теста;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

4. Вафельный торт

Вафельный торт. \ Фото: cookery.site.



Вафли, как и торты бывают не только сладкими. Не верите? Тогда обратите внимание на рецепт вафельного торта с рыбными консервами, который настолько вкусный, что перед ним вряд ли хоть кто-то устоит. Попробовав кусочек, захочется добавки, а потом ещё и ещё.



Ингредиенты:



• Огурец крупный длинный - 1 шт;

• Яйца - 4 шт;

• Скумбрия или сайра консервированная - 250 г;

• Сыр - 150 г;

• Вафельные коржи - 4 шт;

• Майонез - 200 г;

• Укроп - 7-8 веточек;

• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу.





Вафельный торт с начинкой из рыбных консервов. \ Фото: travel-dom.ru.



Способ приготовления:



• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить;

• Очистить и натереть на крупную тёрку;

• Сыр натереть на среднюю тёрку;

• Из консервы слить жидкость;

• Мякоть переложить в миску и растолочь вилкой;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать;

• В другой миске смешать мелко нарезанный укроп с майонезом;

• Получившейся смесью аккуратно перемазать вафельные коржи;

• На каждый перемазанный корж выложить слой начинки, сверху накрыть коржом и вновь выложить начинку и повторить последовательность;

• Верхний корж смазать смесью из майонеза и укропа;

• И украсить тонко нарезанными кружками огурцов;

• Отправить торт в холодильник на 2-3 часа;

• Перед подачей разрезать на порции.

5. Винегрет с рыбой

Винегрет со шпротами. \ Фото: dzivei.lv.



И напоследок несмотря на то, что праздники уже давным-давно позади, это совсем никак не мешает приготовить винегрет. Но не простой, а с добавлением шпротов. Как вам такая идея и вариант?



Ингредиенты:



• Шпроты - 180-200 г;

• Свекла небольшая - 2-3 шт;

• Морковка среднего размера - 2 шт;

• Картофель среднего размера - 3-4 шт;

• Лук фиолетовый - 1 шт;

• Огурцы консервированные среднего размера - 2 шт;

• Горошек консервированный - 150 г;

• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу;

• Масло подсолнечное;

• Петрушка свежая - несколько веточек.





Винегрет. \ Фото: zira.uz.



Способ приготовления:



• Свеклу, морковь и картофель хорошенько вымыть;

• Отварить не очищая в слегка подсоленной воде;

• После остудить и очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Лук измельчить;

• Огурцы нарезать также как и остальные овощи;

• Шпроты выложить в миску и слегка размять вилкой (но при желании рыбку можно нарезать мелко);

• Сверху выложить овощи и горошек;

• Приправить солью, перцем, подсолнечным маслом;

• При желании можно добавить сок лимона;

• Всё перемешать;

• Сверху посыпать мелко рубленной петрушкой;

• Миску накрыть крышкой и отправить в холодильник на 35-40 минут.