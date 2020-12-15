Пирог с мясом и грибами

Интересный пирог из вытяжного теста.

Продукты

Тесто фило

Фарш мясной (у меня свинина и говядина)

Грибы

Лук

Яйцо (для смазки)

Масло сливочное (для жарки)

Лук мелко режу и обжариваю на сливочном масле. Добавляю к луку фарш, солю, перчу, тушу под крышкой, до готовности

Грибы тоже обжариваю, солю. Смешиваю фарш и грибы

Тесто за это время разморозилось

Фило это очень тонкие листы вытяжного теста, почти прозрачные, быстро высыхают и становятся хрупкими, поэтому работая с фило, не используемые листы нужно держать прикрытыми полотенцем или пищевой пленкой

2 листа теста выкладываю у смазанную маслом форму и промазываю слегка взбитым яйцом

Беру еще 2 листа и тоже смазываю их яйцом

Выкладываю часть фарша

И свернув в рулет, выкладываю в форму

Из остального теста и фарша тоже скручиваю рулеты

Выкладываю их в форму

И промазываю яйцом каждый ряд (всего у меня получилось 2 ряда)

Закрываю краями теста, смазываю яйцом

Сверху «обматываю» еще тестом и опять смазываю

Ставлю в духовку, разогретую до 180-200 градусов, минут на 35-40

Достав, смазываю сливочным маслом

Накрываю полотенцем и даю ему остыть

Вкусная начинка, хрустящая корочка снаружи, и легкие, тонкие, нежные перемычки теста внутри

Приятного аппетита!