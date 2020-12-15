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Пирог с мясом и грибами

Интересный пирог из вытяжного теста.

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Продукты
Тесто фило
Фарш мясной (у меня свинина и говядина)
Грибы
Лук
Яйцо (для смазки)
Масло сливочное (для жарки)

Пирог с мясом и грибами

Лук мелко режу и обжариваю на сливочном масле. Добавляю к луку фарш, солю, перчу, тушу под крышкой, до готовности

Пирог с мясом и грибами

Грибы тоже обжариваю, солю. Смешиваю фарш и грибы

Пирог с мясом и грибами

Тесто за это время разморозилось
Фило это очень тонкие листы вытяжного теста, почти прозрачные, быстро высыхают и становятся хрупкими, поэтому работая с фило, не используемые листы нужно держать прикрытыми полотенцем или пищевой пленкой

Пирог с мясом и грибами

2 листа теста выкладываю у смазанную маслом форму и промазываю слегка взбитым яйцом

Пирог с мясом и грибами

Беру еще 2 листа и тоже смазываю их яйцом

Пирог с мясом и грибами

Выкладываю часть фарша

Пирог с мясом и грибами

И свернув в рулет, выкладываю в форму

Пирог с мясом и грибами

Из остального теста и фарша тоже скручиваю рулеты
Выкладываю их в форму
И промазываю яйцом каждый ряд (всего у меня получилось 2 ряда)

Пирог с мясом и грибами

Закрываю краями теста, смазываю яйцом
Сверху «обматываю» еще тестом и опять смазываю
Ставлю в духовку, разогретую до 180-200 градусов, минут на 35-40

Пирог с мясом и грибами

Достав, смазываю сливочным маслом

Пирог с мясом и грибами

Накрываю полотенцем и даю ему остыть

Пирог с мясом и грибами

Вкусная начинка, хрустящая корочка снаружи, и легкие, тонкие, нежные перемычки теста внутри

Пирог с мясом и грибами

Приятного аппетита!

Пирог с мясом и грибами

 

 

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