Пирог с мясом и грибами

Интересный пирог из вытяжного теста.
Продукты
Тесто фило
Фарш мясной (у меня свинина и говядина)
Грибы
Лук
Яйцо (для смазки)
Масло сливочное (для жарки)
Лук мелко режу и обжариваю на сливочном масле. Добавляю к луку фарш, солю, перчу, тушу под крышкой, до готовности
Грибы тоже обжариваю, солю. Смешиваю фарш и грибы
Тесто за это время разморозилось
Фило это очень тонкие листы вытяжного теста, почти прозрачные, быстро высыхают и становятся хрупкими, поэтому работая с фило, не используемые листы нужно держать прикрытыми полотенцем или пищевой пленкой
2 листа теста выкладываю у смазанную маслом форму и промазываю слегка взбитым яйцом
Беру еще 2 листа и тоже смазываю их яйцом
Выкладываю часть фарша
И свернув в рулет, выкладываю в форму
Из остального теста и фарша тоже скручиваю рулеты
Выкладываю их в форму
И промазываю яйцом каждый ряд (всего у меня получилось 2 ряда)
Закрываю краями теста, смазываю яйцом
Сверху «обматываю» еще тестом и опять смазываю
Ставлю в духовку, разогретую до 180-200 градусов, минут на 35-40
Достав, смазываю сливочным маслом
Накрываю полотенцем и даю ему остыть
Вкусная начинка, хрустящая корочка снаружи, и легкие, тонкие, нежные перемычки теста внутри
Приятного аппетита!
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