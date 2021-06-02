В сто раз вкуснее зефира и готовится 5 минут: сладость, которую обожают мои дети

Как-то мои дети попросили у меня зефира, но поблизости магазинах его нигде не было. Пришлось научиться готовить его подобие дома и такого результата, я точно не ожидала. Получилось вкуснее покупного, теперь мои дети обожают эту сладость и постоянно выпрашивают. Теперь рассказываю и вам, как приготовить домашний зефир за 5 минут.
Ингредиенты
- 400 г. творога,
- 250 мл. молока,
- 3 ст.л. сахара,
- 2,5 ч.л. агар-агара,
- 1,5 ст.л. какао.
Пошаговый рецепт
- Творог перебить в комбайне или погружным блендером до однородности.
- В сотейник вливаем молоко добавляем сахар и агар-агар.
- Нагреваем на огне, постоянно помешивая до горячего состояния.
- Добавляем какао и хорошо перемешиваем чтобы не было комочков.
- Доводим до кипения, постоянно помешивая.
- Молочная смесь добавляем к творогу и ещё раз перебиваем блендером или в комбайне.
- Форму смазываем небольшим количеством растительного масла и вливаем творожную массу.
- Отправляем в холодильник до полного застывания.
- После застывания нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу.
Приятного чаепития!
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