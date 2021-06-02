В сто раз вкуснее зефира и готовится 5 минут: сладость, которую обожают мои дети

Как-то мои дети попросили у меня зефира, но поблизости магазинах его нигде не было. Пришлось научиться готовить его подобие дома и такого результата, я точно не ожидала. Получилось вкуснее покупного, теперь мои дети обожают эту сладость и постоянно выпрашивают. Теперь рассказываю и вам, как приготовить домашний зефир за 5 минут.

Ингредиенты

400 г. творога,

250 мл. молока,

3 ст.л. сахара,

2,5 ч.л. агар-агара,

1,5 ст.л. какао.

Пошаговый рецепт

Творог перебить в комбайне или погружным блендером до однородности. В сотейник вливаем молоко добавляем сахар и агар-агар. Нагреваем на огне, постоянно помешивая до горячего состояния. Добавляем какао и хорошо перемешиваем чтобы не было комочков. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Молочная смесь добавляем к творогу и ещё раз перебиваем блендером или в комбайне. Форму смазываем небольшим количеством растительного масла и вливаем творожную массу. Отправляем в холодильник до полного застывания. После застывания нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу.

Приятного чаепития!