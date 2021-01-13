С привкусом ностальгии: 5 блюд родом из далекого детства

В нашем детстве была целая масса вкуснейших блюд – от пышного омлета, которому позавидует любая хозяйка, до оригинальных супов и даже булочек. Сегодня мы предлагаем вспоминать пять лучших рецептов, которые каждый пробовал хотя бы раз в жизни в своей молодости.

1. Харчо

Харчо.

Традиционный, наваристый грузинский супчик придётся как нельзя кстати к любому столу. С помощью такого простого блюда можно внести разнообразие в привычное обеденное меню.

Ингредиенты:

• Говядина на кости – 510 г;

• Картошка – 2 шт;

• Лук – 2 шт;

• Морковь – 1 шт;

• Рис – 4 ст.л;

• Помидоры – 310 г;

• Чеснок – пара зубочков;

• Лавр – 3 шт;

• Перец и соль – по вкусу;

• Кинза и петрушка – пучок;

• Хмели-сунели – по вкусу;

• Ткемали – 3 ст.л.

Вкуснейший суп-харчо.

Способ приготовления:

• Мясо нарезать небольшими, одинаковыми кусками;

• Плеснуть масло на сковородку;

• Обжарить пару минут со всех сторон;

• Выложить в кастрюлю, набрав предварительно воду;

• Довести до кипения и проварить около получаса;

• Промыть и очистить морковь;

• Накрошить кружочком и всыпать к мясу;

• С лука снять шелуху, нарезать кубиком;

• Помидоры промыть и нарезать полукольцами;

• Обжарить вместе с луком на масле, а затем высыпать в кастрюлю;

• Рис предварительно промыть и добавить следом;

• Картошку вымыть, очистить и накрошить кубиком;

• Отправить в кастрюлю;

• Добавить все необходимые специи, перемешать;

• Чеснок пропустить через пресс и добавить следом;

• Варить до готовности ингредиентов;

• Затем выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться двадцать минут.

2. Котлеты «Павлиний глаз»

Котлеты с яйцом.

Все мы помним эти оригинальные, вкусные котлеты. Хотя бы потому, что сложно забыть их нежную, но хрустящую корочку, а также интересный сюрприз внутри – начинку из цельного яйца.

Ингредиенты:

• Микс фарша – 510 г;

• Хлеб белый – 2 ломтика;

• Яйца – 6 шт;

• Молоко – 3 ст.л;

• Лук – 1 шт;

• Чеснок – 1 зубочек;

• Соль, перец и горчица – по вкусу;

• Сухари панировочные.

Котлеты «Павлиний глаз».

Способ приготовления:

• Предварительно поставить духовку разогреваться до 190 градусов;

• С чеснока и лука снять шелуху;

• Лук мелко нашинковать, чеснок – отжать через пресс;

• Плеснуть масло на сковороду и обжарить лук с чесноком до золотистости;

• Хлеб разломить руками и залить молоком;

• Всыпать чесночно-луковую зажарку в фарш, перемешать;

• Добавить специи и горчицу;

• Вымесить до однородности;

• Яйца предварительно отварить;

• Сформировать из фарша лепешку;

• Снять скорлупу с яиц;

• Выложить на лепешку целое яйцо;

• Завернуть так, чтобы получилась котлетка;

• Одно сырое яйцо разбить в ёмкость, легко взбить вилкой;

• Макнуть туда лепешку, а затем вывалять в сухарях;

• Смазать противень маслом;

• Выложить туда сформированные котлетки;

• Отправить в духовку на полчаса.

3. Омлет в духовке

Омлет в духовке.

Настоящей находкой нашего детства был омлет, но не просто самый обычный, а по-настоящему вкусный, высокий и пышный, что можно приготовить в духовке.

Ингредиенты:

• Яйца – 5 шт;

• Молоко – 510 мл;

• Масло сливочное – 25 г;

• Соль – по вкусу.

Пышный и вкусный омлет родом из детства.

Способ приготовления:

• Яйца разбить в миску;

• Вилкой проткнуть желтки и взбить до однородности;

• Всыпать соль и влить молоко, продолжить взбивать;

• Важно: взбивать омлет можно только вилкой, без миксера или венчика;

• Форму предварительно смазать маслом;

• Вылить туда получившуюся смесь;

• Отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут;

• Подавать, полив маслом или украсив зеленью.

4. Запеканка с изюмом

Запеканка с изюмом.

А вот запеканка с изюмом, которая имеет мягкий, сладковатый привкус, придётся как нельзя кстати, если вашим домочадцам не очень нравится творог.

Ингредиенты:

• Творог – 310 г;

• Манка – 4 ст.л;

• Сметана – 1 ст.л;

• Яйца – 2 шт;

• Изюм – 110 г;

• Сахар – 4 ст.л;

• Сода – половинка чайной ложки;

• Ванилин – по вкусу;

• Соль – по вкусу.

Творожная запеканка.

Способ приготовления:

• Изюм предварительно промыть и залить кипятком;

• Манку смешать со сметаной и оставить настаиваться на двадцать минут;

• Творог всыпать в чашу блендера;

• Следом добавить соду, ванилин и соль;

• Влить сметанно-манную смесь;

• Перебить до густой, однообразной консистенции;

• Яйца в отдельной миске взбить до пены, добавив сахар;

• Соединить две смеси так, чтобы пена не осела;

• Всыпать изюм и перемешать;

• Смазать маслом форму и вылить туда смесь;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок минут;

• Подавать с вареньем или сгущенным молоком.

5. Сдобные булочки

Вкуснейшие сдобные булочки.

Нет ничего лучше пышных, воздушных и сладких сдобных булочек, которые как нельзя кстати подойдут для перекуса или в качестве закуски к чаю.

Ингредиенты:

• Мука – 310 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Дрожжи – 1 уп;

• Вода – 140 мл;

• Масло сливочное – 65 г;

• Сахар – 75 г;

• Соль – по вкусу.

А вы помните вкус этих булочек?

Способ приготовления:

• Почти всю муку всыпать в миску;

• В центре сделать небольшую ямку;

• Всыпать дрожжи из пакетика;

• Подогретой водой залить дрожжи;

• Добавить одну ложку сахара;

• Перемешать часть муки, находящуюся ближе к дрожжам;

• Накрыть миску крышкой или замотать плёнкой;

• Отправить в тепло на полчаса;

• Затем открыть и перемешать всю муку;

• Добавить остатки сахара и снова перемешать;

• Растопить масло и влить в муку;

• Немного посолить и размешать;

• Стол присыпать остатками муки;

• Вымесить на нём тесто;

• Миску смазать маслом;

• Выложить туда тесто и накрыть крышкой;

• Отправить ещё на час в тепло;

• Затем снова выложить его на стол и вымесить;

• Поделить на равные части;

• Сформировать отдельно небольшие, округлые булочки;

• Форму предварительно смазать маслом;

• Выложить туда булочки;

• Смазать их с помощью яйца кисточкой;

• Накрыть тканью и дать постоять в тепле ещё двадцать минут;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать минут.