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Биточки из картофельного пюре

Биточки из картофельного пюре

Вместо обычного гарнира из картошки я теперь готовлю биточки из пюре. Времени много не трачу, а результат радует всю семью. Более того, для приготовления такого блюда можно взять вчерашнее пюре. Уверена, что никакая хозяйка не любит выбрасывать продукты.

Смело включайте фантазию и экспериментируйте с ингредиентами. Я покажу, как приготовить биточки из картофельного пюре с кукурузой. Но вместо нее или в дополнение можно использовать и горошек или микс овощей, которые продаются замороженными. Безусловно, тунец тоже можно заменить на любые другие консервы.

биточки из пюре

Ингредиенты

Картофель600 г

Морковь1 шт.

Консервированная кукуруза150 г

Консервированный тунец150 г

Перец чили1 ч. л.

Зеленый лук3 шт.

Кунжутпо вкусу

Подсолнечное маслопо вкусу

Приготовление

  1. Очистите и крупно нарежьте картофель и морковь. Залейте овощи водой, посолите и варите до готовности. Затем разомните их до состояния пюре.пюре из картофеля и моркови
  2. К картофельно-морковной массе добавьте кукурузу и тунец, перемешайте.добавление кукурузы и тунца
  3. Порубите зеленый лук и отправьте в миску вместе с перцем чили. Снова хорошенько перемешайте.основа для биточков
  4. Смажьте противень растительным маслом и с помощью круглой формочки выложите биточки. Присыпьте их кунжутом и выпекайте 15 минут при температуре 180 °С.
    биточки на противне

Гарнир из картофеля можно подавать к горячему или в качестве закуски. Отличная идея для желающих разнообразить привычное меню!

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закускиовощные блюда
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