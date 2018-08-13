Балканский пирог с творогом и яблоками

Балканские народы всегда славились своим веселым нравом и яркой многообразной кухней. Во многих семьях и национальных ресторанах до сих пор готовят блюда по старинным рецептам. Один из традиционных видов выпечки — меджимурская гибаница — популярный многослойный пирог с четырьмя начинками сразу. Его готовят на живописном севере Хорватии, в междуречье Дравы и Муры, где наиболее чувствуется влияние турецкой, австрийской и венгерской кухни.

В сладкой гибанице сочетаются яблочная, ореховая, творожная и маковая начинки. Как раз тот случай, когда в пироге много начинки и мало теста. Обещаем, что это необыкновенное лакомство удивит твоих близких и гостей!

Пирог с творогом в духовке

ИНГРЕДИЕНТЫ

550 г пшеничной муки

500 г творога

4 яблока

2 яйца

1 ст. сахара

150 мл воды

200 г мака

1 ст. л. корицы

5 ст. л. сметаны

50 мл коньяка

150 г грецких орехов

0,5 лимона

80 г сливочного масла

3 ст. л. сливок

100 мл молока

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. изюма

1 ч. л. ванилина

1 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для приготовления пресного теста, которым перемежаются слои начинки, смешай в миске 300 г просеянной муки, щепотку соли, воду и подсолнечное масло. Замеси эластичное тесто, обмотай пищевой пленкой и отложи в сторону на 1 час при комнатной температуре. В пироге будет еще одно тесто — песочное. Для его приготовления просей в миску 250 г муки, добавь нарезанное кубиками сливочное масло и разотри руками в мелкую однородную крошку. Добавь сливки, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Замеси тесто, сформируй из него плотный шар, заверни в пищевую пленку или пакет и положи в холодильник. Приготовь творожную начинку. Залей кипятком изюм на 5 минут, воду слей, затем залей его коньяком на полчаса. Перетри творог через сито или измельчи в блендере, добавь 1 яйцо, 6 ст. л. сахара, 3 ст. л. сметаны, ванилин и приготовленный заранее изюм. Тщательно перемешай и поставь в холодильник. Приготовь маковую начинку. В блендере измельчи мак, залей его горячим молоком, добавь 100 г сахара и 0,5 ст. л. корицы. Тщательно перемешай и отставь в сторону. Приготовь яблочную начинку. Очисти яблоки от кожуры и натри их на крупной терке. Сними с половинки лимона цедру и выдави сок. Смешай тертые яблоки с цедрой, лимонным соком, оставшейся корицей и 2 ст. л. сахара. Для ореховой начинки подсуши орехи на сухой сковороде минут 10, помешивая. Измельчи в блендере вместе с 4 ст. л. сахара. Начни собирать пирог. Для лучшего результата возьми круглую форму диаметром 25 см, смажь ее подсолнечным маслом. Раскатай песочное тесто как можно тоньше, выложи его в форму так, чтобы оно полностью покрывало ее от дна до самого верха бортиков. Наколи пласт вилкой по всей поверхности. Из пресного теста вылепи колбаску и раздели ее на 8 равных частей. Из каждой сформируй шарики, которые затем раскатай как можно тоньше в почти прозрачные листы по размеру формы. Смажь тесто в форме растопленным маслом и выложи в него половину начинки из мака. Прикрой листом пресного теста, затем выложи половину творожной начинки, на нее — еще один лист пресного теста. Смажь его маслом и распредели половину ореховой начинки, на нее половину яблочной, которую снова прикрой пресным тестом. Смажь топленым маслом и повтори сборку пирога в такой же последовательности. Самый верхний корж-крышку из пресного теста обильно смажь сметаной. Отправь пирог выпекаться в духовку на 60 минут при температуре 180 градусов. Готовый десерт достань из духовки, накрой полотенцем и дай полностью остыть в форме. Можно даже поставить его на 1 час в холодильник. Не рекомендуется нарезать сладкую гибаницу в теплом или даже горячем виде — развалится. Полностью остывший вкусный пирог с творогом перед подачей посыпь сахарной пудрой, полей глазурью или сливочным кремом. Приятного аппетита!

Конечно, этот пирог с творогом и яблоками довольно затратный и по времени, и по приложенным усилиям, но результат превосходит все ожидания. Для обогащения вкусового и ароматического букета можешь добавить по щепотке молотого кардамона и имбиря. Начинки могут быть разными как по количеству, так и по вкусу.

Готовить блюда балканской кухни нужно с легким сердцем и радостью, тогда они точно получатся на ура!

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