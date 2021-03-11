Маринованная скумбрия

Скумбрия - рыба вкусная и доступная. Я часто покупаю её - люблю во всех видах - запечённую, отварную, домашнего копчения, и, конечно, маринованную.

Вот ещё один рецепт маринованной

ПОНАДОБИТСЯ:

- 2-3 скумбрии

- 2 крупных луковицы

- 2 ст.л. растительного масла

- 1 ч.л. душистого перца горошком

- 1 ч.л. чёрного перца горошком

- 1 ст.л. соли

- 50 мл 9% уксуса

- 100 мл воды

- 1-2 ст.л. кориандра

- 1 ч.л. острого красного перца

Все специи перетереть в ступке, добавить соль, смешать с маслом и водой.

Скумбрию выпотрошить, отрезать голову, разделать на филе.

Филе рыбы нарезать кусочками 4-5 см.

Лук нарезать полукольцами.

Сложить рыбу в контейнер для маринования, перекладывая кольцами лука. Залить маринадом.

Можно поставить на рыбу небольшой груз, закрыть контейнер крышкой и убрать в холодильник на сутки.

Я не всегда жду сутки для маринования, часто мы пробуем рыбу уже через 2-3 часа.

Красный перец можно использовать как молотый, так и стручковый.