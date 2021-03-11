Маринованная скумбрия

Скумбрия - рыба вкусная и доступная. Я часто покупаю её - люблю во всех видах - запечённую, отварную, домашнего копчения, и, конечно, маринованную.
Вот ещё один рецепт маринованной
ПОНАДОБИТСЯ:
- 2-3 скумбрии
- 2 крупных луковицы
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. душистого перца горошком
- 1 ч.л. чёрного перца горошком
- 1 ст.л. соли
- 50 мл 9% уксуса
- 100 мл воды
- 1-2 ст.л. кориандра
- 1 ч.л. острого красного перца
Все специи перетереть в ступке, добавить соль, смешать с маслом и водой.
Скумбрию выпотрошить, отрезать голову, разделать на филе.
Филе рыбы нарезать кусочками 4-5 см.
Лук нарезать полукольцами.
Сложить рыбу в контейнер для маринования, перекладывая кольцами лука. Залить маринадом.
Можно поставить на рыбу небольшой груз, закрыть контейнер крышкой и убрать в холодильник на сутки.
Я не всегда жду сутки для маринования, часто мы пробуем рыбу уже через 2-3 часа.
Красный перец можно использовать как молотый, так и стручковый.
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