Скумбрию готовлю в стеклянной банке в духовке

Вообще, так можно приготовить любую рыбу, но мне особенно нравится скумбрия. Банка здесь выполняет такую же функцию, как и горшочек. Получается, что рыба в банке не варится и не тушится, а именно томится в собственном соку. Выходит очень мягко, сочно и вкусно. При этом, чем будет ниже температура нагрева и больше время томления, тем в итоге вкуснее получится блюдо. Единственное, что стоит помнить – стеклянные банки ставим в холодную духовку, только затем включаем нагрев, резкого перепада температур быть не должно.

Ингредиенты:

скумбрия – 1-2 шт.

лук репчатый – 1-2 головки

морковь – 1-2 шт.

лавровый лист, перец горошек – по вкусу

соль, сахар – по вкусу

растительное масло – 2-3 ст.л.

Скумбрия в банке в духовке – рецепт с фото:

Рыбу размораживаем в холодильнике и разделываем. Избавляемся от головы, хвоста, плавников и внутренностей. Особенно тщательно вычищаем брюшко от черных пленок, чтобы готовая рыба не горчила.

Далее нарезаем скумбрию довольно тонкими порционными кусочками. Добавляем соль и немного сахара, посыпаем рыбу со всех сторон.

Подготавливаем овощи. Чистим, моем, измельчаем – морковь на крупной терке, лук режем четверть кольцами.

Берем чистые сухие литровые или полулитровые банки.

На дно укладываем немного лука и моркови. Затем кладем пару кусочков рыбы. Добавляем лавровый лист и пару горошин перца.

Так продолжаем выкладывать, чередуя рыбу и овощи, до самого верха банки. Кладем свободно, не трамбуем.

Затем в каждую банку вливаем по столовой ложке растительно масла и воды.

Банки плотно закрываем «крышечками» из фольги. Ставим банки со скумбрией в форму для запекания/высокий противень, налив туда немного воды.

Ставим рыбу ТОЛЬКО В ХОЛОДНУЮ ДУХОВКУ. Выставляем нагрев на 180-200 С.

Когда духовка хорошо нагреется и содержимое банки начнет закипать, уровень нагрева снижаем до 150 С, и готовить будем около 50-60 минут.

Если у вас есть возможность, то можете снизить температуру до 100-120 С и готовить рыбу 1,5-2 часа. Так она станет ещё более нежной и вкусной.

После того, как скумбрия будет готова, желательно оставить её остывать в банке в духовке, просто выключив нагрев.

Готово!

Приятного аппетита!