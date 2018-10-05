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Пастуший пирог - вкуснейшее горячее блюдо для всей семьи

Пастуший пирог - вкуснейшее горячее блюдо для всей семьиПастуший пирог - традиционное блюдо английской кухни. Это очень вкусное и сочное горячее блюдо из картофеля и фарша для всей семьи. Идеально подойдет для семейного обеда или сытного ужина, и даже на праздничный стол. Не займет много времени, готовится быстро и просто.

В английской кухне повелось называть это блюдо из фарша пирогом, но на самом деле это ни что иное как запеканка, очень-очень вкусная и сочная с фаршем и овощами под нежной картофельной шубкой. Замечательный способ использовать вчерашнее пюре и приготовить на обед или ужин вкусное и сытное блюдо.

Рецепт пастушьего пирога:

  • 600 гр. фарша
  • 800-1000 гр. картофеля
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 120 гр. зеленого горошка
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 200 мл бульона
  • 1-2 ст.л. вустерского соуса
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 ст.л. муки 
  • 1 яйцо
  • 40 гр сливочного масла
  • 40-60 мл молока
  • соль по вкусу
  • черный перец
  • растительное масло
  1.  Фарш обжарить, разбивая комочки, снять со сковороды.
  2. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, нарезанную кубиком, зеленый горошек, обжарить все вместе минут 5-7.
  3. Добавить вустерский соус, муку, измельченный чеснок, томатную пасту, бульон, соль, черный перец. Все хорошо перемешать и протушить 5 минут.
  4. Приготовить картофельное пюре.
    Не обязательно готовить новое. Если осталось вчерашнее, можно с уверенностью его использовать в рецепте, тогда приготовление пастушьего пирога станет еще быстрее. Для картофельного пюре я добавляю в отварной картофель масло, теплое молоко и 1 яйцо.
  5. В форму для запекания выложить на дно фарш с овощами, равномерно распределив по всей поверхности. Сверху ровным слоем картофельное пюре. По желанию можно посыпать сыром.
  6. Выпекать в духовке 25 минут при температуре 200 градусов, последние пять минут - при верхнем гриле, чтобы немного подрумянить корочку.
  7. Спасибо большое за внимание. Весь рецепт Вы можете посмотреть в видео. До новых вкусных рецептов! 
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