Пастуший пирог - вкуснейшее горячее блюдо для всей семьи

Пастуший пирог - традиционное блюдо английской кухни. Это очень вкусное и сочное горячее блюдо из картофеля и фарша для всей семьи. Идеально подойдет для семейного обеда или сытного ужина, и даже на праздничный стол. Не займет много времени, готовится быстро и просто.
В английской кухне повелось называть это блюдо из фарша пирогом, но на самом деле это ни что иное как запеканка, очень-очень вкусная и сочная с фаршем и овощами под нежной картофельной шубкой. Замечательный способ использовать вчерашнее пюре и приготовить на обед или ужин вкусное и сытное блюдо.
Рецепт пастушьего пирога:
- 600 гр. фарша
- 800-1000 гр. картофеля
- 1 морковь
- 1 луковица
- 120 гр. зеленого горошка
- 1-2 зубчика чеснока
- 200 мл бульона
- 1-2 ст.л. вустерского соуса
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 ст.л. муки
- 1 яйцо
- 40 гр сливочного масла
- 40-60 мл молока
- соль по вкусу
- черный перец
- растительное масло
- Фарш обжарить, разбивая комочки, снять со сковороды.
- Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, нарезанную кубиком, зеленый горошек, обжарить все вместе минут 5-7.
- Добавить вустерский соус, муку, измельченный чеснок, томатную пасту, бульон, соль, черный перец. Все хорошо перемешать и протушить 5 минут.
- Приготовить картофельное пюре. Не обязательно готовить новое. Если осталось вчерашнее, можно с уверенностью его использовать в рецепте, тогда приготовление пастушьего пирога станет еще быстрее. Для картофельного пюре я добавляю в отварной картофель масло, теплое молоко и 1 яйцо.
- В форму для запекания выложить на дно фарш с овощами, равномерно распределив по всей поверхности. Сверху ровным слоем картофельное пюре. По желанию можно посыпать сыром.
- Выпекать в духовке 25 минут при температуре 200 градусов, последние пять минут - при верхнем гриле, чтобы немного подрумянить корочку.
- Спасибо большое за внимание. Весь рецепт Вы можете посмотреть в видео. До новых вкусных рецептов!
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