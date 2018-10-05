Пастуший пирог - вкуснейшее горячее блюдо для всей семьи

Пастуший пирог - традиционное блюдо английской кухни. Это очень вкусное и сочное горячее блюдо из картофеля и фарша для всей семьи. Идеально подойдет для семейного обеда или сытного ужина, и даже на праздничный стол. Не займет много времени, готовится быстро и просто.

В английской кухне повелось называть это блюдо из фарша пирогом, но на самом деле это ни что иное как запеканка, очень-очень вкусная и сочная с фаршем и овощами под нежной картофельной шубкой. Замечательный способ использовать вчерашнее пюре и приготовить на обед или ужин вкусное и сытное блюдо.

Рецепт пастушьего пирога:

600 гр. фарша

800-1000 гр. картофеля

1 морковь

1 луковица

120 гр. зеленого горошка

1-2 зубчика чеснока

200 мл бульона

1-2 ст.л. вустерского соуса

1 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. муки

1 яйцо

40 гр сливочного масла

40-60 мл молока

соль по вкусу

черный перец

растительное масло