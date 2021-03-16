БУДЕТ ВКУСНО!

129 837 подписчиков

Баранья лопатка запеченная с чесноком

304

Баранья лопатка, запеченная с чесноком, это сочетание нежного и сочного мяса, аппетитной хрустящей корочки и волшебного запаха специй и чеснока!

Простое в приготовлении блюдо, порадует Вас красотой и богатством вкуса.

  • Баранья лопатка 1шт.
  • Чеснок 1гол.
  • Горчица 100г.
  • Зира, черный перец, душистый перец 5г.

Зачищаем кость

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Толчем специи

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Шпигуем мясо специями и чесноком

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Натираем лопатку специями и солью

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Обмазываем горчицей

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Запекаем 40мин. при 180°

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Вынимаем, даем «отдохнуть» 10мин. и нарезаем

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Сервируем с печенным картофелем, с оливковым маслом

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Приятного аппетита!

Баранья лопатка запеченная с чесноком

Подробный видеорецепт тут:

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх