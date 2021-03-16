Баранья лопатка, запеченная с чесноком, это сочетание нежного и сочного мяса, аппетитной хрустящей корочки и волшебного запаха специй и чеснока!

Простое в приготовлении блюдо, порадует Вас красотой и богатством вкуса.

Баранья лопатка 1шт.

Чеснок 1гол.

Горчица 100г.

Зира, черный перец, душистый перец 5г.

Зачищаем кость

Толчем специи

Шпигуем мясо специями и чесноком

Натираем лопатку специями и солью

Обмазываем горчицей

Запекаем 40мин. при 180°

Вынимаем, даем «отдохнуть» 10мин. и нарезаем

Сервируем с печенным картофелем, с оливковым маслом

Приятного аппетита!

Подробный видеорецепт тут: