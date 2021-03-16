Баранья лопатка, запеченная с чесноком, это сочетание нежного и сочного мяса, аппетитной хрустящей корочки и волшебного запаха специй и чеснока!
Простое в приготовлении блюдо, порадует Вас красотой и богатством вкуса.
- Баранья лопатка 1шт.
- Чеснок 1гол.
- Горчица 100г.
- Зира, черный перец, душистый перец 5г.
Зачищаем кость
Толчем специи
Шпигуем мясо специями и чесноком
Натираем лопатку специями и солью
Обмазываем горчицей
Запекаем 40мин. при 180°
Вынимаем, даем «отдохнуть» 10мин. и нарезаем
Сервируем с печенным картофелем, с оливковым маслом
Приятного аппетита!
Подробный видеорецепт тут:
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