Сытный и простой завтрак из картошки

Честно скажу, от банальных завтраков вроде яичницы или овсянки уже давно тошнит. Кроме того, так хочется начинать утро с чего-то вкусного и оригинального! Поэтому я часто ищу новые рецепты или экспериментирую сама. Неделю назад попробовала приготовить завтрак из картошки. Получилось что-то необыкновенное!
Это видоизмененный омлет, в который я добавила тертый картофель и, конечно же, зелень. Я использовала петрушку, но вы можете попробовать и что-то другое: кинзу, укроп, базилик, рукколу. В качестве специй выбирайте свои любимые. Безусловно, это придаст картофельному омлету потрясающий вкус!
Ингредиенты
|Картофель
|3 шт.
|Яйцо
|1 шт.
|Петрушка
|1 пуч.
|Твердый сыр
|100 г
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Подсолнечное масло
|по вкусу
Приготовление
- Порубите петрушку, вбейте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.
- Очистите картофель и натрите его на крупной терке.
- Разогрейте на сковороде растительное масло и равномерно выложите тертую картошку. Сверху распределите массу из петрушки и тертый сыр.
- Посолите и поперчите блюдо по вкусу, готовьте под крышкой.
Получается сытный и вкусный завтрак из картошки, рецептом которого с удовольствием с вами делюсь! Заодно расскажу и о небольшой хитрости: обязательно отожмите картофель, прежде чем отправлять его на сковороду.Без лишней влаги тертая запеканка получится лучше.
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