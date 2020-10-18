Сытный и простой завтрак из картошки

Честно скажу, от банальных завтраков вроде яичницы или овсянки уже давно тошнит. Кроме того, так хочется начинать утро с чего-то вкусного и оригинального! Поэтому я часто ищу новые рецепты или экспериментирую сама. Неделю назад попробовала приготовить завтрак из картошки. Получилось что-то необыкновенное!

Это видоизмененный омлет, в который я добавила тертый картофель и, конечно же, зелень. Я использовала петрушку, но вы можете попробовать и что-то другое: кинзу, укроп, базилик, рукколу. В качестве специй выбирайте свои любимые. Безусловно, это придаст картофельному омлету потрясающий вкус!

Ингредиенты

Картофель 3 шт. Яйцо 1 шт. Петрушка 1 пуч. Твердый сыр 100 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Порубите петрушку, вбейте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте. Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Разогрейте на сковороде растительное масло и равномерно выложите тертую картошку. Сверху распределите массу из петрушки и тертый сыр. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, готовьте под крышкой.

Получается сытный и вкусный завтрак из картошки, рецептом которого с удовольствием с вами делюсь! Заодно расскажу и о небольшой хитрости: обязательно отожмите картофель, прежде чем отправлять его на сковороду.

Без лишней влагиполучится лучше.