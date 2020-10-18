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Сытный и простой завтрак из картошки

Сытный и простой завтрак из картошки

Честно скажу, от банальных завтраков вроде яичницы или овсянки уже давно тошнит. Кроме того, так хочется начинать утро с чего-то вкусного и оригинального! Поэтому я часто ищу новые рецепты или экспериментирую сама. Неделю назад попробовала приготовить завтрак из картошки.  Получилось что-то необыкновенное!

Это видоизмененный омлет, в который я добавила тертый картофель и, конечно же, зелень. Я использовала петрушку, но вы можете попробовать и что-то другое: кинзу, укроп, базилик, рукколу. В качестве специй выбирайте свои любимые. Безусловно, это придаст картофельному омлету потрясающий вкус!

Сытный и простой завтрак из картошки

Ингредиенты

Картофель 3 шт.
Яйцо 1 шт.
Петрушка 1 пуч.
Твердый сыр 100 г
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Порубите петрушку, вбейте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.Сытный и простой завтрак из картошки
  2. Очистите картофель и натрите его на крупной терке.Сытный и простой завтрак из картошки
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло и равномерно выложите тертую картошку. Сверху распределите массу из петрушки и тертый сыр.Сытный и простой завтрак из картошки
  4. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, готовьте под крышкой.Сытный и простой завтрак из картошки

Получается сытный и вкусный завтрак из картошки, рецептом которого с удовольствием с вами делюсь! Заодно расскажу и о небольшой хитрости: обязательно отожмите картофель, прежде чем отправлять его на сковороду.

Без лишней влаги тертая запеканка получится лучше.

 

 

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