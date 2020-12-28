Красная рыба сухого посола: готова на следующий день

Для вкусных и ярких новогодних бутербродов замечательно подходит любая красная рыба – форель, горбуша, кета или семга. Главное, чтобы она была нежной и в меру соленой. Поэтому рыба собственноручного посола всегда предпочтительнее магазинной. Попробуйте засолить ее по нашему рецепту – попробовать рыбку можно будет уже через сутки!

Сухой посол красной рыбы с приправами и сахаром

на 8 порций, время приготовления: 24 часа

Красная рыба сухого посола с приправами и сахаром

Что нужно

1 кг форели или другой красной рыбы;

2 ст. ложки соли;

1 ст. ложка сахара;

чёрный перец — по вкусу;

лавровый лист;

базилик — по желанию.

Специи для рыбы могут быть и другими — всё зависит от вашего вкуса.

Приготовление: