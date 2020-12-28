Красная рыба сухого посола: готова на следующий день

Для вкусных и ярких новогодних бутербродов замечательно подходит любая красная рыба – форель, горбуша, кета или семга. Главное, чтобы она была нежной и в меру соленой. Поэтому рыба собственноручного посола всегда предпочтительнее магазинной. Попробуйте засолить ее по нашему рецепту – попробовать рыбку можно будет уже через сутки!
Сухой посол красной рыбы с приправами и сахаром
на 8 порций, время приготовления: 24 часа
Красная рыба сухого посола с приправами и сахаром
Что нужно
- 1 кг форели или другой красной рыбы;
- 2 ст. ложки соли;
- 1 ст. ложка сахара;
- чёрный перец — по вкусу;
- лавровый лист;
- базилик — по желанию.
Специи для рыбы могут быть и другими — всё зависит от вашего вкуса.
Приготовление:
- Разделать рыбу острым ножом, отделив кости от мякоти так, чтобы получилось рыбное филе. Совет: свежую рыбу лучше разделать сразу. Замороженную горбушу или лосося советуют разделывать, не размораживая до конца. Чтобы получить максимум филе, специалисты советуют ювелирно срезать рёбра, захватывая наименьшее количество мякоти. А оставшиеся в красном мясе кости удалить пинцетом.
- В небольшой миске необходимо смешать соль, сахар и чёрный молотый перец.
- Кусочки рыбы равномерно посыпать сверху приправами. Немного смеси отложить в миске.
- Свернуть филе в рулеты и уложить их в пластиковый контейнер.
- Добавить в получившиеся рулеты лавровый лист. Сверху посыпать оставшейся смесью приправ.
- Закрыть ёмкость крышкой и оставить на 4-5 часов на столе.
- По истечении срока положить в холодильник на всю ночь. На следующий день красная рыба абсолютно готова!
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