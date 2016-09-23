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Бургер востока

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Если вы хотите почувствовать кухню востока, то это отличный рецепт для этого.
Не знаю почему, но когда я первый раз приготовил это блюдо, то у меня всплыла картинка вечернего Порт-Саида . Когда сошла жара и народ вывалил на улицу, чтобы прогуляться, то везде его встречали многочисленные уличные закусочные, где пахнет восточными блюдами. 
Это блюдо очень простое в приготовлении и надеюсь вам оно понравится, как и мне.

Бургер востока

Для бургеров нам понадобится:
индейка — 600 гр
кабачок — 1шт. (200 гр)
зеленый лук (стебли) — 40 гр.
кинза — 2 ст. ложки
мята — 2 ст. ложки
чеснок- 2 зубчика 
зира — 1 ч.л
Яйцо — 1 шт. 
кайенский перец — 0,5 ч.л
соль
черный перец свежего помола
подсолнечное масло рафинированное 
Пропускаем мясо через мясорубку.

Бургер востока

Кабачок распускаем на слайсы и затем измельчаем ножом.

Бургер востока

Тонко нарезаем лук, измельчаем мяту и кинзу. Выдавливаем чеснок, добавляем зиру, соль, яйцо, перец. Хорошо вымешиваем и отправляем в холодильник на 15 минут.

Бургер востока

В это время можно приготовить соус к ним. Для этого возьмем 150 грамм жирного йогурта, 100 грамм сметаны, цедру лимона, давленный зубчик чеснока, столовую ложку лимонного сока, полторы столовой ложки оливкового масла и чайную ложку сумаха ( или молотый красный сладкий перец).

Все это хорошо размешиваем и ставим в холодильник настаиваться. 
Соус будет еще лучше если простоит в холодильнике всю ночь .

Бургер востока

Наливаем в сковородку масло на 2 мм высотой и порционно на среднем огне обжариваем бургеры прибл. по 2 минуты с каждой стороны. Затем укладываем их на пекарскую бумагу и отправляем в духовку при 220 градусах на 5-7 минут .

Подаем с соусом горячими или комнатной температуры. Хорошо к ним подходит лаваш.

Бургер востока

Хорошего дня . Приятного аппетита !

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