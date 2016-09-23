Бургер востока

Если вы хотите почувствовать кухню востока, то это отличный рецепт для этого.

Не знаю почему, но когда я первый раз приготовил это блюдо, то у меня всплыла картинка вечернего Порт-Саида . Когда сошла жара и народ вывалил на улицу, чтобы прогуляться, то везде его встречали многочисленные уличные закусочные, где пахнет восточными блюдами.

Это блюдо очень простое в приготовлении и надеюсь вам оно понравится, как и мне.

Для бургеров нам понадобится:

индейка — 600 гр

кабачок — 1шт. (200 гр)

зеленый лук (стебли) — 40 гр.

кинза — 2 ст. ложки

мята — 2 ст. ложки

чеснок- 2 зубчика

зира — 1 ч.л

Яйцо — 1 шт.

кайенский перец — 0,5 ч.л

соль

черный перец свежего помола

подсолнечное масло рафинированное

Пропускаем мясо через мясорубку.

Кабачок распускаем на слайсы и затем измельчаем ножом.

Тонко нарезаем лук, измельчаем мяту и кинзу. Выдавливаем чеснок, добавляем зиру, соль, яйцо, перец. Хорошо вымешиваем и отправляем в холодильник на 15 минут.

В это время можно приготовить соус к ним. Для этого возьмем 150 грамм жирного йогурта, 100 грамм сметаны, цедру лимона, давленный зубчик чеснока, столовую ложку лимонного сока, полторы столовой ложки оливкового масла и чайную ложку сумаха ( или молотый красный сладкий перец).

Все это хорошо размешиваем и ставим в холодильник настаиваться.Соус будет еще лучше если простоит в холодильнике всю ночь .

Наливаем в сковородку масло на 2 мм высотой и порционно на среднем огне обжариваем бургеры прибл. по 2 минуты с каждой стороны. Затем укладываем их на пекарскую бумагу и отправляем в духовку при 220 градусах на 5-7 минут .

Подаем с соусом горячими или комнатной температуры. Хорошо к ним подходит лаваш.

Хорошего дня . Приятного аппетита !

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