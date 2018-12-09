Пирог Гагарина из киселя: бюджетный состав, минимальное время приготовления, мало калорий и классный вкус!

Удивлены? Мы тоже! Однако это действительно вкусно, низкокалорийно (всего 150 ккал на 100 гр.) и совсем просто: рецепт подойдет даже неопытным хозяйкам без особых кулинарных навыков!

Десерт получается рассыпчатым и просто тает во рту! Кстати, в процессе приготовления постоянно можно и нужно экспериментировать — ведь вкус и цвет напрямую зависит от киселя, поэтому один и тот же рецепт не набьет оскомину еще долгое время!

Всего несколько бюджетных ингредиентов, минимальное время на подготовку – и вы можете подать на стол вкусный, яркий пирог.

Это отличная замена покупным сладостям и будет вкусняшкой как для взрослых, так и для детей!

Кисельный десерт

Что это

Пирог из сухого киселя можно смело назвать быстрым пористым бисквитом. В отличие от классического бисквита, который готовится на основе сахара, в состав кисельного «бисквита» будет входить лишь сухой кисель без дополнительных подсластителей.

Почему торт на киселе называют также «губкой»? Тут весь секрет в крахмале, который содержится в киселе. Именно благодаря нему пирог «поднимается» и становиться пышны, при этом его структура напоминает губку.

Важно: лучше выбирать кисель красного или малинового цвета – вишневый, малиновый, клубничный, клюквенный, из лесных ягод, плодово-ягодный.

Калориен ли

Конечно же, кисели калорийны. Они готовятся на основе фруктового или ягодного отвара и крахмала. Калорийность киселя зависит от его основного ингридиента. Самый калорийный — ванильный кисель на молоке, а вот ягодные и фруктовые кисели уже имеют меньше калорий.

Вот список калорий разного вида киселя:

киселя из ягод — 79 ккал.,

ягод смородины 60 ккал.,

ягод клюквы 53 ккал.,

ягод вишни 51 ккал.,

молочного 100 ккал.

Какой выбрать

Для выпечки подойдет практически любой кисель в брикетах, который можно отыскать на прилавках современных магазинов. Конечно, нужно изучить состав продукта: важно, чтобы в его составе обязательно был сок фруктов или ягод, иначе это просто крахмал с сахаром и ароматизаторами!

Вкус киселя лучше выбирать тот, который наилучшим образом будет сочетаться с вашей выпечкой. Некоторые кисели придают яркий цвет и необыкновенный аромат:

Клубничный и малиновый: средне насыщенный цвет и приятный аромат.

Апельсиновый: после запекания цвет коржей будет обычным.

Киви, вишневый и виноградный: очень яркие.

Черника и черная смородина: порой тесто получается грязно-голубым, бледным.

Рецепты с фото

В духовке

Говорят, что пирог получил такое название, так как очень понравился первому космонавту. Не знаем, правда это или нет, но рецепт уж больно прекрасный, так что все возможно!

КБЖУ на 100 гр.: 153 ккал., 7,75 гр. белка, 5,5 гр. жира, 18,5 гр. углеводов.

Состав:

1 пачка сухого киселя в 250 гр.,

3 яйца,

3 ст. л. муки,

разрыхлитель — 10 гр.

Как приготовить:

Если кисель в брикете, то ломаем и измельчаем его в порошок, а если вы купили уже рассыпчатый в пачке, то просто высыпаем его в емкость для готовки.

К уже размельченному киселю мы добавляем разрыхлитель и муку, тщательно смешиваем и просеиваем через сито для того, чтобы удалить все комочки!

Яйца в отдельной посуде взбиваем до белой пены. Постепенно, частями всыпаем в них нашу получившуюся кисельно-мучную смесь, при этом постоянно мешая! В тоге у нас получится жидкое тесто, приятного цвета:

Выбираем форму для запекания выпечки и смазываем ее сливочным маслом, чтобы наш пирог не прилип к стенкам. Греем духовку до 180-200 гр.

Выливаем тесто в форму и выпекаем 20 минут в уже нагретой духовке. Чтобы понять, готов ли ваш пирог, нужно банально ткнуть его спицкой или шпажкой — если она сухая, пирог пропекся!

Далее мы извлекаем его из формы, накрываем чистым полотенцем и оставляем в таком виде на 15 минут, чтобы он подостыл.

После остужения, разрезаем бисквит на ломтики, украшаем ягодами-фруктами, завариваем чай и наслаждаемся своими умениями!

В мультиварке

Состав

Кисель вишневый сухой пакетированный 90 гр.,

Мука 3 ст.л.,

Сода 0,5 ч.л.,

Яйца 3 шт.

Приготовление:

В глубокую миску насыпаем сухой кисель, соду и муку.

Добавляем сначала одно яйцо и хорошенько смешиваем ингредиенты, чтобы не осталось комочков. Далее добавляем оставшиеся 2 и смешиваем массу до полной однородности

Форму для будущего пирога смазываем сливочным маслом и выливаем в нее кисельное тесто. На мультиварке устанавливаем режим «Выпечка», время – 30 минут.

По прошествию времени даем пирогу остыть, затем режем кусочками и кушаем с чаем или кофе.

Приятного аппетита!

Торт с йогуртом

Ингредиенты на 6 порций:

сухой кисельный апельсиновый концентрат 250 гр.,

яйца 3 шт.,

мука 2 ст.л.,

замороженные или свежие ягоды,

йогурт без вкуса простой 250 мл.,

сода гашёная 1 ч.л.,

масло сливочное для смазывания,

крупа манная и какао для посыпки 1 ст.л.

Йогурт нам нужен для прослаивания коржей, чтобы пирог был более сочный и превратился в торт. Однако помните, что кисель в целом сладкий,так что мы рекомендуем взять безвкусный вариант.

Как сделать:

Разминаем сухой кисель, комочков не должно остаться. Добавляем в него яйца, гашёную соду и муку и перемешиваем до однородной массы. Получится достаточно жидкое тесто. Выливаем тесто в среднего размера форму, лучше разъёмную, дно которой смазано маслом и посыпано манной крупой, чтобы пирог не прилип и имел хрустящий низ. Ставим в разогретую заранее духовку до 200 градусов и выпекаем минут 20. Проверяем готовность пирога деревянной зубочисткой или шпажкой. Готовый пирог приобретёт ровный коричневый оттенок. Вынимаем его из формы и остужаем. В принципе, собственно пирог готов.

Но мы будем оригинальными и неленивыми! Приготовим «крем»: возьмем замороженные ягоды (можно свежие) и перемнем их с йогуртом. Следите за консистенцией: кому то нравится более жидкий крем, другим густой. Регулировать это нужно при помощи количества ягод и йогурта, на свой вкус!

Разрежем корж поперёк и смажем верх половиной соуса. Накрой верхней частью, слегка прижмем. Снова смажем кремом и поставим в холодильник для пропитывания на несколько часов.

Верх готового пирога при подаче нужно украсить свежими ягодами и смесью како с манкой или кокосовой стружкой!

Понятные и полезные видео

Наглядные рецепты с пояснениями:

Молодильный пирог из киселя: