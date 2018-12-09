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Салат с курицей и черносливом

Салат с курицей и черносливом — сытный, богатый, очень гармоничный — он обязательно украсит любой праздничный стол.  

Салат с курицей и черносливом

Для салата с курицей и черносливом понадобится

Салат с курицей и черносливом

  • Курица.  Жареная, запеченная или отварная.  Вкуснее всего запеченная.  Грамм 250-300.
  • Грибы. 250-300 гр.
  • Чернослив. Без косточек. 10-15 ягод.
  • Репчатый лук. 1 шт.
  • Грецкие орехи. ½-⅔ стакана.
  • Сыр. 100 гр.
  • Майонез.
  • Соль. По вкусу.
  • Картофель. Отварной.  По желанию, но он очень подходит к этому салату. 3-4 средних клубня.

Готовим салат с курицей и черносливом.

Ягоды чернослива заливаем стаканом кипятка и оставляем минут на 10 набухать.

Салат с курицей и черносливом

Нарезаем лук мелким кубиком.  Грибы нарезаем пластинками.

Салат с курицей и черносливом

Разогреваем в сковороде немного растительного масла и обжариваем грибы с луком.

Салат с курицей и черносливом

Картофель нарезаем небольшим кубиком.

Салат с курицей и черносливом

Грецкие орехи рубим ножом в мелкую крошку.

Салат с курицей и черносливом

Сыр натираем на крупной терке.

Салат с курицей и черносливом

Из курицы удаляем кости и нарезаем куриное мясо небольшим кубиком.

Салат с курицей и черносливом

Достаем чернослив из кипятка, обсушиваем ягоды бумажными полотенцами или салфеткой и нарезаем также небольшими кусками.

Салат с курицей и черносливом

Остается только собрать салат.

Если вы хотите поставить этот салат на праздничный стол, то удобно воспользоваться разъемной формой для пирогов.

Я делал порционные салаты, так что использовал кольцо, вырезанное из пластиковой бутылки.

  Удобно и всегда под рукой исходный материал.

Про майонез.  Слои смазываем хоть и часто, но достаточно тонким слоем, так чтобы салат не размок и не поплыл бы после того, как настоится.

Первым слоем выкладываем картофель, или курицу, если вы готовите без картофеля.   Слегка смазываем слой майонезом.

Салат с курицей и черносливом

На картофель выкладываем курицу, снова слегка смазываем майонезом, затем выкладываем обжаренные с луком грибы.

Салат с курицей и черносливом

Далее слой чернослива, который также слегка смазываем майонезом.

Салат с курицей и черносливом

На чернослив выкладываем натертый сыр, и снова майонез.

Салат с курицей и черносливом

Остается только посыпать салат ореховой крошкой, украсить целыми ягодами чернослива с крупным куском ореха внутри, зеленью и убрать салат в хододильним хотя бы на час, чтобы салат настоялся и пропитался.

Перед подачей снимаем кольца и подаем на стол.  Салат с курицей и черносливом готов.

Салат с курицей и черносливом

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