Салат с курицей и черносливом — сытный, богатый, очень гармоничный — он обязательно украсит любой праздничный стол.

Для салата с курицей и черносливом понадобится

Курица. Жареная, запеченная или отварная. Вкуснее всего запеченная. Грамм 250-300.

Грибы. 250-300 гр.

Чернослив. Без косточек. 10-15 ягод.

Репчатый лук. 1 шт.

Грецкие орехи. ½-⅔ стакана.

Сыр. 100 гр.

Майонез .

. Соль. По вкусу.

Картофель. Отварной. По желанию, но он очень подходит к этому салату. 3-4 средних клубня.

Готовим салат с курицей и черносливом.

Ягоды чернослива заливаем стаканом кипятка и оставляем минут на 10 набухать.

Нарезаем лук мелким кубиком. Грибы нарезаем пластинками.

Разогреваем в сковороде немного растительного масла и обжариваем грибы с луком.

Картофель нарезаем небольшим кубиком.

Грецкие орехи рубим ножом в мелкую крошку.

Сыр натираем на крупной терке.

Из курицы удаляем кости и нарезаем куриное мясо небольшим кубиком.

Достаем чернослив из кипятка, обсушиваем ягоды бумажными полотенцами или салфеткой и нарезаем также небольшими кусками.

Остается только собрать салат.

Если вы хотите поставить этот салат на праздничный стол, то удобно воспользоваться разъемной формой для пирогов. Я делал порционные салаты, так что использовал кольцо, вырезанное из пластиковой бутылки. Удобно и всегда под рукой исходный материал. Про майонез. Слои смазываем хоть и часто, но достаточно тонким слоем, так чтобы салат не размок и не поплыл бы после того, как настоится.

Первым слоем выкладываем картофель, или курицу, если вы готовите без картофеля. Слегка смазываем слой майонезом.

На картофель выкладываем курицу, снова слегка смазываем майонезом, затем выкладываем обжаренные с луком грибы.

Далее слой чернослива, который также слегка смазываем майонезом.

На чернослив выкладываем натертый сыр, и снова майонез.

Остается только посыпать салат ореховой крошкой, украсить целыми ягодами чернослива с крупным куском ореха внутри, зеленью и убрать салат в хододильним хотя бы на час, чтобы салат настоялся и пропитался.

Перед подачей снимаем кольца и подаем на стол. Салат с курицей и черносливом готов.