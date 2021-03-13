6 вариантов блинов из разных стран, которые прекрасно подойдут для масленичной недели

Масленица идет, блин да мед несет. А это значит, что пора доставать из своей кулинарной копилки все рецепты блинчиков. Чтобы облегчить вам задачу, Novate.ru приготовил подборку из нескольких рецептов из разных стран мира. Возьмите на вооружение американские, австрийские, китайские блины, чтобы разнообразить меню предстоящей недели.

1. США

Американские панкейки с кленовым сиропом.

Кто хоть раз бывал в США, обязательно пробовал знаменитые панкейки, которые готовят на основе buttermilk (тип ферментированного молока). Кисломолочный продукт смело можно заменить кефиром или йогуртом.

Как готовить:

Для приготовления американского лакомства понадобится 350 граммов муки, чайная ложка соды, щепотка соли, две столовых ложки сахара, стакан кефира, 400 мл молока, 2 яйца и 80 граммов сливочного масла.

Для начала нужно смешать в одной миске сухие ингредиенты, а в другой – влажные. Далее соедините их, вливая смесь кефира, молока, яиц и растопленного масла. Жарить панкейки следует до золотистого цвета. Готовые американские оладьи нужно полить вареньем либо топингом.

2. Китай

Китайские цун юбин с зеленым луком.

Китайские цун юбин с зеленым луком и хрустящей корочкой в последние годы являются невероятно популярными и подаются в заведениях по всему миру.

Как готовить:

Вскипятите в чайнике 160 мл воды и залейте ею стакан муки. Замешайте тесто руками и оставьте на 30-40 минут «отдыхать». В другую емкость положите столовую ложку кокосового масла, пол чайной ложки любимых специй, щепотку соли, две столовые ложки муки, зеленый лук (количество регулируйте самостоятельно). Это будет начинка.

Следующий шаг – раскатка теста и выкладка начинки. Далее сверните тесто трубочкой, разрежьте его на несколько частей и раскатайте оладушки, толщина которых будет составлять примерно один сантиметр. Жарить лакомство нужно на небольшом огне. Обратите внимание, что сверху должна образоваться хрустящая корочка, но внутри оладушки обязаны оставаться чуть влажными.

3. Австрия

Австрийский кайзершмаррн.

Кайзершмаррн любят готовить австрийские, швейцарские и немецкие хозяйки, ведь в отличие от знаменитого штруделя, процесс приготовления блина не такой трудоемкий. Блин печется толстый и сухой, а после того, как его нарезают на кусочки, поливается джемом.

Как готовить:

Для приготовления австрийских блинов понадобится шесть яиц, два стакана молока, стакан муки, три столовых ложки сахара, две столовых ложки мелкого изюма и щепотка соли.

Сам процесс очень простой. Изюм заливается горячей водой и оставляется на четверть часа. Яичные желтки смешиваются с молоком, ванилью и мукой, а белки – с сахаром и солью. Затем все ингредиенты аккуратно смешиваются лопаткой, чтобы тесто получилось воздушным.

Большую сковороду нужно маслом, вылить все имеющееся тесто, а сверху положить изюм. Когда одна сторона поджарится, блин нужно будет аккуратно перевернуть. На готовый кайзершмаррн положите немного сливочного масла и чуть-чуть сахара и отправьте на две-три минуты в духовку, чтобы появилась карамельная корочка. Когда достанете кайзершмаррн, полейте его вареньем и наслаждайтесь великолепным вкусом.

4. Венесуэла

Венесуэльская качапа с сыром.

В Венесуэле очень любят золотистые блинчики из кукурузной муки под названием качапа. Они получаются пышными, мягкими, высокими, с вкраплениями крупных кусочков кукурузы. На готовую качапу кладут несколько кусочков сыра, складывают ее вдвое и подают на стол. Кстати, в Колумбии также готовят это блюдо, но называют его «арапес» и продают на улице в качестве фаст-фуда.

Как готовить:

Рецепт венесуэльских блинчиков включает в себя 2 банки консервированной кукурузы, 50 мл молока, две столовые ложки сахара, щепотку соли и перца, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 80 граммов кукурузной муки.

Для начала слейте воду с кукурузы, отправьте зерна в блендер и измельчите, аккуратно добавляя в чашу другие ингредиенты. Тесто должно получится не пюреобразным - хорошо, если в нем останутся небольшие кусочки кукурузы.

Обжаривать лакомство нужно на сливочном масле. Диаметр «блинчиков» должен получиться около десяти сантиметров. Готовый десерт стоит посыпать молотым красным перцем чили (если вы нормально относитесь к острым блюдам), добавить сыр, сложить напополам и подавать на стол.

5. Франция

Французские крепы с апельсином.

Полупрозрачные французские крепы давно завоевали популярность и почетное место одного из главных десертов «на скорую руку». Ничего удивительного в этом нет, ведь полупрозрачные блинчики буквально тают во рту. Интересно, что в каждом регионе их готовят по-своему, но есть и общие черты. В частности, одной из главных особенностей крепов является то, что их рецепт включает большое количество яиц, чтобы готовые блины получились тонкими и эластичными, а также минимум масла на сковороде. В само тесто кладут минимум сахара.

Как готовить:

Для теста понадобится 120 граммов муки, одна столовая ложка сахара, щепотка соли, 350 мл молока, 4 крупных яйца, 30 граммов сливочного масла. Все ингредиенты нужно смешать в одной миске (можно отдельно сухие компоненты, отдельно – жидкие, а затем объединить, чтобы получилась воздушная масса). Крепы нужно обжаривать на сковороде, чтобы они получились почти прозрачными.

В качестве начинки может служить заварной крем, джем, мед, шоколадный топинг. Из соленых вариантов у французов пользуется популярностью сыр и ветчина. Также хорошо звучит козий сыр с добавлением базилика. Можно подать крепы с вареньем или посыпьте смесью сахара и корицы.

6. Греция

Греческие тиганитес с медом.

На первый взгляд тиганитес может показаться турецким – греческие блины также готовят в большом количестве масла, щедро посыпают корицей и поливают медом. Однако в основе блинов, в отличие от всех других подобных десертов, лежит греческий йогурт. Обратите внимание, что это лакомство весьма калорийное, но невероятно вкусное.

Как готовить:

Тесто готовится из стакана муки, трех яиц, 300 граммов греческого йогурта, двух столовых ложек сахара, 75 граммов сливочного масла, щепотки соли.

Для начала нужно взбить яйца с сахаром в пышную пену. Далее добавить все остальные ингредиенты, чтобы на выходе получилось жидкое тесто. После того, как раскалится сковорода, в нее нужно добавить и выложить тесто. Жарить лакомство следует на небольшом огне, пока с двух сторон не появится золотистая корочка. Готовые тиганитес полейте жидким медом и посыпьте корицей.