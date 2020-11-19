Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

Рыба обладает полезными свойствами, но многие не любят морепродукты, особенно дети. Однако эту хрустящую закуску сметают со стола очень быстро, поэтому приготовим сразу четыре порции.

Ингредиенты

рыба — 700 г;

овсянка — 100 г;

панировочные сухарики — 4 ст. л;

4 яйца;

грибы — 300 г;

сливки жирностью 15% — 6 ст. л;

мука — 4 ст. л;

специи и зелень по вкусу.

Приготовление

Готовим все продукты. Рыбу можете взять любую.

Режем рыбу на длинные кусочки, перчим и солим по вкусу. Замачиваем рыбу в яйце и сразу же обваливаем в овсянке, которую заранее мешаем с сухарями для панировки. Обжариваем кусочки на сковородке с обеих сторон. Ориентируемся на золотистую корочку. Делаем соус: измельчаем грибы и зелень, обжариваем на сковороде до средней готовности, добавляем сливки и муку, жарим еще минут 7. Грибы можете использовать любые. Готовую смесь соуса заливаем в блендер и измельчаем. Готовое блюдо подаем с грибным соусом.

Блюдо делается очень быстро — готовить его можно каждую неделю. По такому же принципу можно сделать и куриные палочки, например, с сырным соусом.