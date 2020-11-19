Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

Рыба обладает полезными свойствами, но многие не любят морепродукты, особенно дети. Однако эту хрустящую закуску сметают со стола очень быстро, поэтому приготовим сразу четыре порции.
Ингредиенты
- рыба — 700 г;
- овсянка — 100 г;
- панировочные сухарики — 4 ст. л;
- 4 яйца;
- грибы — 300 г;
- сливки жирностью 15% — 6 ст. л;
- мука — 4 ст. л;
- специи и зелень по вкусу.
Приготовление
Готовим все продукты. Рыбу можете взять любую.
- Режем рыбу на длинные кусочки, перчим и солим по вкусу. Замачиваем рыбу в яйце и сразу же обваливаем в овсянке, которую заранее мешаем с сухарями для панировки.
- Обжариваем кусочки на сковородке с обеих сторон. Ориентируемся на золотистую корочку.
- Делаем соус: измельчаем грибы и зелень, обжариваем на сковороде до средней готовности, добавляем сливки и муку, жарим еще минут 7. Грибы можете использовать любые.
- Готовую смесь соуса заливаем в блендер и измельчаем.
- Готовое блюдо подаем с грибным соусом.
Блюдо делается очень быстро — готовить его можно каждую неделю. По такому же принципу можно сделать и куриные палочки, например, с сырным соусом.
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