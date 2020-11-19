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Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

Рыба обладает полезными свойствами, но многие не любят морепродукты, особенно дети. Однако эту хрустящую закуску сметают со стола очень быстро, поэтому приготовим сразу четыре порции.

Ингредиенты

Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

  • рыба — 700 г;
  • овсянка — 100 г;
  • панировочные сухарики — 4 ст. л;
  • 4 яйца;
  • грибы — 300 г;
  • сливки жирностью 15% — 6 ст. л;
  • мука — 4 ст. л;
  • специи и зелень по вкусу.

Приготовление

Готовим все продукты. Рыбу можете взять любую.

  1. Режем рыбу на длинные кусочки, перчим и солим по вкусу. Замачиваем рыбу в яйце и сразу же обваливаем в овсянке, которую заранее мешаем с сухарями для панировки.
  2. Обжариваем кусочки на сковородке с обеих сторон. Ориентируемся на золотистую корочку.

    Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

  3. Делаем соус: измельчаем грибы и зелень, обжариваем на сковороде до средней готовности, добавляем сливки и муку, жарим еще минут 7. Грибы можете использовать любые.

    Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

  4. Готовую смесь соуса заливаем в блендер и измельчаем.

    Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

  5. Готовое блюдо подаем с грибным соусом.

    Если дети не любят рыбу: готовим рыбные палочки - все будут в восторге

Блюдо делается очень быстро — готовить его можно каждую неделю. По такому же принципу можно сделать и куриные палочки, например, с сырным соусом.

 

 

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закускирыбные блюда
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