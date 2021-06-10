Проще не бывает: тушеное мясо с овощами в одной кастрюле

Говядина с беконом и овощами в томатном соусе со сливками

Приготовить такое блюдо можно прямо в сковороде. Благодаря соусу, мясо получается удивительно нежным и ароматным. Да и с овощами всегда можно экспериментировать.

Ингредиенты:

Говядина – 1/2 кг;

Бекон – 100 г;

Луковица – 1 шт.;

Лук-порей – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Чеснок – 2-4 зубчика;

Томатный соус – 1 стакан;

Сливки – 1/2 стакана;

Вода – 1 стакан;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Говядину вымойте, обсушите и нарежьте средними кусочками. Выложите на сковороду или в кастрюлю с разогретым маслом и обжарьте на сильном огне до образования корочки. Снимите мясо и отложите пока в сторону. Затем обжарьте нарезанный мелко бекон и лук. Через пару минут добавьте порей, морковь, чеснок и жарьте еще минут 5 на среднем огне, помешивая. Верните мясо к овощам, вылейте томатный соус и сливки. Добавьте соль и специи по вкусу, влейте горячую воду. После закипания уберите огонь до минимума и томите около двух часов до полной готовности.

Тушеная свинина с картофелем

Это вариация классического блюда узбекской кухни «Кавардак». Сытно, несложно и очень вкусно.

Нам понадобится:

Свинина – 1/2 кг;

Картофель – 1/2 кг;

Луковица – 1 шт.;

Помидор – 2-3 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Чеснок, соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – 2 ст. л.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите нарезанную средними кусочками свинину и обжарьте до корочки. Затем добавьте измельченный лук и жарьте пару минут. Выложите в кастрюлю нарезанную брусочками морковь, добавьте стакан воды и оставьте тушиться на среднем огне минут на 35-40. Тем временем очистите и нарежьте картофель. Помидоры измельчите в блендере или натрите на терке. Добавьте к мясу картофель, томатное пюре, соль и специи. Тушите еще минут 40 до готовности. В конце в кастрюлю добавьте чеснок и при желании измельченную зелень.

Мясо с овощами в мультиварке

Этот вариант отлично подойдет тем, у кого нет времени стоять у плиты. Необходимо только сложить все ингредиенты в чашу и отправить в мультиварку. А дальше техника все сделает за вас.

Ингредиенты:

Говядина – 1/2 кг;

Свиное сало – 100 г;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Баклажан – 1 шт.;

Сладкий перец – 1-2 шт.;

Капустные листья – 4 шт.;

Соль и специи – по вкусу.

Овощи и мясо вымойте, очистите. На дно чаши выложите нарезанное брусочками сало. Затем – измельченный лук, говядину, морковь, перец и помидоры. Последним слоем выложите кружочки баклажана и "укройте" все листьями капусты. Каждый слой немного подсолите, добавьте любимые специи. Установите программу «Жарка» на полчаса, а после «Тушение» на 1 час и 30 минут. Перед подачей можно дополнить блюдо свежей зеленью и чесноком.

Говядина с овощами на сковороде

Еще один несложный вариант блюда без картофеля.

Ингредиенты:

Нежирная говядина – 400 г;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Баклажан – 1 шт.;

Лук-порей – 1 шт.;

Томаты – 4-5 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Вымойте мясо, обсушите и нарежьте маленькими кусочками. Овощи очистите и измельчите. На сковороде с разогретым маслом обжарьте мясо до румяности. Затем каждые 3-4 минуты добавляйте овощи по очереди – репчатый лук, порей, морковь, баклажаны, томаты. Влейте около стакана кипятка и тушите на среднем огне около часа. Через час добавьте соль и специи и тушите до полной готовности.

Фрикадельки с овощами в молочном соусе

Это блюдо совершенно не похоже на предыдущие. Именно поэтому его стоит обязательно попробовать.

Нам понадобится:

Свинина нежирная – 150 г;

Говядина – 150 г;

Рис – 100 г;

Морковь – 1 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Кабачок – 1 шт.;

Стручковая фасоль – 100-130 г;

Молоко – 1 стакан;

Растительное масло – 50 г;

Соль и специи – по вкусу.

Мясо вымойте и обсушите, пропустите вместе с луком через мясорубку. Рис отварите до полуготовности. Соедините с фаршем, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и влажными руками сформируйте средние по размеру фрикадельки.

В кастрюле разогрейте растительное масло. Овощи нарежьте кубиками. Выложите сначала морковь и обжарьте 3-4 минуты на среднем огне. Затем добавьте остальные овощи и фрикадельки. Посолите, приправьте любимыми специями. Влейте молоко. Тушите блюдо на среднем огне около получаса до готовности.

Вот такие простые и вкусные идеи для разнообразия ежедневного меню. Приятного аппетита!