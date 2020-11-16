7 способов быстро и вкусно засолить скумбрию в домашних условиях

Попробуйте, и вы перестанете покупать солёную рыбу.

7 секретов вкусной солёной скумбрии

Вес рыбины должен быть около 300 г. При засолке скумбрия обильно отдаёт влагу. Мелкие, и без того нежирные особи получаются слишком сухими. Берите свежую или свежемороженую рыбу. Желательно с головой и внутренностями. Так проще определить свежесть. Тушка должна быть упругой, аромат — ненавязчивым, цвет — светло-серым с характерными полосками. Выбирайте неокисляющуюся посуду: пластиковую, стеклянную или эмалированную. Не используйте йодированную соль — от неё рыба может стать рыхлой. Если хотите засолить скумбрию быстро, выбирайте рецепты, в которых фигурируют кусочки или филе. Целой рыбине, чтобы просолиться, нужно 2–3 дня, порезанной — 12–18 часов. При использовании уксуса время посола можно сократить. Охлаждайте рассол перед заливкой. В горячей и тем более кипящей жидкости рыба сварится. Выдерживайте время засолки и храните солёную скумбрию в холодильнике либо другом прохладном месте.

1. Как засолить скумбрию по классическому рецепту

Скумбрия в собственном соку, посоленная сухим методом.

Ингредиенты

2 скумбрии;

3 столовые ложки соли;

3 горошины чёрного перца;

3 лавровых листа;

1 столовая ложка сахара.

Приготовление

У рыбы отрежьте головы, выпотрошите и промойте её. На дно пластикового или стеклянного контейнера высыпите ложку соли, положите перец и раскрошите лавровый лист.

Оставшуюся соль смешайте с сахаром и натрите ими скумбрию внутри и снаружи. Выложите рыбу в контейнер, плотно закройте крышкой. Уберите в холодильник на 2–3 дня. Перед подачей промойте скумбрию под проточной водой и промокните бумажными салфетками.

2. Как засолить скумбрию в пряном рассоле

Ароматная и очень нежная скумбрия, которая, благодаря разделке на кусочки, довольно быстро солится.

Ингредиенты

2 скумбрии;

1 литр воды;

3 столовые ложки соли;

1¹⁄₂ столовой ложки сахара;

5 горошин чёрного перца;

5 горошин душистого перца;

3 звёздочки гвоздики;

3 лавровых листа;

½ чайной ложки кориандра.

Приготовление

Разделайте скумбрию: избавьтесь от голов, внутренностей и шкурок. Нарежьте рыбу кусочками шириной 3–4 см.

Приготовьте рассол, прокипятив в воде все приправы. Процедите, остудите. Выложите рыбу в пластиковый контейнер, залейте рассолом и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Затем уберите в холодильник ещё на 2–3 часа.

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3. Как засолить скумбрию в чае

Нежная, в меру солёная, цветом и вкусом напоминающая скумбрию холодного копчения.

Ингредиенты

4 скумбрии;

4 столовые ложки чёрного чая или 8 пакетиков;

4 столовые ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

1 луковица;

1 литр воды.

Приготовление

Выпотрошите, промойте и обсушите скумбрию бумажными полотенцами. У полуторалитровой пластиковой бутылки срежьте горлышко. Засуньте в бутылку рыбу хвостами вверх.

Выложите в кастрюлю чай, соль, сахар и целую очищенную луковицу. Залейте водой, поставьте на огонь, вскипятите. Процедите и полностью остудите.

Получившимся раствором залейте скумбрию и уберите на 3 дня в холодильник. Каждые сутки поворачивайте рыбу за хвостики, чтобы она равномерно просолилась и приобрела ровный оттенок.

4. Как засолить скумбрию в рассоле из луковой шелухи и чая

Вариация предыдущего рецепта. Цвет получается более золотистым, но вкус остаётся таким же нежным.

Ингредиенты

4 скумбрии;

3 горсти луковой шелухи;

2 столовые ложки чёрного чая или 4 пакетика;

4 столовые ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

6 горошин чёрного перца;

3 лавровых листа;

1¹⁄₂ литра воды.

Приготовление

Подготовьте скумбрию к засолке: отрежьте головы, выпотрошите, промойте. Поместите рыбу в пластиковую бутылку или другой удобный контейнер.

Луковую шелуху промойте и положите в кастрюлю. Туда же отправьте чай, соль, сахар, перец, лавровый лист. Залейте водой, доведите до кипения и дайте побурлить 5 минут. Затем снимите с огня, процедите, остудите.

Охлаждённым рассолом залейте скумбрию. Выдерживайте в холодильнике 3–4 дня. Время от времени переворачивайте.

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5. Как засолить скумбрию с горчицей

Скумбрия кусочками с пикантным вкусом и красивым оттенком.

Ингредиенты

1 чайная ложка горчичного порошка;

3 столовые ложки соли;

1¹⁄₂ столовой ложки сахара;

5 горошин чёрного перца;

2 лавровых листа;

1 литр воды;

2 скумбрии.

Приготовление

Приготовьте рассол: горчичный порошок и остальные приправы залейте водой, доведите до кипения и варите на сильном огне 3–4 минуты. Снимите с огня и остудите до комнатной температуры.

Пока рассол остывает, выпотрошите и промойте скумбрию. Нарежьте её кусочками и выложите в стеклянную посуду. Залейте рассолом и уберите в холодильник на ночь, а лучше на сутки.

6. Как засолить скумбрию с уксусом и подсолнечным маслом

Интересный вкус с кислинкой и нотками остроты. Отлично подходит для бутербродов. А главное — готовится очень быстро.

Ингредиенты

2 скумбрии;

3 столовые ложки соли;

3 зубчика чеснока;

2 лавровых листа;

5 горошин чёрного перца;

2 столовые ложки столового уксуса;

50 мл нерафинированного подсолнечного масла;

2 крупные луковицы.

Приготовление

Разделайте скумбрию на филе. Это можно сделать удобным для вас способом по аналогии с сельдью.

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Посыпьте филе солью и отложите на 10–15 минут. В это время очистите и натрите чеснок, поломайте лавровый лист. Соедините чеснок, лаврушку, перец горошком, уксус и подсолнечное масло.

Выложите скумбрию в стеклянную банку, пересыпая слои нарезанным полукольцами луком. Залейте маринадом, закройте крышкой и уберите в холодильник на 12 часов.

Лук тоже промаринуется и будет вкусным.

7. Как очень быстро засолить скумбрию под гнётом

Экспресс-засолка на случай, если вечером гости. Скумбрия получается малосольной и очень аппетитной.

Ингредиенты

2 скумбрии;

2 фиолетовые луковицы;

1 литр воды;

3 столовые ложки соли;

1¹⁄₂ столовой ложки сахара;

5 горошин чёрного перца;

2 горошины душистого перца;

3 лавровых листа;

½ чайной ложки кориандра;

2 столовые ложки столового уксуса;

2 столовые ложки подсолнечного масла.

Приготовление

Скумбрию разделайте на филе. Лук почистите и нарежьте полукольцами.

Приготовьте рассол. Всыпьте в воду соль, сахар, два вида перца, лавровый лист, кориандр. Вскипятите и остудите. В остывший рассол введите уксус.

Выложите рыбу в эмалированную миску, пересыпая луком. Залейте рассолом. Накройте подходящей по диаметру тарелкой, сверху поставьте что-нибудь тяжёлое, например банку с водой. Уберите в холодильник на 2–5 часов. Перед подачей обсушите кусочки скумбрии бумажным полотенцем и сбрызните подсолнечным маслом.