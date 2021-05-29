БУДЕТ ВКУСНО!

130 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Малова
    Спасибо за рецептик.В жару будет очень кстати. Вкусно,полезно и освежающе.Десерт «Старая Рига»
  • Тамара Аристархова
    Прекрасный рецепт, спасибо!!!Вкуснейший завтра...
  • Тамара Аристархова
    Спасибо, только во 2-ом рецепте ( про перловую кашу) написано: отварить перловку до готовности ( она и так долго вар...5 способов пригот...

Ягодные булочки

Ягодные булочки

Я всегда с нетерпением жду сезона ягод, потому что тогда я могу печь эти булочки. Самые ранние ягоды - самые дорогие, но вкус булочек компенсирует пустоту в кармане.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 стакана цельнозерновой муки (из них ½ стакана для опары)
  • 2 стакана муки высшего сорта
  • 2-3 столовых ложки сахара
  • 250 мл теплого молока
  • 150 мл растительного масла (я использовала виноградное)
  • 3 больших яичных желтка (или 4 небольших)
  • щепотка соли
  • 30 г дрожжей
  • черника или любые другие ягоды
  • немного сахара для начинки (в зависимости от сладости ягод)
  • 2-3 столовые ложки панировочных сухарей
  • сгущенное молоко для смазки
  • штрейзель (необязательно)

МЕТОД

Из дрожжей, чуть теплого молока, чайной ложки сахара и полустакана цельнозерновой муки замесить опару и оставить ее для подъема.

Просеять в миску всю оставшуюся муку и соль.

Взбить желтки с оставшимся сахаром, а затем постепенно влить масло и размешивать, пока смесь не станет однородной консистенции.

Получившуюся смесь вместе с подошедшей опарой влить в муку и замесить тесто. Если оно окажется слишком густым и не замешивается, можно добавить немного молока или сметаны; в общем и целом тесто не должно быть жидковатым, скорее довольно плотным. Отставить тесто и дать ему увеличиться в объеме вдвое.

Подошедшее тесто обмять и разделить примерно на 20 равных частей, из каждой части сформировать округлую лепешку. Положить в середину лепешки ягоды, смешанные с сахаром и сухарями, и слепить края, формируя булочку.

Нагреть духовку до 180 °С. Противень застелить пергаментом.

Булочки выложить на противень и дать им расстояться в течение получаса.

Перед тем, как поставить в духовку, поверхность булочек смазать сгущенным молоком и посыпать штрейзелем. Выпекать около получаса.

 

 

Ссылка на первоисточник
сладкая выпечка
Обсудить

Картина дня

наверх