Ягодные булочки

Я всегда с нетерпением жду сезона ягод, потому что тогда я могу печь эти булочки. Самые ранние ягоды - самые дорогие, но вкус булочек компенсирует пустоту в кармане.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 стакана цельнозерновой муки (из них ½ стакана для опары)
- 2 стакана муки высшего сорта
- 2-3 столовых ложки сахара
- 250 мл теплого молока
- 150 мл растительного масла (я использовала виноградное)
- 3 больших яичных желтка (или 4 небольших)
- щепотка соли
- 30 г дрожжей
- черника или любые другие ягоды
- немного сахара для начинки (в зависимости от сладости ягод)
- 2-3 столовые ложки панировочных сухарей
- сгущенное молоко для смазки
- штрейзель (необязательно)
МЕТОД
Из дрожжей, чуть теплого молока, чайной ложки сахара и полустакана цельнозерновой муки замесить опару и оставить ее для подъема.
Просеять в миску всю оставшуюся муку и соль.
Взбить желтки с оставшимся сахаром, а затем постепенно влить масло и размешивать, пока смесь не станет однородной консистенции.
Получившуюся смесь вместе с подошедшей опарой влить в муку и замесить тесто. Если оно окажется слишком густым и не замешивается, можно добавить немного молока или сметаны; в общем и целом тесто не должно быть жидковатым, скорее довольно плотным. Отставить тесто и дать ему увеличиться в объеме вдвое.
Подошедшее тесто обмять и разделить примерно на 20 равных частей, из каждой части сформировать округлую лепешку. Положить в середину лепешки ягоды, смешанные с сахаром и сухарями, и слепить края, формируя булочку.
Нагреть духовку до 180 °С. Противень застелить пергаментом.
Булочки выложить на противень и дать им расстояться в течение получаса.
Перед тем, как поставить в духовку, поверхность булочек смазать сгущенным молоком и посыпать штрейзелем. Выпекать около получаса.
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