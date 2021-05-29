Ягодные булочки

Я всегда с нетерпением жду сезона ягод, потому что тогда я могу печь эти булочки. Самые ранние ягоды - самые дорогие, но вкус булочек компенсирует пустоту в кармане.

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 стакана цельнозерновой муки (из них ½ стакана для опары)

2 стакана муки высшего сорта

2-3 столовых ложки сахара

250 мл теплого молока

150 мл растительного масла (я использовала виноградное)

3 больших яичных желтка (или 4 небольших)

щепотка соли

30 г дрожжей

черника или любые другие ягоды

немного сахара для начинки (в зависимости от сладости ягод)

2-3 столовые ложки панировочных сухарей

сгущенное молоко для смазки

штрейзель (необязательно)

МЕТОД

Из дрожжей, чуть теплого молока, чайной ложки сахара и полустакана цельнозерновой муки замесить опару и оставить ее для подъема.

Просеять в миску всю оставшуюся муку и соль.

Взбить желтки с оставшимся сахаром, а затем постепенно влить масло и размешивать, пока смесь не станет однородной консистенции.

Получившуюся смесь вместе с подошедшей опарой влить в муку и замесить тесто. Если оно окажется слишком густым и не замешивается, можно добавить немного молока или сметаны; в общем и целом тесто не должно быть жидковатым, скорее довольно плотным. Отставить тесто и дать ему увеличиться в объеме вдвое.

Подошедшее тесто обмять и разделить примерно на 20 равных частей, из каждой части сформировать округлую лепешку. Положить в середину лепешки ягоды, смешанные с сахаром и сухарями, и слепить края, формируя булочку.

Нагреть духовку до 180 °С. Противень застелить пергаментом.

Булочки выложить на противень и дать им расстояться в течение получаса.

Перед тем, как поставить в духовку, поверхность булочек смазать сгущенным молоком и посыпать штрейзелем. Выпекать около получаса.