Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Вкусную и сочную пекинскую капусту чаще используют для приготовления салатов, а не вторых блюд. И очень зря! Тушеная пекинская капуста получается более нежной и деликатной, чем белокочанная, а готовится намного быстрее. Блюдо по моему рецепту готовится за 25-30 минут, прекрасно подойдет для разнообразия постного меню, понравится вегетарианцам или людям, желающим похудеть.

Ингредиенты (4 порции)

Грибы шампиньоны250 г

Кунжут - 1 ст.л.

Масло растительное для жарки

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Соус соевый - 2 ст.л.

Перец черный молотый - по вкусу

Капуста пекинская - 500 г

Соль - по вкусу

Приготовление

Этап 1 / 8

Шампиньоны нарезать четвертинками.

Этап 2 / 8

Лук мелко нарезать, морковь нарезать соломкой либо натереть на тёрке.

Этап 3 / 8

Пекинскую капусту не очень мелко нашинковать.

Этап 4 / 8

На сковороде разогреть растительное масло, добавить грибы и обжарить в течение 5-7 минут до выпаривания жидкости.

Этап 5 / 8

Добавить к грибам лук и морковь, уменьшить огонь до слабого и обжарить до мягкости в течение 5-ти минут, периодически помешивая.

Этап 6 / 8

Добавить на сковороду пекинскую капусту, поперчить, перемешать и тушить в течение 6-7 минут.

Этап 7 / 8

Добавить на сковороду соевый соус, накрыть крышкой и протушить ещё 2 минуты.

Этап 8 / 8

Готовое блюдо посыпать кунжутом и сразу подавать.

Приятного аппетита!