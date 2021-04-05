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Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

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Вкусную и сочную пекинскую капусту чаще используют для приготовления салатов, а не вторых блюд. И очень зря! Тушеная пекинская капуста получается более нежной и деликатной, чем белокочанная, а готовится намного быстрее. Блюдо по моему рецепту готовится за 25-30 минут, прекрасно подойдет для разнообразия постного меню, понравится вегетарианцам или людям, желающим похудеть.

Ингредиенты (4 порции)

  • Грибы шампиньоны250 г
  • Кунжут - 1 ст.л.
  • Масло растительное для жарки
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Соус соевый - 2 ст.л.
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Капуста пекинская - 500 г
  • Соль - по вкусу
Приготовление

Этап 1 / 8

Шампиньоны нарезать четвертинками.

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Этап 2 / 8

Лук мелко нарезать, морковь нарезать соломкой либо натереть на тёрке.

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Этап 3 / 8

Пекинскую капусту не очень мелко нашинковать.

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Этап 4 / 8

На сковороде разогреть растительное масло, добавить грибы и обжарить в течение 5-7 минут до выпаривания жидкости.

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Этап 5 / 8

Добавить к грибам лук и морковь, уменьшить огонь до слабого и обжарить до мягкости в течение 5-ти минут, периодически помешивая.

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Этап 6 / 8

Добавить на сковороду пекинскую капусту, поперчить, перемешать и тушить в течение 6-7 минут.

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Этап 7 / 8

Добавить на сковороду соевый соус, накрыть крышкой и протушить ещё 2 минуты.

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Этап 8 / 8

Готовое блюдо посыпать кунжутом и сразу подавать.
Приятного аппетита!

Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

 

 

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