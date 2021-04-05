Пекинская капуста, тушенная с грибами в азиатском стиле

Вкусную и сочную пекинскую капусту чаще используют для приготовления салатов, а не вторых блюд. И очень зря! Тушеная пекинская капуста получается более нежной и деликатной, чем белокочанная, а готовится намного быстрее. Блюдо по моему рецепту готовится за 25-30 минут, прекрасно подойдет для разнообразия постного меню, понравится вегетарианцам или людям, желающим похудеть.
Ингредиенты (4 порции)
- Грибы шампиньоны250 г
- Кунжут - 1 ст.л.
- Масло растительное для жарки
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Соус соевый - 2 ст.л.
- Перец черный молотый - по вкусу
- Капуста пекинская - 500 г
- Соль - по вкусу
Этап 1 / 8
Шампиньоны нарезать четвертинками.
Этап 2 / 8
Лук мелко нарезать, морковь нарезать соломкой либо натереть на тёрке.
Этап 3 / 8
Пекинскую капусту не очень мелко нашинковать.
Этап 4 / 8
На сковороде разогреть растительное масло, добавить грибы и обжарить в течение 5-7 минут до выпаривания жидкости.
Этап 5 / 8
Добавить к грибам лук и морковь, уменьшить огонь до слабого и обжарить до мягкости в течение 5-ти минут, периодически помешивая.
Этап 6 / 8
Добавить на сковороду пекинскую капусту, поперчить, перемешать и тушить в течение 6-7 минут.
Этап 7 / 8
Добавить на сковороду соевый соус, накрыть крышкой и протушить ещё 2 минуты.
Этап 8 / 8
Готовое блюдо посыпать кунжутом и сразу подавать.
Приятного аппетита!
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