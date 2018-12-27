Буженина в трех маринадах: Способ приготовить сочный кусок мяса, а не «сухарь» с перченой корочкой

Домашняя буженина – украшение праздничного стола и любимая мужская закуска. Хозяйки часто экспериментируют, стараясь приготовить нежное и сочное мясо, но часто вместо этого получается пересушенный кусок. Чтобы не попасть впросак, многие выбирают кусочек пожирнее, а всего-то нужно правильно подобрать маринад. Точнее, три. – украшение праздничного стола и любимая мужская закуска. Хозяйки часто экспериментируют, стараясь приготовить нежное и сочное мясо, но часто вместо этого получается пересушенный кусок. Чтобы не попасть впросак, многие выбирают кусочек пожирнее, а всего-то нужно правильно подобрать маринад. Точнее, три.

Для запекания подойдет практически любой кусок мяса.

Мясо маринуется в кефире.

Приготовление маринада со специями.

Переложите буженину из кефира в маринад со специями.

Приготовление третьего маринада.

Мясо в специях.

Заверните буженину в несколько слоев фольги.

Буженина в трех маринадах - вкусно, сочно и аппетитно.

Приготовить мясо в тройном маринаде просто, правда, понадобится достаточно много времени на то, чтобы оно пропиталось специями. Для запекания можно взять любой кусок мяса, можно готовить весом даже в 1,5 кг, оно все равно будет нежным и сочным.В качестве первого маринада используйте несладкий йогурт или кефир, понадобится чуть больше, чем пол-литра. Нужно положить мясо в миску, залить его кисломолочным продуктом и дать постоять пару часов. Этот этап обязателен для того, чтобы буженина была мягкой.Пока мясо маринуется в кефире, приготовьте вторую заливку. Для нее вскипятите 2,5 литра воды в кастрюле, добавив соль (2 ст.л.) и специи. Розмарин, тимьян и лавровый лист закладывайте в кастрюлю, туда же добавьте перец горошком, гвоздику и кориандр, несколько нарезанных кусочков имбиря и перец чили по вкусу.Когда маринад закипит, снимите его с огня и дайте остыть до комнатной температуры.Через несколько часов мясо из кефира можно перекладывать во второй маринад. Обмывать кефир не нужно, кусок просто переложите в другую кастрюлю. Маринад станет мутным из-за остатков молочной смеси, но это не страшно. Кастрюлю с мясом уберите в холодильник на ночь, за это время буженина просолится и пропитается специями.Следующий этап – приготовление третьего маринада из чеснока, имбиря, перца чили, розмарина, черного перца, паприки и сушеного чеснока. Все эти компоненты разотрите в ступке до однородной массы, добавьте пару ложек оливкового масла. Ароматной смесью будем натирать буженину. Для этого достаньте мясо из кастрюли, оботрите насухо бумажным полотенцем, остатков кефира быть не должно. Когда вы натрете буженину смесью специй, оставьте ее еще на полчаса на столе. Так кусок лучше промаринуется и прогреется после холодильника.Осталось правильно запечь буженину.Для начала заверните кусок плотно в несколько слоев фольги, чтобы сок не вытекал. Затем выложите завернутый кусок на противень и налейте на его дно стакан воды. Теперь на час отправляйте мясо в духовку, температура для запекания – около 180 градусов. После – откройте фольгу аккуратно и подержите еще минут 20, чтобы корочка на мясе зарумянилась.После того, как достанете мясо из духовки, дождитесь, пока оно остынет, нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к столу. Приятного аппетита!