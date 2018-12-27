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Сырная нарезка

как подать сырную нарезку
 
Если вид однотипных сырных лепестков, устало лежащих на тарелке, вызывает у вас лишь скуку, а попытки соорудить из нарезки нечто оригинальное скорее напоминают сюрприз маме на 8 Марта от восьмиклассницы, милости просим!

Материал, в котором будет мало текста и донельзя много вдохновляющих фото. «Со Вкусом»покажет, как подать сырную нарезку, чтобы стол выглядел действительно стильно, современно, аппетитно и празднично. Осторожно, просмотр грозит обильным слюноотделением!

Сырная тарелка на праздничный стол

  1. Практически все виды сыров превосходно сочетаются с фруктами (виноград, ананасы, киви, яблоки, клубника)

    сырная тарелка с фруктами

  2. Добавьте орехи, чтобы подчеркнуть пикантность.

    сырная тарелка с фруктами и орехами

  3. Кубики удобно накалывать на шпажку и обмакивать в соус.

    нарезанный кубиками сыр

  4. Соус не обязательно подавать отдельно. Ароматная заправка на основе оливкового масла, зелени и измельченного перца подарит новые вкусовые ощущения.

    закуска из сыра с оливками

  5. Сыр на шпажках — никогда не устаревающая классика.

    сыр на шпажках

  6. Ломтики не всегда должны быть правильной формы.

    сорта сыра

  7. И не всегда должны быть разложены в строгом порядке.

    сырная тарелка подача

  8. Но иногда порядок завораживает.

    сырная тарелка с фруктами

  9. Подчеркните особенности каждого сорта сыра.

  10. Прелесть в простоте…

    красиво выложенный сыр

  11. …но иногда разнообразие привлекает больше.

    сырная тарелка

  12. Ничего лишнего.

    колбасно-сырная нарезка

  13. Сырная тарелка? Сырный стол!

    много сыра на столе

  14. Тарелка, от которой не хочется отходить.

    красивая сырная тарелка

  15. По мотивам итальянской закуски капрезе.
    сыр с помидорами
  16. Идея подачи моцареллы.

    шарики моцареллы с помидорами

  17. Лаконично, но безумно аппетитно. Идея для небольшого стола.

    колбасно-сырная нарезка

  18. Будто дизайнер поработал!

    красивая сырно-мясная тарелка

  19. Рождественский колорит.

    нарезка в виде венка

  20. Лаконичный рождественский венок.

    рождественский венок из сыра

  21. Еще одна тематическая праздничная композиция.

    звезда из сыра

  22. Когда новогоднее настроение не сдержать!

    идея подачи мягкого сыра

  23. Крутая идея подачи мягкого сыра.

    елка из мягкого сыра

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