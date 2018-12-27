Сырная нарезка

Если вид однотипных сырных лепестков, устало лежащих на тарелке, вызывает у вас лишь скуку, а попытки соорудить из нарезки нечто оригинальное скорее напоминают сюрприз маме на 8 Марта от восьмиклассницы, милости просим!
Материал, в котором будет мало текста и донельзя много вдохновляющих фото. «Со Вкусом»покажет, как подать сырную нарезку, чтобы стол выглядел действительно стильно, современно, аппетитно и празднично. Осторожно, просмотр грозит обильным слюноотделением!
Сырная тарелка на праздничный стол
- Практически все виды сыров превосходно сочетаются с фруктами (виноград, ананасы, киви, яблоки, клубника)
- Добавьте орехи, чтобы подчеркнуть пикантность.
- Кубики удобно накалывать на шпажку и обмакивать в соус.
- Соус не обязательно подавать отдельно. Ароматная заправка на основе оливкового масла, зелени и измельченного перца подарит новые вкусовые ощущения.
- Сыр на шпажках — никогда не устаревающая классика.
- Ломтики не всегда должны быть правильной формы.
- И не всегда должны быть разложены в строгом порядке.
- Но иногда порядок завораживает.
- Подчеркните особенности каждого сорта сыра.
- Прелесть в простоте…
- …но иногда разнообразие привлекает больше.
- Ничего лишнего.
- Сырная тарелка? Сырный стол!
- Тарелка, от которой не хочется отходить.
- По мотивам итальянской закуски капрезе.
- Идея подачи моцареллы.
- Лаконично, но безумно аппетитно. Идея для небольшого стола.
- Будто дизайнер поработал!
- Рождественский колорит.
- Лаконичный рождественский венок.
- Еще одна тематическая праздничная композиция.
- Когда новогоднее настроение не сдержать!
- Крутая идея подачи мягкого сыра.
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