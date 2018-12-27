Сырная нарезка

Если вид однотипных сырных лепестков, устало лежащих на тарелке, вызывает у вас лишь скуку, а попытки соорудить из нарезки нечто оригинальное скорее напоминают сюрприз маме на 8 Марта от восьмиклассницы, милости просим!

Материал, в котором будет мало текста и донельзя много вдохновляющих фото. «Со Вкусом»покажет, как подать сырную нарезку, чтобы стол выглядел действительно стильно, современно, аппетитно и празднично. Осторожно, просмотр грозит обильным слюноотделением!

Сырная тарелка на праздничный стол