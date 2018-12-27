Шоколадный тирамису

Для рецепта тирамису вам потребуется:
- сыр маскарпоне - 500
- яйцо (желток) - 4 шт.
- сахар - 100г
- шоколад (60%) - 100г
- апельсин (сок) - 1 шт.
- апельсиновый ликер - 1-2 ст.л.
- печенье савоярди (‘дамские пальчики’) - 12-18 шт.
- апельсиновая цедра.
Рецепт приготовления тирамису:
Желтки отделить от белков (белки убрать в холодильник и использовать для других блюд), растереть с сахаром миксером до однородной светлой массы. В другую миску переложить из банки маскарпоне, размять вилкой и хорошенько взбить миксером до воздушности, постепенно добавляя взбитые желтки.
Шоколад поломать на кусочки, сложить в небольшой ковш и растопить на водяной бане. Добавить растопленный шоколад к маскарпоне, размешать.
Печенье савоярди разрезать на 3-4 части. Из апельсина выдавить сок, смешать с ликером и пропитать этой смесью кусочки печенья.
Если будете готовить в порционных формочках, как я, то делаем так: на дно формочки выложить немного смеси маскарпоне, затем – печенье, потом опять маскарпоне и слой печенья.Последний слой маскарпоне украсить апельсиновой цедрой. Готовый тирамису убрать в холодильник на ночь.
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