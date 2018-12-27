Шоколадный тирамису

Если будете готовить в порционных формочках, как я, то делаем так: на дно формочки выложить немного смеси маскарпоне, затем – печенье, потом опять маскарпоне и слой печенья.

Последний слой маскарпоне украсить апельсиновой цедрой. Готовый тирамису убрать в холодильник на ночь.