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Шоколадный тирамису

Есть несколько вариантов тирамису, когда маскарпоне смешивают шоколадной крошкой, но это рецепт настоящего шоколадного тирамису. Для насыщенного шоколадного вкуса сыр смешивают с растопленным шоколадом с содержанием какао масло не менее 60%. Это очень вкусно! Апельсиновая нотка удачно дополняет вкус шоколада.
Шоколадный тирамису. Фотография рецепта 

Для рецепта тирамису вам потребуется:

    • сыр маскарпоне - 500
    • яйцо (желток) - 4 шт.
    • сахар - 100г
    • шоколад (60%) - 100г
    • апельсин (сок) - 1 шт.
    • апельсиновый ликер - 1-2 ст.л.
    • печенье савоярди (‘дамские пальчики’) - 12-18 шт.
для украшения:
  • апельсиновая цедра.

Рецепт приготовления тирамису:

Шоколадный тирамису, Шаг 01

Желтки отделить от белков (белки убрать в холодильник и использовать для других блюд), растереть с сахаром миксером до однородной светлой массы. В другую миску переложить из банки маскарпоне, размять вилкой и хорошенько взбить миксером до воздушности, постепенно добавляя взбитые желтки.

Шоколадный тирамису, Шаг 02

Шоколад поломать на кусочки, сложить в небольшой ковш и растопить на водяной бане. Добавить растопленный шоколад к маскарпоне, размешать.

Шоколадный тирамису, Шаг 03

Печенье савоярди разрезать на 3-4 части. Из апельсина выдавить сок, смешать с ликером и пропитать этой смесью кусочки печенья.

Шоколадный тирамису, Шаг 04

Если будете готовить в порционных формочках, как я, то делаем так: на дно формочки выложить немного смеси маскарпоне, затем – печенье, потом опять маскарпоне и слой печенья.

Последний слой маскарпоне украсить апельсиновой цедрой. Готовый тирамису убрать в холодильник на ночь.

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