Кладем внутрь скумбрии начинку и превращаем в главный салат на новогоднем столе

Обычно скумбрию подают на стол копченой, реже жареной и почти всегда с гарниром. Мы же превратим эту рыбу в главный салат новогоднего стола: начинку положим внутрь, а затем отварим.

Для рецепта нам понадобятся 2 скумбрию общим весом в 700 граммов, 8 граммов желатина, 50 граммов моркови, 2 яйца, 25 граммов оливок, базилик, сушеный чеснок, белый молотый перец, соль.

Скумбрию чистим на филе (можно взять сразу уже готовое), посыпаем приправами и желатином. Сверху на одно из филе выкладываем морковь, а второе филе кладем рядом внахлест на край первого.

На второе филе выкладываем разрезанные пополам отварные яйца и маслины.

Аккуратно заворачиваем все в рулет и его в свою очередь заворачиваем в рукав для запекания. Теперь опускаем рулет в кастрюлю с кипящей водой и варим на медленном огне при слабом кипении 45 минут.

В видеорецепте ниже вы также найдете еще несколько интересных способов приготовить скумбрию:

Такая закуска из скумбрии гарантированно привлечет внимание гостей за столом.