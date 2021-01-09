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Гефилте фиш

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Это еврейское блюдо готовят из завернутого в кожу рыбного филе, а подают традиционно на праздники.

Ингредиенты

Рыба 3 штуки по 1 кг

Белый хлеб 4 ломтика

Вода 2 л

Лук 3 штуки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Яйца 3 штуки

Морковь 3–4 штуки

Свёкла 1 штука

Приготовление

  1. 1․

    Рыбу очистите и удалите у неё плавники, промойте и подсушите бумажными полотенцами. Разрежьте на порционные кусочки, после этого выпотрошите и удалите тёмную плёнку.

    Приготовить можно карпов или другую рыбу.

  2. 2․

    Аккуратно с помощью острого ножа отделите мякоть от кожи. После снимите филе с костей.

    Старайтесь оставить кожу целой, без повреждений.

  3. 3․

    Хлебный мякиш на несколько минут замочите с несколькими ложками воды, затем отожмите.

  4. 4․

    Рыбное филе вместе с двумя луковицами и хлебом пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец и яйца. Хорошо всё перемешайте.

    Не выбрасывайте шелуху от лука.

  5. 5․

    В большую кастрюлю одним слоем выложите крупно нарезанные морковь со свёклой, луковую шелуху, разрезанную на половинки луковицу и очищенные от филе кости.

  6. 6․

    Головы, хвосты и кожу наполните фаршем. Разровняйте смоченным в воде ножом. Выложите в ту же кастрюлю.

    Не заполняйте слишком плотно. Во время приготовления начинка увеличится в объёме.

  7. 7․

    Залейте холодной водой. Она должна полностью покрывать рыбу. Слегка посолите и накройте крышкой.

  8. 8․

    Доведите до кипения на сильном огне. Снимите крышку и продолжайте варить примерно час, пока жидкость не уменьшится вдвое.

    Снимать пену не нужно, просто слегка побрызгайте её холодной водой.

  9. 9․

    Готовую рыбу выложите на тарелку и залейте процеженным бульоном. Остудите и уберите в холодильник на всю ночь. Подавайте холодной.

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рыбные блюдакухни мира
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