Гефилте фиш

Это еврейское блюдо готовят из завернутого в кожу рыбного филе, а подают традиционно на праздники.
Ингредиенты
Рыба 3 штуки по 1 кг
Белый хлеб 4 ломтика
Вода 2 л
Лук 3 штуки
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
Яйца 3 штуки
Морковь 3–4 штуки
Свёкла 1 штука
Приготовление
-
1․
Рыбу очистите и удалите у неё плавники, промойте и подсушите бумажными полотенцами. Разрежьте на порционные кусочки, после этого выпотрошите и удалите тёмную плёнку.
Приготовить можно карпов или другую рыбу.
-
2․
Аккуратно с помощью острого ножа отделите мякоть от кожи. После снимите филе с костей.
Старайтесь оставить кожу целой, без повреждений.
-
3․
Хлебный мякиш на несколько минут замочите с несколькими ложками воды, затем отожмите.
-
4․
Рыбное филе вместе с двумя луковицами и хлебом пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец и яйца. Хорошо всё перемешайте.
Не выбрасывайте шелуху от лука.
-
5․
В большую кастрюлю одним слоем выложите крупно нарезанные морковь со свёклой, луковую шелуху, разрезанную на половинки луковицу и очищенные от филе кости.
-
6․
Головы, хвосты и кожу наполните фаршем. Разровняйте смоченным в воде ножом. Выложите в ту же кастрюлю.
Не заполняйте слишком плотно. Во время приготовления начинка увеличится в объёме.
-
7․
Залейте холодной водой. Она должна полностью покрывать рыбу. Слегка посолите и накройте крышкой.
-
8․
Доведите до кипения на сильном огне. Снимите крышку и продолжайте варить примерно час, пока жидкость не уменьшится вдвое.
Снимать пену не нужно, просто слегка побрызгайте её холодной водой.
-
9․
Готовую рыбу выложите на тарелку и залейте процеженным бульоном. Остудите и уберите в холодильник на всю ночь. Подавайте холодной.
Свежие комментарии