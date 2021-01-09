Гефилте фиш

Это еврейское блюдо готовят из завернутого в кожу рыбного филе, а подают традиционно на праздники.

Рыба 3 штуки по 1 кг

Белый хлеб 4 ломтика

Вода 2 л

Лук 3 штуки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Яйца 3 штуки

Морковь 3–4 штуки

Свёкла 1 штука

1․ Рыбу очистите и удалите у неё плавники, промойте и подсушите бумажными полотенцами. Разрежьте на порционные кусочки, после этого выпотрошите и удалите тёмную плёнку. Приготовить можно карпов или другую рыбу.

2․ Аккуратно с помощью острого ножа отделите мякоть от кожи. После снимите филе с костей. Старайтесь оставить кожу целой, без повреждений.

3․ Хлебный мякиш на несколько минут замочите с несколькими ложками воды, затем отожмите.

4․ Рыбное филе вместе с двумя луковицами и хлебом пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец и яйца. Хорошо всё перемешайте. Не выбрасывайте шелуху от лука.

5․ В большую кастрюлю одним слоем выложите крупно нарезанные морковь со свёклой, луковую шелуху, разрезанную на половинки луковицу и очищенные от филе кости.

6․ Головы, хвосты и кожу наполните фаршем. Разровняйте смоченным в воде ножом. Выложите в ту же кастрюлю. Не заполняйте слишком плотно. Во время приготовления начинка увеличится в объёме.

7․ Залейте холодной водой. Она должна полностью покрывать рыбу. Слегка посолите и накройте крышкой.

8․ Доведите до кипения на сильном огне. Снимите крышку и продолжайте варить примерно час, пока жидкость не уменьшится вдвое. Снимать пену не нужно, просто слегка побрызгайте её холодной водой.