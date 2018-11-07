Мини-пирожки с вишней и миндалём

Круглой вырубкой или стаканом вырезать кружки. Оставшееся тесто собрать, завернуть в плёнку, убрать на 20 минут в холодильник и затем снова раскатать и вырезать кружочки.
Это будет очень вкусно - нежное песочное тесто и беспроигрышное сочетание вишни и миндаля. С кофе или чаем просто идеально!
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Тесто:
- 195 г муки
- 1 ст.л. сахарной пудры
- щепоть соли
- 100 г холодного сливочного масла
- 50 мл ледяной воды
Начинка:
- 250 г вишни
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ст.л. кирша
- 22,5 г сахарного песка*
- 1 ч.л. жидкого ванильного экстракта или 1/4 ч.л. ванильной пудры
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 1 ст.л. воды
- 50 мл миндальной муки
- 50 мл лепестков миндаля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. молока
- 1 ст.л. сахара для посыпки
Смешать муку, сахарнуюю пудру и соль. Добавить нарезанное кубиками холодно масло, перетереть до состояния крошки. Добавить воду и собрать тесто в комок. Воду подливать понемногу, скорее всего, её понадобится меньше. Завернуть тесто в плёнку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Удалить косточки из вишни и разрезать их пополам. Положить ягоды в кастрюлю, добавить лимонный сок, кирш, сахар и ваниль, довести до кипения. Варить около 5 минут. Развести крахмал в воде и влить в кастрюлю, помешивая вишнёвую смесь. Варить на медленном огне до загустения. Остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник.
Раскатать тесто до толщины 3 мм на слегка присыпанной мукой поверхности.
Взбить яйцо с молоком, смазать края половины кружков. Положить в центр кружочка немного миндальной муки (ок. 1/2 ч.л.) Сверху положить вишнёвую начинку и лепестки миндаля. Закрыть другим кружком теста, прижать края с помощью вилки. Переложить пирожки на застеленный бумагой противень и убрать в морозильник на 10-15 минут.
Прорезать маленькие отверстия в верхней части каждого пирожка, смазать яичной смесью и посыпать сахаром.
Выпекать при 175 град. ок. 30 минут на среднем уровне духовки.
* - такое странное количество сахара из-за перевода децилитров в граммы.
Миндальная мука используется, чтобы начинка не подтекала. Её можно приготовить самостоятельно, или заменить крахмалом. Впрочем, 2 столовые ложки крахмала по рецепту делают начинку достаточно густой, и шансов вытечь у неё практически нет
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