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Сочная куриная пастрома без хлопот

Пастрома

Сегодня у меня очень простой рецепт, не требующий особых затрат времени и сил. Пастрома, приготовленная по этому рецепту, получается очень сочной и нежной. Набор специй — по вашему вкусу, у меня получилась пряная, в меру острая.

Нам понадобится:

  • куриное филе — 800 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — 1 ч. ложка;
  • уцхо-сунели — 1 ч. ложка;
  • имбирь — 1 ч. ложка;
  • сумах — 1 ч. ложка;
  • сахар — 0,5 ч. ложки;
  • кориандр молотый — 1 ч. ложка;
  • масло растительное — 2 ст. ложки

Приготовление:

Куриное филе

Куриное филе моем, просушиваем. Маленькое (внутренне филе) я убираю, так курица промаринуется равномерно.

Специи

Подготовим специи.

Маринад

Смешаем специи с растительным маслом.

Маринуем

Помещаем куриное филе в маринад. Хорошо перемешиваем. Убираем в холодильник на ночь.

Готовим

Духовку разогреваем до 220⁰С. Выкладываем замаринованное филе на противень.

Готовое филе

Форму ставим в разогретую духовку, через 20 минут духовку выключаем и оставляем в ней пастрому на 4 часа. Так выглядит готовая пастрома.

Пастрома

Очень вкусно со свежим огурчиком. Приятного аппетита!
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мясные блюдакуриная пастромакулинария
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