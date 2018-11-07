Сочная куриная пастрома без хлопот

Сегодня у меня очень простой рецепт, не требующий особых затрат времени и сил. Пастрома, приготовленная по этому рецепту, получается очень сочной и нежной. Набор специй — по вашему вкусу, у меня получилась пряная, в меру острая.
Нам понадобится:
- куриное филе — 800 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный — 1 ч. ложка;
- уцхо-сунели — 1 ч. ложка;
- имбирь — 1 ч. ложка;
- сумах — 1 ч. ложка;
- сахар — 0,5 ч. ложки;
- кориандр молотый — 1 ч. ложка;
- масло растительное — 2 ст. ложки
Приготовление:
Куриное филе моем, просушиваем. Маленькое (внутренне филе) я убираю, так курица промаринуется равномерно.
Подготовим специи.
Смешаем специи с растительным маслом.
Помещаем куриное филе в маринад. Хорошо перемешиваем. Убираем в холодильник на ночь.
Духовку разогреваем до 220⁰С. Выкладываем замаринованное филе на противень.
Форму ставим в разогретую духовку, через 20 минут духовку выключаем и оставляем в ней пастрому на 4 часа. Так выглядит готовая пастрома.
Очень вкусно со свежим огурчиком. Приятного аппетита!
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