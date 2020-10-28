Плов с хамсой (Hamsi Pilav)

А у кого есть желание отведать вкуснейший плов с хамсой, который очень любил вкушать сам Султан Сулейман Великолепный?! Уверена желающие найдутся!!!

Рецепт уходит корнями в историю. Как известно в Черноморском регионе Турции хамса рыбка очень популярная, но в те далекие времена она считалась кушаньем людей с достаточно невеликим достатком. Но именно хамса пришлась по вкусу столь великому Султану, и он в свою очередь прославил ее))) В некоторых источниках говорится, что его любовь к хамсе была столь велика, что он велел выгравировать на эфесе одного из своих клинков мотив изображающий именно эту скромную рыбку!

Блюдо очень оригинальное, эффектное и конечно же вкусное!!!

Вкуснейший рис с орешками, изюмом и с тонкой ноткой корицы и душистого перца, обернутый в филе хамсы и запеченный в духовке до корочки))) Великолепие да и только!!! А как же иначе, ведь это любимое кушанье самого Султана!

И не стоит боятся этого блюда, приготовление очень просто, самое сложное и трудоемкое - это почистить хамсу)))

Одним словом - угощайтесь на здоровье!!!

Ингредиенты (на форму диаметром 18-20см.):

500 гр. хамсы (уже очищенной от головы, внутренностей и хребтов)

1/2 стакана длинного пропаренного риса

1 средняя луковица

1 ст.л. кедровых орешков

1 ст.л. грецких орехов (мелко порубленных или натертых)

1 ст.л. мелкого темного изюма "коринка" (можно взять обычный мелкий темный изюм без косточек)

1/2 пучка петрушки

1 ст.л. сливочного масла

1 ст.л. оливкового масла

небольшая щепотка молотой корицы

соль, сахар, молотый черный и душистый перец по вкусу

панировочные сухари для присыпки формы

Приготовление:

Первым делом нужно приготовить рис для плова.

В сковороде разогреть оба масла и обжарить мелко нарезанный лук до золотистости. Добавить орехи, изюм и рис. Помешивая обжарить до прозрачности риса.Влить стакан воды, приправить специями по вкусу, и довести до кипения. Убавить огонь до минимума и под крышкой довести рис до готовности.В готовый рис добавить мелко рубленную петрушку, перемешать и отставить.

Очищенную хамсу немного присолить.

Форму для запекания смазать маслом и немного присыпать панировочными сухарями.

Выкладываем филе рыбешек в форму. Вначале дно по кругу, а затем бока, чтобы рыбка немного свисала (как на фото).

На рыбку выложить рис, разровнять и совсем чуть-чуть утрамбовать.

Загнуть рыбку с боков на верх, и прикрыть оставшейся хамсой.

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, до зарумянивания рыбки.

Готовый плов достаем из духовки и переворачиваем на блюдо.

Разрезаем на порции и подаем к столу.

Подавать с ломтиком лимона и салатом из овощей.

Приятного вам аппетита!!!

P.S.: если у вас есть порционные формы, то можно делать плов в них. А если вы готовите на большую компанию, то советую увеличить количество ингредиентов и взять форму побольше)))