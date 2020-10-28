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Плов с хамсой (Hamsi Pilav)

Плов с хамсой (Hamsi Pilav)

А у кого есть желание отведать вкуснейший плов с хамсой, который очень любил вкушать сам Султан Сулейман Великолепный?! Уверена желающие найдутся!!! 
Рецепт уходит корнями в историю. Как известно в Черноморском регионе Турции хамса рыбка очень популярная, но в те далекие времена она считалась кушаньем людей с достаточно невеликим достатком. Но именно хамса пришлась по вкусу столь великому Султану, и он в свою очередь прославил ее))) В некоторых источниках говорится, что его любовь к хамсе была столь велика, что он велел выгравировать на эфесе одного из своих клинков мотив изображающий именно эту скромную рыбку! 
Блюдо очень оригинальное, эффектное и конечно же вкусное!!!  
Вкуснейший рис с орешками, изюмом и с тонкой ноткой корицы и душистого перца, обернутый в филе хамсы и запеченный в духовке до корочки))) Великолепие да и только!!! А как же иначе, ведь это любимое кушанье самого Султана! 
И не стоит боятся этого блюда, приготовление очень просто, самое сложное и трудоемкое - это почистить хамсу))) 
Одним словом - угощайтесь на здоровье!!!

Плов с хамсой (Hamsi Pilav)

Ингредиенты (на форму диаметром 18-20см.):

  • 500 гр. хамсы (уже очищенной от головы, внутренностей и хребтов)
  • 1/2 стакана длинного пропаренного риса
  • 1 средняя луковица
  • 1 ст.л. кедровых орешков
  • 1 ст.л. грецких орехов (мелко порубленных или натертых)
  • 1 ст.л. мелкого темного изюма "коринка" (можно взять обычный мелкий темный изюм без косточек)
  • 1/2 пучка петрушки
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • небольшая щепотка молотой корицы
  • соль, сахар, молотый черный и душистый перец по вкусу
  • панировочные сухари для присыпки формы

Приготовление:
Первым делом нужно приготовить рис для плова.


В сковороде разогреть оба масла и обжарить мелко нарезанный лук до золотистости. Добавить орехи, изюм и рис. Помешивая обжарить до прозрачности риса.
Влить стакан воды, приправить специями по вкусу, и довести до кипения. Убавить огонь до минимума и под крышкой довести рис до готовности.
В готовый рис добавить мелко рубленную петрушку, перемешать и отставить.

Очищенную хамсу немного присолить.
Форму для запекания смазать маслом и немного присыпать панировочными сухарями.
Выкладываем филе рыбешек в форму.  Вначале дно по кругу, а затем бока, чтобы рыбка немного свисала (как на фото).
На рыбку выложить рис, разровнять и совсем чуть-чуть утрамбовать.
Загнуть рыбку с боков на верх, и прикрыть оставшейся хамсой.

Плов с хамсой (Hamsi Pilav)

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, до зарумянивания рыбки.

Готовый плов достаем из духовки и переворачиваем на блюдо.
Разрезаем на порции и подаем к столу.
Подавать с ломтиком лимона и салатом из овощей.

Приятного вам аппетита!!!

P.S.: если у вас есть порционные формы, то можно делать плов в них. А если вы готовите на большую компанию, то советую увеличить количество ингредиентов и взять форму побольше)))

Плов с хамсой (Hamsi Pilav)

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