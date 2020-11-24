5 блюд по 100 рублей. Приготовление из продуктов по красным ценникам

Совсем не обязательно тратить в магазине много денег, чтобы накрыть вкусный и сытный стол. Повар прогулялся по супермаркету и выбрал для приготовления только продукты по «красным ценникам». В результате пять блюд получились ценой в среднем по 100 рублей, а приготовили очень разнообразное меню, от рулетиков из лаваша с рыбой до куриных отбивных в картофельной рубашке.

Для начала посмотрим список продуктов повара из супермаркета, он указан сразу вместе с ценами:

Куриное филе 4 шт (куриная грудка 1453 г. 159,99 руб/кг) 232,46 руб

Шпроты 1 банка 69,99 руб

Рыбное ассорти (скумбрия/горбуша) 1 уп 119,99 руб

Сметана 15.% 1 уп (430 г) 53,99 руб

Яйца С1 4 шт 54,99 руб/дес 22 руб

Шоколад 1 шт (15 г) 14,99 руб

Картофель 700 г 18,99 руб/кг 13,3 руб

Морковь 200 г 18,49 руб/кг 3,7 руб

Свёкла 200 г 24,99 руб/кг. 5 руб

Огурец 170 г. 55,99 руб/кг 9,52 руб

Банан 1 шт 200 г. 45,99 руб/кг 9,2 руб

Лимон 1/2 шт 65 г. 99,99 руб/кг 6,5 руб

Репчатый лук 150 г 19,19 руб/кг 2,88 руб

Зелень (укроп/петрушка) 1/2 уп 49,99 руб/уп

25 руб Лаваш тонкий 1 уп 34,49 руб

Творожный сливочный сыр 1 уп 64,99 руб

Желатин 1 уп 10 г 26,99 руб

Молоко 120 г 31,49 руб/900 г 4,2 руб

Растительное масло 100 г 179,99 руб/2 л 9 руб

Мука 40 г 89,99 руб/2 кг 1,8 руб

Сахар 100 г 47 руб/кг 4,7 руб

Майонез домашний 110 г 12,23 руб

Уксус 9% 15 г. 49 руб/л. 0,74 руб

Итого: 753,13 руб

А теперь к самим блюдам. В описании мы укажем основной способ приготовления, а более подробный рецепт с точными ценами будет указан в видео. Из указанных выше продуктов повар приготовил сначала рулетики из лаваша с рыбой. Рыбное ассорти, скумбрия и горбуша, просто укладываются на тонкий лаваш, покрытый творожном-сливочным сыром и приправляются укропом — остается только свернуть и готово.

Еще проще в приготовлении оказались бутерброды со шпротами. Черный хлеб слегка обжаривается, натирается чесноком. Затем на него намазывают тонкий слой майонеза, укладывают ломтик свеклы, ломтик лука, шпротину и долька лимона. Украшаем веточкой укропа напоследок.

Розовый салат с курицей можно подать и отдельным блюдом и как гарнир. Нарезаем куриную грудку небольшими ломтиками и обжариваем на сковороде. Тем временем в глубокую миску нарезаем некрупно 2 средних морковки, 1 огурец, 2 отварных яйца и маринованную свеклу. Туда же добавляем уже обжаренную курицу, заправляем майонезом и перемешиваем.

Проще всего будет пожарить куриные отбивные в картофельной рубашке. На 3 небольших филе нам понадобится 5 картофелин, 2 яйца, пара столовых ложек муки, растительное масло, соль и перец. Курицу немного отбиваем, картошку натираем на мелкой терке. Теперь курицу обмакиваем во взбитые яйца, затем в муку и сразу кладем на сковороду — обжаривается она в несколько минут.

Ну и конечно, без сладкого тоже не обойдемся. Приготовим легкое сметанное суфле: на 430 граммов сметаны нам нужно 2 столовых ложки молока, 10 граммов желатина, 5 столовых ложек сахара, банан и 15 граммов твердого шоколада.

Все пять рецептов подробно со списками продуктов и ценами:

В целом, акционные продукты для приготовления даже праздничного стола вполне подходят. Главное выбирать их придирчиво и смотреть на качество.