5 блюд по 100 рублей. Приготовление из продуктов по красным ценникам

Совсем не обязательно тратить в магазине много денег, чтобы накрыть вкусный и сытный стол. Повар прогулялся по супермаркету и выбрал для приготовления только продукты по «красным ценникам». В результате пять блюд получились ценой в среднем по 100 рублей, а приготовили очень разнообразное меню, от рулетиков из лаваша с рыбой до куриных отбивных в картофельной рубашке.
Для начала посмотрим список продуктов повара из супермаркета, он указан сразу вместе с ценами:
Куриное филе 4 шт (куриная грудка 1453 г. 159,99 руб/кг) 232,46 руб
Шпроты 1 банка 69,99 руб
Рыбное ассорти (скумбрия/горбуша) 1 уп 119,99 руб
Сметана 15.% 1 уп (430 г) 53,99 руб
Яйца С1 4 шт 54,99 руб/дес 22 руб
Шоколад 1 шт (15 г) 14,99 руб
Картофель 700 г 18,99 руб/кг 13,3 руб
Морковь 200 г 18,49 руб/кг 3,7 руб
Свёкла 200 г 24,99 руб/кг. 5 руб
Огурец 170 г. 55,99 руб/кг 9,52 руб
Банан 1 шт 200 г. 45,99 руб/кг 9,2 руб
Лимон 1/2 шт 65 г. 99,99 руб/кг 6,5 руб
Репчатый лук 150 г 19,19 руб/кг 2,88 руб
Зелень (укроп/петрушка) 1/2 уп 49,99 руб/уп
25 руб Лаваш тонкий 1 уп 34,49 руб
Творожный сливочный сыр 1 уп 64,99 руб
Желатин 1 уп 10 г 26,99 руб
Молоко 120 г 31,49 руб/900 г 4,2 руб
Растительное масло 100 г 179,99 руб/2 л 9 руб
Мука 40 г 89,99 руб/2 кг 1,8 руб
Сахар 100 г 47 руб/кг 4,7 руб
Майонез домашний 110 г 12,23 руб
Уксус 9% 15 г. 49 руб/л. 0,74 руб
Итого: 753,13 руб
А теперь к самим блюдам. В описании мы укажем основной способ приготовления, а более подробный рецепт с точными ценами будет указан в видео. Из указанных выше продуктов повар приготовил сначала рулетики из лаваша с рыбой. Рыбное ассорти, скумбрия и горбуша, просто укладываются на тонкий лаваш, покрытый творожном-сливочным сыром и приправляются укропом — остается только свернуть и готово.
Еще проще в приготовлении оказались бутерброды со шпротами. Черный хлеб слегка обжаривается, натирается чесноком. Затем на него намазывают тонкий слой майонеза, укладывают ломтик свеклы, ломтик лука, шпротину и долька лимона. Украшаем веточкой укропа напоследок.
Розовый салат с курицей можно подать и отдельным блюдом и как гарнир. Нарезаем куриную грудку небольшими ломтиками и обжариваем на сковороде. Тем временем в глубокую миску нарезаем некрупно 2 средних морковки, 1 огурец, 2 отварных яйца и маринованную свеклу. Туда же добавляем уже обжаренную курицу, заправляем майонезом и перемешиваем.
Проще всего будет пожарить куриные отбивные в картофельной рубашке. На 3 небольших филе нам понадобится 5 картофелин, 2 яйца, пара столовых ложек муки, растительное масло, соль и перец. Курицу немного отбиваем, картошку натираем на мелкой терке. Теперь курицу обмакиваем во взбитые яйца, затем в муку и сразу кладем на сковороду — обжаривается она в несколько минут.
Ну и конечно, без сладкого тоже не обойдемся. Приготовим легкое сметанное суфле: на 430 граммов сметаны нам нужно 2 столовых ложки молока, 10 граммов желатина, 5 столовых ложек сахара, банан и 15 граммов твердого шоколада.
Все пять рецептов подробно со списками продуктов и ценами:
В целом, акционные продукты для приготовления даже праздничного стола вполне подходят. Главное выбирать их придирчиво и смотреть на качество.
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