Какие блюда из яблок приготовить этой осенью

Один из самых осенних по своему настроению продуктов — это, пожалуй, яблоки. Ингредиент, который чаще всего ассоциируется с пирогамии красно-желтыми красками нового сезона. Сочные, богатые железом и витаминами яблоки могут стать не только хранителями осенней атмосферы, но и по-настоящему полезным элементом вашего рациона. Именно поэтому мы решили подобрать интересные блюда из яблок, которые можно приготовить как на обед, ужин и даже на аперитив.

1 Яблочный суп

Яблочный суп — это невероятно полезное блюдо для осеннего меню, так как в нем отлично сочетаются фрукты и овощи, а также сытный бульон. Несмотря на то, что над приготовлением такого супа все же придется немного потрудиться, результат точно стоит того. Богатый витаминами и действительно вкусный яблочный суп — весьма креативный способ пообедать.

Ингредиенты:

1 кочан капусты

1/4 стакана нарезанного бекона

4 стакана куриного или овощного бульона

2 ст. ложки оливкового масла

1/2 лука, мелко нарезанного

1/4 ч. ложки соли

1 яблоко, нарезанное мелко

1/4 стакана сметаны, сыра маскарпоне или йогурта

Черный перец

Приготовление:

Помыть капусту и мелко нарезать.

Поджарить бекон на среднем огне до легкой корочки. Добавить капусту и тушить в течение 5 минут, постоянно помешивая. Добавить оливкового масла.

Добавить оливкового масла. В сковородку добавить 2 стакана куриного бульона, тушить еще 10 минут.

Затем поместить все в блендер, перемешивать до появления пюре.

На сковородку выложить лук и поджаривать на оливковом масле, затем добавить яблоки. Готовить в течение 5 минут. Затем поместить в блендер и сделать пюре.

Смешать пюре из капусты и пюре из яблок, добавить бульон, если необходимо.

Подавать со сметаной или маскарпоне, сверху присыпать перцем.

2 Яблочный салат

Яблочный салат отлично подойдет для нынешнего сезона, так как он сохранил все самое полезное от лета, что сделает погружение в осень более плавным. Помимо своей пользы, яблочный салат с курицей — это очень изысканное блюдо, которое можно не просто использовать в качестве гарнира, но и подать в качестве основного блюда на обед. Овощи, зелень и, конечно же, яблоки — все, что необходимо для сохранения летнего тонуса осенью.

Ингредиенты:

1/2 стакана жирного йогурта

2 ст. ложки яблочного уксуса

1 ч. ложка горчицы

1 ч. ложка меда

1 ч. ложка морской соли

1/4 ч. ложки черного перца

1 банка консервированных бобов

2 пучка сельдерея, нарезанного

1 яблоко, нарезанное кубиками

1/2 стакана красного лука

1/4 стакана нарезанной петрушки

1 стакан изюма

1/2 стакана грецкого ореха, мелко нарезанного

4 стакана свежего шпината

Приготовление:

Для приготовления заправки смешать йогурт, уксус, горчицу, соль, мед и перец в отдельной миске.

Смешать бобы, сельдерей, яблоки, изюм, лук, петрушку и орехи в большой миске. Добавить заправку и хорошо перемешать. Охлаждать в течение 30 минут.

Подавать со свежим шпинатом.

3 Яблочная сангрия

Кто сказал что осенью нельзя приготовить летние коктейли? Особенно если речь идет о яблоках, которые хочется использовать, готовя что-то освежающее и бодрящее. Яблочная сангрия — отличный способ совместить эти два удовольствия и получить отличный коктейль с осенним настроением. Сидр, игристое вино и свежие яблоки — то, что нужно, пока еще не похолодало.

Ингредиенты:

2 очищенных яблока, нарезанных дольками

1/2 стакана коньяка

2 стакана яблочного сидра

750 мл. игристого вина

1/4 стакана зерен граната

Приготовление:

Положить яблоки в большой кувшин, добавить коньяк, сидр и игристое вино. Охладить.

Добавить в кувшин лед. Затем разлить по стаканам и присыпать семенами граната.

4 Яблочный сэндвич

Отличный вариант приготовить что-то необычное из яблок для вегетарианцев — это яблочный сэндвич. Здесь можно найти все самые любимые и полезные веганские ингредиенты: арахисовое масло, изюм, и, конечно же, яблоки любого сорта. Такой сэндвич отлично подойдет для того, чтобы перекусить во время работы и зарядиться настроением и энергией на весь день.

Ингредиенты:

1 ст. ложка овсянки

1/8 ч. ложки корицы

3 ст. ложки арахисового масла

3/4 ч. ложки меда

1 ст. ложка изюма

1 среднее яблоко

Приготовление:

Смешать овсянку и корицу, выложить на сковородку и немного подогреть.

В отдельной миске смешать арахисовое масло и мед.

Нарезать яблоки на 6 колец.

Покрыть смесью из арахисового масла и меда яблочные кольца, выложить изюм и овсянку сложить яблочные кольца друг на друга в форме сэндвича.

Чтобы сохранить свежесть яблок, если вы собираетесь взять сэндвич с собой, то необходимо сбрызнуть яблочные кольца лимонным соком.

5 Куриное соте с яблоками

Вкусное и полезное блюдо из яблок можно сделать и на ужин. Куриное соте с яблоками — это классический и изысканный вариант. Весьма хрестоматийное сочетание курицы и яблок можно очень удачно превратить в что-то новое для осеннего ужина.

Ингредиенты:

4 куриные грудки

1 ст. ложка оливкового масла

1 яблоко

1 стакан яблочного сока

1 большой лук, мелко нарезанный

1 зубчик чеснока

1/2 ч. ложки тмина

Соль

Перец

2 ст. ложки горчицы

Приготовление:

На оливковом масле поджарить курицу до золотистого цвета.

В сковородку добавить нарезанные яблоки, яблочный сок, лук, чеснок, тмин, соль и перец. Тушить в течение 6-8 минут, до тех пор, пока курица не станет мягкой.

Выложить курицу, яблоки и лук на тарелку, сохранять теплыми. Оставшийся соус довести до кипения. Добавить горчицу, хорошо перемешать.

Полить соусом курицу с яблоками и луком.

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