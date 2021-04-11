Мягкие вафли из кукурузной муки

Очень я полюбила кукурузную муку. Какие аппетитные получаются из неё мягкие вафли. Рассказываю вам о моём любимом рецепте для вафельницы :)
Ингредиенты для 1-2 порций:
Яйцо 1 шт.
Кукурузной муки 75 г
Молоко 100 мл
Мёд или подсластитель по вкусу
Растительное масло 1 ч.л.
Разрыхлитель 1/2 ч.л.
Калорийность и БЖУ на 100 грамм
Калории: 177.62 ккал
Белки: 6.47 г
Жиры: 4.43 г
Углеводы: 27.17
1. Всё перемешиваем и даём тесту постоять 15 минут. Для сладости я кладу 1 ч.л. мёда и 1/2 ч.л. заменителя сахара.
2. Выпекать в вафельнице до готовности. Я выпекаю 10 минут.
Мне ну очень понравились такие вафельки, они мягкие, нежные. Украшаю их фруктами и ягодами :)
Приятного вам аппетита и вкусного настроения.
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