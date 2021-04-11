Мягкие вафли из кукурузной муки

Очень я полюбила кукурузную муку. Какие аппетитные получаются из неё мягкие вафли. Рассказываю вам о моём любимом рецепте для вафельницы :)

Ингредиенты для 1-2 порций:

Яйцо 1 шт.

Кукурузной муки 75 г

Молоко 100 мл

Мёд или подсластитель по вкусу

Растительное масло 1 ч.л.

Разрыхлитель 1/2 ч.л.



Калорийность и БЖУ на 100 грамм

Калории: 177.62 ккал

Белки: 6.47 г

Жиры: 4.43 г

Углеводы: 27.17

1. Всё перемешиваем и даём тесту постоять 15 минут. Для сладости я кладу 1 ч.л. мёда и 1/2 ч.л. заменителя сахара.

2. Выпекать в вафельнице до готовности. Я выпекаю 10 минут.

Мне ну очень понравились такие вафельки, они мягкие, нежные. Украшаю их фруктами и ягодами :)

Приятного вам аппетита и вкусного настроения.

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