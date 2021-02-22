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Буженина в желе. Рецепт оригинальной холодной закуски

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Что за полосатое чудо, такое аппетитное и манящее? Мясо и желе – классическое сочетание. Вкусно. Просто. Просто вкусно!

Буженина в желе – рецепт очень простой и универсальный. Можно использовать и ветчину, и колбасу, и отварное мясо. Это закуска, которая прекрасно смотрится на праздничном столе и наверняка будет быстро съедена. Возможно, вам не хочется возиться с традиционным холодцом или он просто поднадоел. Сделайте такое незатейливое заливное, можно и детей подключить, процесс приготовления простейший.

Ингредиенты

  Буженина  — 450 г 
  Бульон  — 200 мл 
  Желатин  — 2 ст. л.

Что понадобится:

  • квадратная или прямоугольная посуда с высокими стенками (пластиковый контейнер).

Этапы готовки

ГОТОВО

Желатин всыпать в мясной бульон.

Прогреть до полного растворения желатина, но не дать жидкости закипеть!

Дать остыть, при необходимости процедить через марлю.

Поставить в холодильник на непродолжительное время, чтобы желатин немного застыл.

​​​​​​​Желатин всыпать в мясной бульон

Буженину (или ветчину, колбасу) нарезать тонкими ломтиками.

Можно попросить сделать это в магазине, если там есть слайсер.

​​​​​​​Буженину (или ветчину, колбасу) нарезать тонкими ломтиками

Ломтики буженины подровнять по размеру донышка посуды.

На дно положить один ломтик буженины.

Кулинарной кисточкой или ложкой нанести слой желейной массы.

Положить следующий ломтик – ещё слой желе, повторять до верха посуды.

Ломтики буженины подровнять по размеру донышка посуды. На дно положить один ломтик буженины

Кулинарной кисточкой или ложкой нанести слой желейной массы

Поставить застывать в холодильник на 2 часа.

Чтобы аккуратно вынуть желе, не повредив конструкцию, можно опустить посуду на несколько секунд в ёмкость с горячей водой, а потом аккуратно и быстро перевернуть посуду на плоскую тарелку.

Либо перевернуть холодную посуду на тарелку и накрыть посуду на несколько минут горячим полотенцем.

Приятного аппетита!

Буженину поставить застывать в холодильник на 2 часа

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