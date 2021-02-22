Буженина в желе. Рецепт оригинальной холодной закуски

Что за полосатое чудо, такое аппетитное и манящее? Мясо и желе – классическое сочетание. Вкусно. Просто. Просто вкусно!
Буженина в желе – рецепт очень простой и универсальный. Можно использовать и ветчину, и колбасу, и отварное мясо. Это закуска, которая прекрасно смотрится на праздничном столе и наверняка будет быстро съедена. Возможно, вам не хочется возиться с традиционным холодцом или он просто поднадоел. Сделайте такое незатейливое заливное, можно и детей подключить, процесс приготовления простейший.
Ингредиенты
|Буженина — 450 г
|Бульон — 200 мл
|Желатин — 2 ст. л.
Что понадобится:
- квадратная или прямоугольная посуда с высокими стенками (пластиковый контейнер).
Этапы готовки
ГОТОВО
Желатин всыпать в мясной бульон.
Прогреть до полного растворения желатина, но не дать жидкости закипеть!
Дать остыть, при необходимости процедить через марлю.
Поставить в холодильник на непродолжительное время, чтобы желатин немного застыл.
Буженину (или ветчину, колбасу) нарезать тонкими ломтиками.
Можно попросить сделать это в магазине, если там есть слайсер.
Ломтики буженины подровнять по размеру донышка посуды.
На дно положить один ломтик буженины.
Кулинарной кисточкой или ложкой нанести слой желейной массы.
Положить следующий ломтик – ещё слой желе, повторять до верха посуды.
Поставить застывать в холодильник на 2 часа.
Чтобы аккуратно вынуть желе, не повредив конструкцию, можно опустить посуду на несколько секунд в ёмкость с горячей водой, а потом аккуратно и быстро перевернуть посуду на плоскую тарелку.
Либо перевернуть холодную посуду на тарелку и накрыть посуду на несколько минут горячим полотенцем.
Приятного аппетита!
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