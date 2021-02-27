Беру скумбрию и готовлю потрясающие ленивые котлеты без мясорубки

Вкусные, сочные и нежные котлетки из рыбы можно приготовить и без измельчительных приборов. Это очень просто!
Ингредиенты:
1 свежая тушка скумбрии
яйцо
репчатый лук (маленькая луковка)
1 ст. л. крахмала
0,5 ч. л. соли
приправы и специи для рыбы
панировочные сухари
растительное масло
Как приготовить:
1. Разбить яйцо в миску, добавить по 1 ст. л. крахмала и панировочных сухарей. Всыпать соль и приправы. Взбить все вилочкой.
2. Скумбрию не размораживать до конца, а практически полузамерзшую тушку разделать на два филе.
Которое затем нарубить ножом на маленькие кусочки-кубики. Можно порвать мякоть на волокна.
3. Смешать измельченную скумбрию с приготовленной яичной смесью.
4. Репчатый лук почистить и нарезать тонкой соломкой, затем мелким кубиком.
5. Добавить к фаршу лук и перемешать. Если фарш получился слишком густым, то его улучшит столовая ложка сметаны.
6. Жарить котлеты из скумбрии надо также, как и оладья. Ложкой выкладывать фарш на горячую сковороду с маслом.
Жарятся они быстро, минут по 5-7 с каждой стороны.
На гарнир хорошо идет отварной картофель, рис или салат из свежих овощей.
В фарш можно добавлять тертую сырую морковку или картошку, отварной рис и любую зелень.
Приятного аппетита!
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