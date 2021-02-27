Беру скумбрию и готовлю потрясающие ленивые котлеты без мясорубки

Вкусные, сочные и нежные котлетки из рыбы можно приготовить и без измельчительных приборов. Это очень просто!

Ингредиенты:

1 свежая тушка скумбрии

яйцо

репчатый лук (маленькая луковка)

1 ст. л. крахмала

0,5 ч. л. соли

приправы и специи для рыбы

панировочные сухари

растительное масло

Как приготовить:

1. Разбить яйцо в миску, добавить по 1 ст. л. крахмала и панировочных сухарей. Всыпать соль и приправы. Взбить все вилочкой.

2. Скумбрию не размораживать до конца, а практически полузамерзшую тушку разделать на два филе.

Которое затем нарубить ножом на маленькие кусочки-кубики. Можно порвать мякоть на волокна.

3. Смешать измельченную скумбрию с приготовленной яичной смесью.

4. Репчатый лук почистить и нарезать тонкой соломкой, затем мелким кубиком.

5. Добавить к фаршу лук и перемешать. Если фарш получился слишком густым, то его улучшит столовая ложка сметаны.

6. Жарить котлеты из скумбрии надо также, как и оладья. Ложкой выкладывать фарш на горячую сковороду с маслом.

Жарятся они быстро, минут по 5-7 с каждой стороны.

На гарнир хорошо идет отварной картофель, рис или салат из свежих овощей.

В фарш можно добавлять тертую сырую морковку или картошку, отварной рис и любую зелень.

Приятного аппетита!