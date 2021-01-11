Чешский мясной рулет с базиликом и чесноком — замечательный обед для всей семьи

Мясное блюдо, которое в холодном виде будет лучше любой колбасы.
Приготовить колбасу в домашних условиях — дело хлопотное. Гораздо легче сделать мясной рулет, который будет вкуснее любых колбасных изделий, а времени займет гораздо меньше. Предлагаем вам попробовать этот простой рецепт нежного и ароматного рулета из свинины.
Ингредиенты
Для приготовления вам понадобится
- 1 кг. крупного балыка свинины средней жирности;
- соль и перец по вкусу.
Для маринада понадобится
- 1 ст. л. горчицы;
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 ч. л. мёда;
- небольшой пучок свежего базилика;
- 3 зубчика чеснока.
Приготовление
Возьмите мясо и очень острым ножом аккуратно разрезайте его по кругу, постепенно разворачивая, должен получиться один большой пласт. Толщина мяса должна составлять около 1 см. После этого свинину отбиваем молотком с обеих сторон. Далее солим и перчим по своему вкусу.
В отдельной миске приготавливаем маринад. Мелко крошим свежий базилик, добавляем к нему горчицу, масло, мёд и выдавливаем чеснок. Всё хорошенько перемешиваем и намазываем пласт свинины получившимся маринадом. Затем туго сворачиваем рулет, фиксируем его фольгой и убираем мариноваться в холодильник — как минимум на 2 часа.
Ставим рулет в разогретую до 180° духовку на полтора часа.За 10-15 минут до окончания приготовления фольгу необходимо вскрыть, чтобы получилась румяная корочка. Таящий во рту рулет готов. Приятного аппетита!
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