Чешский мясной рулет с базиликом и чесноком — замечательный обед для всей семьи

Мясное блюдо, которое в холодном виде будет лучше любой колбасы.

Приготовить колбасу в домашних условиях — дело хлопотное. Гораздо легче сделать мясной рулет, который будет вкуснее любых колбасных изделий, а времени займет гораздо меньше. Предлагаем вам попробовать этот простой рецепт нежного и ароматного рулета из свинины.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится

1 кг. крупного балыка свинины средней жирности;

соль и перец по вкусу.

Для маринада понадобится

1 ст. л. горчицы;

3 ст. л. подсолнечного масла;

1 ч. л. мёда;

небольшой пучок свежего базилика;

3 зубчика чеснока.

Приготовление

Возьмите мясо и очень острым ножом аккуратно разрезайте его по кругу, постепенно разворачивая, должен получиться один большой пласт. Толщина мяса должна составлять около 1 см. После этого свинину отбиваем молотком с обеих сторон. Далее солим и перчим по своему вкусу.

В отдельной миске приготавливаем маринад. Мелко крошим свежий базилик, добавляем к нему горчицу, масло, мёд и выдавливаем чеснок. Всё хорошенько перемешиваем и намазываем пласт свинины получившимся маринадом. Затем туго сворачиваем рулет, фиксируем его фольгой и убираем мариноваться в холодильник — как минимум на 2 часа.

Ставим рулет в разогретую до 180° духовку на полтора часа.

За 10-15 минут до окончания приготовления фольгу необходимо вскрыть, чтобы получилась румяная корочка. Таящий во рту рулет готов. Приятного аппетита!