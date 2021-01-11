БУДЕТ ВКУСНО!

129 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)11 января, 7:46
    На втором рецепте сдалась. "А можно пропитать масло плотными салфетками". Такое впечатление, что писал иностранец.Картофель, жарены...
  • Безымянный Бесфамильный11 января, 1:55
    А мёд то зачем??Свиная корейка за...
  • 10 января, 14:03
    хорошо10 идеальных спос...

Чешский мясной рулет с базиликом и чесноком — замечательный обед для всей семьи

Мясное блюдо, которое в холодном виде будет лучше любой колбасы.

304

Приготовить колбасу в домашних условиях — дело хлопотное. Гораздо легче сделать мясной рулет, который будет вкуснее любых колбасных изделий, а времени займет гораздо меньше. Предлагаем вам попробовать этот простой рецепт нежного и ароматного рулета из свинины.

Ингредиенты

Чешский мясной рулет с базиликом и чесноком — замечательный обед для всей семьи

Для приготовления вам понадобится

  • 1 кг. крупного балыка свинины средней жирности;
  • соль и перец по вкусу.

Для маринада понадобится

  • 1 ст. л. горчицы;
  • 3 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1 ч. л. мёда;
  • небольшой пучок свежего базилика;
  • 3 зубчика чеснока.

Приготовление

Чешский мясной рулет с базиликом и чесноком — замечательный обед для всей семьи

Возьмите мясо и очень острым ножом аккуратно разрезайте его по кругу, постепенно разворачивая, должен получиться один большой пласт. Толщина мяса должна составлять около 1 см. После этого свинину отбиваем молотком с обеих сторон. Далее солим и перчим по своему вкусу.

Чешский мясной рулет с базиликом и чесноком — замечательный обед для всей семьи

В отдельной миске приготавливаем маринад. Мелко крошим свежий базилик, добавляем к нему горчицу, масло, мёд и выдавливаем чеснок. Всё хорошенько перемешиваем и намазываем пласт свинины получившимся маринадом. Затем туго сворачиваем рулет, фиксируем его фольгой и убираем мариноваться в холодильник — как минимум на 2 часа.

Чешский мясной рулет с базиликом и чесноком — замечательный обед для всей семьи

Ставим рулет в разогретую до 180° духовку на полтора часа.

За 10-15 минут до окончания приготовления фольгу необходимо вскрыть, чтобы получилась румяная корочка. Таящий во рту рулет готов. Приятного аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюдакухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх