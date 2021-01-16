Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусной малосольной скумбрии сухого посола. Нежный малосольный, но пряный и ароматный вкус скумбрии покорит Вас с первого кусочка. Скумбрия сухого посола готовится очень просто и быстро, отличная закуска к праздничному столу, которую можно приготовить заранее. Малосольная скумбрия с картошечкой и маринованным ялтинским луком….ммм… объедение)

Ингредиенты

Свежемороженная скумбрия – 1 шт. (вес очищенной – 350 гр.)

Каменная соль – 1 ст.л.

Сахар – ½ ст.л.

Кориандр – 1/4 ч.л.

Сухая горчица в зернах – 1 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

1.У скумбрии отрезаем хвост, голову, удаляем внутренности и черные пленки.

Промываем. Протираем насухо бумажными.

2.Приготовим посолочную смесь.

Смешиваем соль, сахар, добавляем кориандр и зерна горчицы(предварительно раздавливаем их ножом/в ступке), ломаем на небольшие кусочки лавровый лист. Перемешиваем.

3.Намазываем скумбрию посолочной смесью, как внутри так и снаружи. Укладываем в пакет/пищевую пленку и туго заворачиваем. Еще один слой.

4.Укладываем на тарелку и отправляем в холодильник на 48 часов. В течении этого времени несколько раз переворачиваем рыбку.

5.Через 2-е суток, промываем скумбрию, протираем бумажными полотенцами насухо, нарезаем на порционные кусочки и наслаждаемся)

Приятного аппетита!