Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусной малосольной скумбрии сухого посола. Нежный малосольный, но пряный и ароматный вкус скумбрии покорит Вас с первого кусочка. Скумбрия сухого посола готовится очень просто и быстро, отличная закуска к праздничному столу, которую можно приготовить заранее. Малосольная скумбрия с картошечкой и маринованным ялтинским луком….ммм… объедение)
Ингредиенты
Свежемороженная скумбрия – 1 шт. (вес очищенной – 350 гр.)
Каменная соль – 1 ст.л.
Сахар – ½ ст.л.
Кориандр – 1/4 ч.л.
Сухая горчица в зернах – 1 ч.л.
Лавровый лист – 1 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
1.У скумбрии отрезаем хвост, голову, удаляем внутренности и черные пленки.
Промываем. Протираем насухо бумажными.
2.Приготовим посолочную смесь.
Смешиваем соль, сахар, добавляем кориандр и зерна горчицы(предварительно раздавливаем их ножом/в ступке), ломаем на небольшие кусочки лавровый лист. Перемешиваем.
3.Намазываем скумбрию посолочной смесью, как внутри так и снаружи. Укладываем в пакет/пищевую пленку и туго заворачиваем. Еще один слой.
4.Укладываем на тарелку и отправляем в холодильник на 48 часов. В течении этого времени несколько раз переворачиваем рыбку.
5.Через 2-е суток, промываем скумбрию, протираем бумажными полотенцами насухо, нарезаем на порционные кусочки и наслаждаемся)
Приятного аппетита!
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