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Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразование

Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразование

Фасоль, как и все бобовые, очень полезный продукт, но обладает двумя не очень хорошими особенностями. Во-первых, она слишком долго варится. Во-вторых, способствует газообразованию. В итоге, несмотря на все положительные свойства и вкусовые качества блюд из фасоли, готовить их отпадает всякое желание. Но есть способ, который не только существенно ускоряет процесс варки, но и помогает предупредить газообразование в дальнейшем. Последнюю особенность продукта он просто нейтрализует.

Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразованиеПредварительно фасоль перебирают и заливают на ночь холодной водой

Для начала бобы понадобится перебрать и хорошо промыть. Затем они заливаются обычной холодной водой таким образом, чтобы уровень воды над бобами был около пяти сантиметров. Емкость с содержимым оставляется на восемь-десять часов. В идеале подготовительным этапом заняться вечером. Тогда с самого утра можно приступить к готовке.

Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразованиеДоведенные до кипения бобы необходимо подержать на огне 1-2 минуты

Не сливая воду, бобы ставятся на огонь, и именно на большой. После того, как они закипят, подержать на огне одну-две минуты.

Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразованиеФасоль необходимо промыть проточной холодной водой и снова залить жидкостью, уровень которой должен превышать бобы на 10 см.

Кастрюля снимается с плиты, вода сливается, фасоль промывается под проточной холодной водой и заливается чистой, только ее уровень от уровня бобов должен быть чуть больше, чем в первый раз – примерно на десять сантиметров.

Снова кастрюля с содержимым ставится на хороший огонь и доводится до кипения.

Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразованиеВсего на приготовление фасоли уйдет не более часа

Затем на минимальном огне фасоль варится до ее готовности. После того, как жидкость впитается в фасоль, подливается еще около 200 миллилитров воды. Всего по времени на приготовление уйдет около часа.

Быстрый способ приготовления фасоли, который предупреждает газообразованиеФасоль, приготовленная по такому рецепту, очень вкусная, рассыпчатая и не вызовет газообразования

Соль сразу добавлять не нужно. Солить фасоль следует за десять минут до полной готовности. При соблюдении всех рекомендаций вы не почувствуете дискомфорта после ее употребления, да и времени на приготовление потратите гораздо меньше.

Бобовые отлично сочетаются с рыбными и мясными блюдами.

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кулинарные хитрости
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