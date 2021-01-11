Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

1. Фриттата

В классический итальянский омлет можно добавить любимые овощи, зелень или грибы.

Тебе понадобится: 4 яйца, 1 лук-порей, 1,5 ст.л. оливкового масла, пармезан, соль и перец.

Приготовление: Обжаривай нарезанный кольцами порей в оливковом масле до мягкости. Интенсивно взбей венчиком яйца со специями и тертым пармезаном. Вылей омлет к луку, перемешай и 10-15 минут дожаривай на маленьком огне.

2. Омлет с грибами

Для такого завтрака отлично подойдут вешенки, шампиньоны или любые другие грибы!

Тебе понадобится: 2 яйца, 100 г грибов, 70 мл сливок, 30 мл белого вина, 10 мл соевого соуса.

Приготовление: Обжарь измельченные грибы до полуготовности, добавь вино и выпари. После этого добавь половину сливок с соевым соусом и протуши еще 6 минут. Взбей яйца с оставшимися сливками, влей в сковородку со сливочным маслом. Как только омлет схватится, выложи грибы и заверни его лопаткой.

3. Пышный омлет

Самое легкое и воздушное, что можно приготовить на завтрак из яиц!

Тебе понадобится: 3 яйца, 8 ст.л. молока, сливочное масло, соль.

Приготовление: Взбей яйца с солью венчиком на высокой скорости, добавь молоко и перемешай снова. Смажь форму для запекания сливочным маслом, влей омлет и выпекай 20 минут при 200 градусах.

4. Оякодон

При подаче положи сверху еще кусочек сливочного масла.

За причудливым названием скрывается еще одна вариация омлета на завтрак. На этот раз японская!

Тебе понадобится: 300 г куриного филе, 3 яйца, 1 луковица, 0,5 стакана риса, 6 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. сахара, зеленый лук.

Приготовление: Нарежь луковицу полукольцами и добавь в сковороду в кипящий соевый соус. Сверху высыпь сахар и пару минут готовь, помешивая. В соусе протуши измельченное куриное филе, а в конце – залей взбитой яичной смесью и готовь еще пару минут. Подавай с рисом и порезанным зеленым луком.

5. Шакшука

Традиционное израильское блюдо – сытный завтрак перед насыщенным днем!

Тебе понадобится: 4 яйца, по половине луковицы и перца чили, чеснок, 200 г измельченных помидоров, 2,5 ст.л. томатного сока, 40 г феты, орегано, петрушка, кинза, зира, соль, перец.

Приготовление: Измельчи лук, чеснок и чили, припусти на оливковом масле с щепоткой сахара. Добавь протертые томаты и томатный сок, а через пару минут – травы и специи. В жидкий соус вбей яйца с целым желтком, выложи сверху кусочки феты, накрой крышкой и отправь в духовку на 3 минуты. Следи, чтобы желтки остались достаточно жидкими, и посыпь свежей зеленью при подаче.

6. Творожная запеканка

Рецептов запеканок – десятки, но мы выбрали тот, который точно получится с первого раза!

Тебе понадобится: 450 г творога, 150 г жирной сметаны, 5 ст.л. сахара, 2 яйца.

Приготовление: Добавь в перетертый творог сметану и яйца, взбитые с сахаром. Разотри тесто, залей в смазанную форму, выпекай 40 минут и подавай с ягодами.

7. Фаршированные помидоры

Еще один легкий и полезный рецепт, что приготовить на завтрак, который даст заряд бодрости на весь день!

Тебе понадобится: 4 помидора, 4 яйца, 4 шарика моцареллы, 2 ст.л. оливкового масла, морская соль и прованские травы.

Приготовление: Срежь верхушки помидоров и достань мякоть, а внутрь влей взбитые яйца. Приправь, выложи сверху по шарику моцареллы и 10 минут запекай при 180 градусах.

8. Ленивые вареники

Сложно представить себе более простой и быстрый завтрак!

Тебе понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 30 г муки, сахар и соль.

Приготовление: Из всех ингредиентов разотри тесто, корректируя количество муки, чтобы оно не было слишком липким. Посыпь стол мукой, скатай колбаски, нарежь их шайбочками и вари в кипятке, пока все кусочки не всплывут.

9. Ягодный крамбл

Этот рецепт для тех, кто любит мюсли и легкие ягодные завтраки!

Тебе понадобится: 1 стакан замороженной ягоды, 6 ст.л. мюсли, 3 ст.л. сахара.

Приготовление: Перемешай клубнику, клюкву или другую ягоду на свой вкус с сахаром и выложи в форму для запекания. Сверху выложи мюсли и поставь в духовку на 20 минут при 180 градусах.

10. Банош

Плотный и сытный завтрак идеально сочетается со шкварками, жареным беконом или творожным сыром.

Тебе понадобится: 1 стакан кукурузной муки, 1 стакан жирных сливок, 8 ложек воды, соль.

Приготовление: Доведи сливки до кипения, добавь воду и медленно всыпай кукурузную муку. Вари банош, постоянно перемешивая деревянной лопаткой, примерно 25 минут на самой низкой температуре.

11. Брамбораки

Если уж речь идет о национальных кухнях, то чешские драники идеально подходят на роль того, что можно приговить на завтрак!

Тебе понадобится: 600 г картофеля, чеснок, 2 яйца, 30 мл молока, майоран, 20 г муки, соль, перец.

Приготовление: Натри картофель, посоли и хорошенько отожми. Добавь остальные ингредиенты, приправь, перемешай и выкладывай бамбораки в раскаленное масло, как обычные драники. Обжарь до золотистости, а лишний жир убери бумажными салфетками.

12. Кабачковые вафли

Если у тебя есть вафельница, то такой завтрак точно поразит всех членов семьи!

Тебе понадобится: 400 г кабачков, 2 яйца, 80 г муки.

Приготовление: Натри кабачки, посоли и через 5 минут хорошенько отожми от сока. Вилкой смешай их с яйцом и мукой, смажь вафельницу маслом и жарь кабачковое тесто 5-6 минут. Подавай со сметной, сыром или лососем.

13. Молочная манная каша

Мы убеждены, что манную кашу не любят те, у кого в семье ее неправильно готовили!

Тебе понадобится: 2,5 ст.л. манной крупы, по стакану молока и воды, 40 г сливочного масла, сахар и соль.

Приготовление: Вскипяти молоко вместе с водой, приправь и тонкой струей добавляй манку, сразу же перемешивая. Вари около 5 минут, постоянно мешая лопаткой, чтобы не было сгустков. При подаче добавь масло, варенье, мед, ягоды или любые другие наполнители.

14. Маффины с ветчиной и сыром

Оригинальные и очень сытные кексы – что еще нужно для хорошего начала дня?

Тебе понадобится: 200 мл молока, 4 яйца, 400 г муки, по 125 г сливочного масла, сыра и ветчины, 1 ст.л. сахара, 10 г разрыхлителя, соль, перец.

Приготовление: Взбей растопленное масло с сахаром и молоком, добавь яйца, муку и разрыхлитель, вымеси тесто. Вмешай в него нарезанные кубиками сыр с ветчиной. Выложи в формочки и выпекай полчаса при 180 градусах.

15. Рисовая каша со сгущенкой

Рис – это не только рассыпчатый гарнир, но и нежнейшая каша на завтрак!

Тебе понадобится: 60 г риса, 350 мл молока, 150 мл сливок, 40 г сливочного масла, 120 г сгущенки, ванилин, цедра, фрукты.

Приготовление: Смешай сливки с молоком, добавь немного ванилина и цедры, доведи до кипения. Добавь рис, убавь огонь и вари около 15 минут, периодически перемешивая, чтобы рис не пригорал. Вмешай сгущенку, дай каше немного остыть и подавай с фруктами.

16. Сырник из твердого сыра

А точнее, это что-то среднее между запеканкой и сырником – но уж точно очень вкусное!

Тебе понадобится: 300 г пшеничной муки, 400 г сыра, 3 яйца, 75 мл молока, 200 г сливочного масла, чеснок, соль.

Приготовление: Просей муку и разотри ее с холодным сливочным маслом в крошку. Долей молоко, замеси тесто и убери его на полчаса в холодильник, а потом раскатай тонким слоем на противень. Смешай тертый сыр с чесноком и яйцами, равномерно выложи сверху и на 25 минут отправь в духовку.

17. Банановые панкейки

Какой же завтрак обойдется без мягких и пышных панкейков?

Тебе понадобится: 150 мл молока, 1 банан, 90 г муки, 1 яйцо, 1 ст.л. сливочного масла, 1 ст.л. сахара, 2 ч.л. разрыхлителя, 0,5 ч.л. соды, щепотка соли.

Приготовление: Смешай сухие ингредиенты для теста, а в другой миске сделай из банана пюре и взбей его с желтком, молоком и топленым маслом. Перемешай смеси, отдельно взбей до пены белки и медленно добавь к остальному. Жарь панкейки только на сухой сковороде!

18. Классические сырники

Наконец-то мы добрались до такого любимого всеми завтрака и делимся проверенным рецептом!

Тебе понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 6 ст.л. муки, 2 ст.л. сахара, 5 ст.л. масла.

Приготовление: Хорошенько разомни творог вилкой и разотри его с яйцами и сахаром. Всыпь 5 ложек муки, перемешай и сформируй шарики. Каждый шарик немного приплюсни, обваляй в оставшейся муке и обжарь с двух сторон.

19. Сытный завтрак с говяжьим стейком

Самый брутальный рецепт из того, что приготовить на завтрак в нашей подборке!

Тебе понадобится: 300 г стейка, 3 яйца, 1 луковица, 2 авокадо, 1 банка лечо, 2 помидора, кинза, соль и перец, масло.

Приготовление: Дольки очищенного авокадо обжарь на гриле или в небольшом количестве масла. Обжарь стейк и отправь его доходить в духовку, а за это время протуши все овощи. Влей в овощную смесь яйца с целыми желтками, приправь и доготовь на маленьком огне. Подавай все вместе прямо в сковороде, посыпав зеленью!

20. Котлеты из картофеля с ветчиной

Обычными драниками уже никого не удивить, а что насчет картофельных котлеток в панировке?

Тебе понадобится: 6 картофелин, 200 г ветчины, 125 г сыра, 2 яйца, 1,5 ст.л. муки, соль, перец.

Приготовление: Натри картофель, ветчину и сыр на одной и той же терке, добавь к ним яйца и пряности. Если смесь слишком мягкая, то добавь немного муки и сформируй котлетки. Каждую обваляй еще в муке для корочки и обжарь.