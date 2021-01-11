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Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

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1. Фриттата

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

В классический итальянский омлет можно добавить любимые овощи, зелень или грибы.

Тебе понадобится: 4 яйца, 1 лук-порей, 1,5 ст.л. оливкового масла, пармезан, соль и перец.

Приготовление: Обжаривай нарезанный кольцами порей в оливковом масле до мягкости. Интенсивно взбей венчиком яйца со специями и тертым пармезаном. Вылей омлет к луку, перемешай и 10-15 минут дожаривай на маленьком огне.

2. Омлет с грибами

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Для такого завтрака отлично подойдут вешенки, шампиньоны или любые другие грибы!

Тебе понадобится: 2 яйца, 100 г грибов, 70 мл сливок, 30 мл белого вина, 10 мл соевого соуса.

Приготовление: Обжарь измельченные грибы до полуготовности, добавь вино и выпари. После этого добавь половину сливок с соевым соусом и протуши еще 6 минут. Взбей яйца с оставшимися сливками, влей в сковородку со сливочным маслом. Как только омлет схватится, выложи грибы и заверни его лопаткой.

3. Пышный омлет

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Самое легкое и воздушное, что можно приготовить на завтрак из яиц!

Тебе понадобится: 3 яйца, 8 ст.л. молока, сливочное масло, соль.

Приготовление: Взбей яйца с солью венчиком на высокой скорости, добавь молоко и перемешай снова. Смажь форму для запекания сливочным маслом, влей омлет и выпекай 20 минут при 200 градусах.

При подаче положи сверху еще кусочек сливочного масла.

4. Оякодон

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

За причудливым названием скрывается еще одна вариация омлета на завтрак. На этот раз японская!

Тебе понадобится: 300 г куриного филе, 3 яйца, 1 луковица, 0,5 стакана риса, 6 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. сахара, зеленый лук.

Приготовление: Нарежь луковицу полукольцами и добавь в сковороду в кипящий соевый соус. Сверху высыпь сахар и пару минут готовь, помешивая. В соусе протуши измельченное куриное филе, а в конце – залей взбитой яичной смесью и готовь еще пару минут. Подавай с рисом и порезанным зеленым луком.

5. Шакшука

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Традиционное израильское блюдо – сытный завтрак перед насыщенным днем!

Тебе понадобится: 4 яйца, по половине луковицы и перца чили, чеснок, 200 г измельченных помидоров, 2,5 ст.л. томатного сока, 40 г феты, орегано, петрушка, кинза, зира, соль, перец.

Приготовление: Измельчи лук, чеснок и чили, припусти на оливковом масле с щепоткой сахара. Добавь протертые томаты и томатный сок, а через пару минут – травы и специи. В жидкий соус вбей яйца с целым желтком, выложи сверху кусочки феты, накрой крышкой и отправь в духовку на 3 минуты. Следи, чтобы желтки остались достаточно жидкими, и посыпь свежей зеленью при подаче.

6. Творожная запеканка

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Рецептов запеканок – десятки, но мы выбрали тот, который точно получится с первого раза!

Тебе понадобится: 450 г творога, 150 г жирной сметаны, 5 ст.л. сахара, 2 яйца.

Приготовление: Добавь в перетертый творог сметану и яйца, взбитые с сахаром. Разотри тесто, залей в смазанную форму, выпекай 40 минут и подавай с ягодами.

7. Фаршированные помидоры

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Еще один легкий и полезный рецепт, что приготовить на завтрак, который даст заряд бодрости на весь день!

Тебе понадобится: 4 помидора, 4 яйца, 4 шарика моцареллы, 2 ст.л. оливкового масла, морская соль и прованские травы.

Приготовление: Срежь верхушки помидоров и достань мякоть, а внутрь влей взбитые яйца. Приправь, выложи сверху по шарику моцареллы и 10 минут запекай при 180 градусах.

8. Ленивые вареники

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Сложно представить себе более простой и быстрый завтрак!

Тебе понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 30 г муки, сахар и соль.

Приготовление: Из всех ингредиентов разотри тесто, корректируя количество муки, чтобы оно не было слишком липким. Посыпь стол мукой, скатай колбаски, нарежь их шайбочками и вари в кипятке, пока все кусочки не всплывут.

9. Ягодный крамбл

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Этот рецепт для тех, кто любит мюсли и легкие ягодные завтраки!

Тебе понадобится: 1 стакан замороженной ягоды, 6 ст.л. мюсли, 3 ст.л. сахара.

Приготовление: Перемешай клубнику, клюкву или другую ягоду на свой вкус с сахаром и выложи в форму для запекания. Сверху выложи мюсли и поставь в духовку на 20 минут при 180 градусах.

10. Банош

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Плотный и сытный завтрак идеально сочетается со шкварками, жареным беконом или творожным сыром.

Тебе понадобится: 1 стакан кукурузной муки, 1 стакан жирных сливок, 8 ложек воды, соль.

Приготовление: Доведи сливки до кипения, добавь воду и медленно всыпай кукурузную муку. Вари банош, постоянно перемешивая деревянной лопаткой, примерно 25 минут на самой низкой температуре.

11. Брамбораки

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Если уж речь идет о национальных кухнях, то чешские драники идеально подходят на роль того, что можно приговить на завтрак!

Тебе понадобится: 600 г картофеля, чеснок, 2 яйца, 30 мл молока, майоран, 20 г муки, соль, перец.

Приготовление: Натри картофель, посоли и хорошенько отожми. Добавь остальные ингредиенты, приправь, перемешай и выкладывай бамбораки в раскаленное масло, как обычные драники. Обжарь до золотистости, а лишний жир убери бумажными салфетками.

12. Кабачковые вафли

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Если у тебя есть вафельница, то такой завтрак точно поразит всех членов семьи!

Тебе понадобится: 400 г кабачков, 2 яйца, 80 г муки.

Приготовление: Натри кабачки, посоли и через 5 минут хорошенько отожми от сока. Вилкой смешай их с яйцом и мукой, смажь вафельницу маслом и жарь кабачковое тесто 5-6 минут. Подавай со сметной, сыром или лососем.

13. Молочная манная каша

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Мы убеждены, что манную кашу не любят те, у кого в семье ее неправильно готовили!

Тебе понадобится: 2,5 ст.л. манной крупы, по стакану молока и воды, 40 г сливочного масла, сахар и соль.

Приготовление: Вскипяти молоко вместе с водой, приправь и тонкой струей добавляй манку, сразу же перемешивая. Вари около 5 минут, постоянно мешая лопаткой, чтобы не было сгустков. При подаче добавь масло, варенье, мед, ягоды или любые другие наполнители.

14. Маффины с ветчиной и сыром

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Оригинальные и очень сытные кексы – что еще нужно для хорошего начала дня?

Тебе понадобится: 200 мл молока, 4 яйца, 400 г муки, по 125 г сливочного масла, сыра и ветчины, 1 ст.л. сахара, 10 г разрыхлителя, соль, перец.

Приготовление: Взбей растопленное масло с сахаром и молоком, добавь яйца, муку и разрыхлитель, вымеси тесто. Вмешай в него нарезанные кубиками сыр с ветчиной. Выложи в формочки и выпекай полчаса при 180 градусах.

15. Рисовая каша со сгущенкой

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Рис – это не только рассыпчатый гарнир, но и нежнейшая каша на завтрак!

Тебе понадобится: 60 г риса, 350 мл молока, 150 мл сливок, 40 г сливочного масла, 120 г сгущенки, ванилин, цедра, фрукты.

Приготовление: Смешай сливки с молоком, добавь немного ванилина и цедры, доведи до кипения. Добавь рис, убавь огонь и вари около 15 минут, периодически перемешивая, чтобы рис не пригорал. Вмешай сгущенку, дай каше немного остыть и подавай с фруктами.

16. Сырник из твердого сыра

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

А точнее, это что-то среднее между запеканкой и сырником – но уж точно очень вкусное!

Тебе понадобится: 300 г пшеничной муки, 400 г сыра, 3 яйца, 75 мл молока, 200 г сливочного масла, чеснок, соль.

Приготовление: Просей муку и разотри ее с холодным сливочным маслом в крошку. Долей молоко, замеси тесто и убери его на полчаса в холодильник, а потом раскатай тонким слоем на противень. Смешай тертый сыр с чесноком и яйцами, равномерно выложи сверху и на 25 минут отправь в духовку.

17. Банановые панкейки

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Какой же завтрак обойдется без мягких и пышных панкейков?

Тебе понадобится: 150 мл молока, 1 банан, 90 г муки, 1 яйцо, 1 ст.л. сливочного масла, 1 ст.л. сахара, 2 ч.л. разрыхлителя, 0,5 ч.л. соды, щепотка соли.

Приготовление: Смешай сухие ингредиенты для теста, а в другой миске сделай из банана пюре и взбей его с желтком, молоком и топленым маслом. Перемешай смеси, отдельно взбей до пены белки и медленно добавь к остальному. Жарь панкейки только на сухой сковороде!

18. Классические сырники

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Наконец-то мы добрались до такого любимого всеми завтрака и делимся проверенным рецептом!

Тебе понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 6 ст.л. муки, 2 ст.л. сахара, 5 ст.л. масла.

Приготовление: Хорошенько разомни творог вилкой и разотри его с яйцами и сахаром. Всыпь 5 ложек муки, перемешай и сформируй шарики. Каждый шарик немного приплюсни, обваляй в оставшейся муке и обжарь с двух сторон.

19. Сытный завтрак с говяжьим стейком

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Самый брутальный рецепт из того, что приготовить на завтрак в нашей подборке!

Тебе понадобится: 300 г стейка, 3 яйца, 1 луковица, 2 авокадо, 1 банка лечо, 2 помидора, кинза, соль и перец, масло.

Приготовление: Дольки очищенного авокадо обжарь на гриле или в небольшом количестве масла. Обжарь стейк и отправь его доходить в духовку, а за это время протуши все овощи. Влей в овощную смесь яйца с целыми желтками, приправь и доготовь на маленьком огне. Подавай все вместе прямо в сковороде, посыпав зеленью!

20. Котлеты из картофеля с ветчиной

Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

Обычными драниками уже никого не удивить, а что насчет картофельных котлеток в панировке?

Тебе понадобится: 6 картофелин, 200 г ветчины, 125 г сыра, 2 яйца, 1,5 ст.л. муки, соль, перец.

Приготовление: Натри картофель, ветчину и сыр на одной и той же терке, добавь к ним яйца и пряности. Если смесь слишком мягкая, то добавь немного муки и сформируй котлетки. Каждую обваляй еще в муке для корочки и обжарь.

 

 

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