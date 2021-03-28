Шампиньоны в соевом соусе — пикантная и аппетитная закуска

Азиатские блюда давно вошли в наш рацион. Лучшие китайские и корейские закуски, десерты и напитки чрезвычайно популярны и востребованы за праздничным и повседневным столом. Предлагаем вам рецепт шампиньонов в соевом соусе, который подойдет для людей, придерживающихся поста и вегетарианцев. Блюдо понравится всем любителям азиатской кухни и разнообразят ваше меню.

В рецепте используются шампиньоны, которые не проходят термообработку. Поэтому к выбору грибов следует отнестись с внимательностью. Выбирайте белые крепкие экземпляры с упругой мякотью. На поверхности шампиньонов не должно быть вмятин, тёмных пятен и поврежденных участков. У грибов должен быть приятный аромат, без запаха гнили и плесени. Откажитесь от покупки, если срез ножки почернел, а плёнка между основанием и ножкой – повреждена.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 170 г.

Чеснок – 1 зубчик.

Кунжут – 1 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сок лимона – 2 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Зеленый лук – для подачи.

Как приготовить:

Шампиньоны обтереть влажной салфеткой, нарезать тонкими пластинами толщиной 2 мм.

Выложить грибы в капроновый или стеклянный судочек.

Чеснок очистить и пропустить через пресс. Выложить чесночную кашицу в миску для перемешивания соуса.

Лимонный сок отжать, добавить в миску вместе с соевым соусом и оливковым маслом. Перемешать массу до однородности.

Залить шампиньоны соусом. Накрыть судочек крышкой, встряхнуть и оставить в холодильнике на 40 минут. За это время два-три раза встряхивать судок, чтобы соус равномерно распределялся по грибам.

Маринованные шампиньоны выложить на тарелку для подачи. Зеленый лук промыть и обсушить. Нарезать зелень мелко, сформировать ободок вокруг грибов из зеленого лука.

Кунжут подсушить на сковороде или в СВЧ печи до золотистого цвета. Посыпать закуску кунжутом, подать к столу.

Блюдо великолепно и аппетитно смотрится и имеет небанальный вкус. Закуска отлично сочетается с любым гарниром. Вместо зеленого лука в неё можно добавить укроп, петрушку и люблю зелень по вашему выбору. Шампиньоны в соевом соусе лучше не хранить и не готовить впрок.

Приятного аппетита!