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Рецепт засолки овощей на зиму

Рецепт засолки овощей на зиму

Хочется всяких солений, а на рынке все дорого и не всегда вкусно! Последний раз купили, так нельзя было даже есть, такая кислятина!

Я вам сейчас расскажу и покажу бабушкин рецепт засолки овощей в бочке

Будем солить в бочке, у нас бочка из нержавеющей стали.

Кладем в бочку:
На дно положили листья хрена, укропа, листья черной смородины и вишни.
Также этой зеленью стараемся пересыпать рады овощей

Мы заложили в бочку:

  • Зеленые помидоры,
  • Арбуз, 
  • Яблоки,
  • Фасоль в стручках,
  • Цветную капусту,
  • Краснокачанную и обычную капусту.

 

На 10 литров воды 

  • 0,5 кг  соли
  • 700 г сахара
  • Растворяется в холодной воде
  • соль и сахар делается из расчета на 10 литров холодной воды

Рецепт засолки овощей на зиму

Далее отдельно кипятится маринад в 1 литре воды:

  • лавровый лист - 10 листиков
  • чеснок - 5 головок чеснока среднего размера, предварительно давится на чеснокодавке
  • 40-50 штук перца горошком

Все это прокипятить минут 5-7

Рецепт засолки овощей на зиму

Далее выливаем маринад в рассол, перемешиваем и заливаем наши соленья, чтобы они покрылись водой.

Рецепт засолки овощей на зимуРецепт засолки овощей на зиму

Сверху кладем, в нашем случае деревянный круг,  сверху кладем марлю, поверх марли забываем порошком горчицы, горчица не дает появляться плесени. Придавливаем все это гнетом.

 

Бочка с соленьями должна находиться в прохладном месте.

 

Соленья оставляем в бочке в прохладном месте и через 1 месяц их можно уже есть!

 

Посмотрите фото и видео

Рецепт засолки овощей на зимуРецепт засолки овощей на зимуРецепт засолки овощей на зимуРецепт засолки овощей на зиму

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