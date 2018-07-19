Рецепт засолки овощей на зиму

Хочется всяких солений, а на рынке все дорого и не всегда вкусно! Последний раз купили, так нельзя было даже есть, такая кислятина!
Я вам сейчас расскажу и покажу бабушкин рецепт засолки овощей в бочке
Будем солить в бочке, у нас бочка из нержавеющей стали.
Кладем в бочку:
На дно положили листья хрена, укропа, листья черной смородины и вишни.
Также этой зеленью стараемся пересыпать рады овощей
Мы заложили в бочку:
- Зеленые помидоры,
- Арбуз,
- Яблоки,
- Фасоль в стручках,
- Цветную капусту,
- Краснокачанную и обычную капусту.
На 10 литров воды
- 0,5 кг соли
- 700 г сахара
- Растворяется в холодной воде
- соль и сахар делается из расчета на 10 литров холодной воды
Далее отдельно кипятится маринад в 1 литре воды:
- лавровый лист - 10 листиков
- чеснок - 5 головок чеснока среднего размера, предварительно давится на чеснокодавке
- 40-50 штук перца горошком
Все это прокипятить минут 5-7
Далее выливаем маринад в рассол, перемешиваем и заливаем наши соленья, чтобы они покрылись водой.
Сверху кладем, в нашем случае деревянный круг, сверху кладем марлю, поверх марли забываем порошком горчицы, горчица не дает появляться плесени. Придавливаем все это гнетом.
Бочка с соленьями должна находиться в прохладном месте.
Соленья оставляем в бочке в прохладном месте и через 1 месяц их можно уже есть!
Посмотрите фото и видео
Свежие комментарии