Рецепт засолки овощей на зиму

Хочется всяких солений, а на рынке все дорого и не всегда вкусно! Последний раз купили, так нельзя было даже есть, такая кислятина!

Я вам сейчас расскажу и покажу бабушкин рецепт засолки овощей в бочке

Будем солить в бочке, у нас бочка из нержавеющей стали.

Кладем в бочку:

На дно положили листья хрена, укропа, листья черной смородины и вишни.

Также этой зеленью стараемся пересыпать рады овощей

Мы заложили в бочку:

Зеленые помидоры,

Арбуз,

Яблоки,

Фасоль в стручках,

Цветную капусту,

Краснокачанную и обычную капусту.

На 10 литров воды

0,5 кг соли

700 г сахара

Растворяется в холодной воде

соль и сахар делается из расчета на 10 литров холодной воды

Далее отдельно кипятится маринад в 1 литре воды:

лавровый лист - 10 листиков

чеснок - 5 головок чеснока среднего размера, предварительно давится на чеснокодавке

40-50 штук перца горошком

Все это прокипятить минут 5-7

Далее выливаем маринад в рассол, перемешиваем и заливаем наши соленья, чтобы они покрылись водой.

Сверху кладем, в нашем случае деревянный круг, сверху кладем марлю, поверх марли забываем порошком горчицы, горчица не дает появляться плесени. Придавливаем все это гнетом.

Бочка с соленьями должна находиться в прохладном месте.

Соленья оставляем в бочке в прохладном месте и через 1 месяц их можно уже есть!

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