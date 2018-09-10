Мясо для бутербродов. 3 рецепта дешевле колбасы

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Примем за аксиому, что колбаса — продукт привлекательный, что уж говорить. Купил, нарезал, съел — всё просто. Однако хорошая колбаса стоит дорого, а дешёвая делается из чего угодно, только не из мяса. Но есть рецепты, которые позволят куску курицы, свинины или говядины "прожить" в холодильнике не меньше недели, оставаясь вкусными. А цена? Давайте разберёмся…

Стоимость традиционной "Докторской" составляет не менее 350—500 рублей за килограмм. А мяса там… не очень много, сами понимаете. По ГОСТу его должно быть не менее 12%. Остальное в колбасе составляют жиры и химия. Если проделать нехитрые арифметические процедуры, то стоимость килограмма мяса в килограмме варёной колбасы за 350 рублей составляет около 50 рублей. Неаппетитно.

Кроме того, диетологи утверждают, что всего один бутерброд с "Докторской" колбасой может потянуть на 100—130 ккал. То есть его калорийность сравнима с банкой сладкой газировки. Если сделать аналогичный бутерброд с отварной говядиной, можно получить жира наполовину меньше, а белка в два раза больше. А калорийность конструкции упадёт как минимум на 30 процентов.

Остаётся последний рубеж "привлекательности" колбасы — удобство использования и хранения.

И вот здесь нам помогут рецепты, в которых задействованы природные антисептики — лук, чеснок и сухие травы.

Мясо в чесночно-майорановой корочке

Фото: © Flickr/ppdiaporama

Смешивая давленый чеснок с майораном, мы получаем защиту печёного мяса от сухости и порчи. И не стоит бояться убойного запаха — в печёном виде чеснок утратит жгучесть.

Цена свиной грудинки колеблется в пределах 230—280 рублей за кг. Вырезка стоит дороже, конечно, но это ведь лучшее мясо.

Что нужно:

мясо куском (вырезка, грудинка, кусок с рёбрышками, говядина или свинина) — 2 кг;

майоран — 6 ст. л.;

чеснок — 15 зуб.;

соль — 2 ст. л.;

перец молотый чёрный — 1 ч. л.

Как приготовить:

Мясо куском вымыть и обсушить. В отдельную миску выдавить чеснок, смешать с майораном, солью и перцем. Должна, благодаря чесночному соку, получиться пластичная кашица. На большой лист пищевой фольги выложить мясо и обмазать его смесью — весь, со всех сторон. Плотно завернуть в фольгу. Можно в несколько слоёв. И отправить в холодильник на 2 суток. Потом запечь при 180°С 1,5 часа. Не разворачивая фольги, остужаем. Такое мясо можно резать на бутерброды, добавлять в салат, класть во вторые блюда.

Корейка (грудинка), отваренная в луковой шелухе

Фото: © Bord Bia

В этом рецепте самое трудное — вы не поверите! — собрать луковую шелуху. Но можно просто пойти на рынок и попросить её у продавцов овощей. По моему опыту — отдают, не скупясь, и даже благодарят, что забрали.

А между тем луковая шелуха — известный антисептик. Не зря её отваром лечат инфекционные заболевания ротовой полости, в том числе стоматит.

Что нужно:

1,5 кг свиной грудинки;

2 л воды;

0,5 стакана соли;

головка чеснока;

луковая шелуха с 10—12 луковиц;

3 лавровых листа;

15 горошин чёрного перца, молотый красный перец;

3—4 цветка гвоздики.

Как приготовить:

В кастрюлю высыпать соль, специи и промытую шелуху, залить водой. Когда вода закипит, выложить грудинку и варить 45—60 минут. Оставить в рассоле на ночь. Затем на куски грудинки выдавить чеснок, завернуть в фольгу и хранить в холодильнике.

Куриные (индюшиные) грудки, томлённые в луке

Фото: © Multivarka.tv

Рецепт был дан когда-то в замечательной книжке "Русская кухня в изгнании" П. Вайля и А. Гениса. Но, признаюсь честно, такую курицу готовила моя бабушка задолго до того, как я научилась читать, а авторы написали своё гастрономическое произведение.

Я только немного изменила рецепт, вместо кусков курицы используя грудку. Её удобно резать на бутерброды, добавлять в салаты или рагу.

Главное в этом рецепте — ни капли воды, ни грамма жира!

Что нужно:

3—4 грудки без кожи;

2 кг лука;

соль;

перец горошком;

немного сухого чабреца.

Как приготовить:

Лук нарезать произвольно — полукольцами, кусочками, кольцами. Грудки обмыть и разрезать на 2 части. Если у вас кусок индюшиной грудки, разрежьте его на куски 10—12 см, чтобы потом удобно было резать пластинки на бутерброды.

На дно толстостенной кастрюли уложить слой лука, поверх куски грудок, посолить, поперчить, посыпать чабрецом. И снова лук, мясо. Последний слой должен быть луковым.

Помните: ни капли воды, ни капли жира! Поставьте кастрюлю на самый слабый огонь, который есть у вашей плиты. Уйдите из кухни и забудьте о том, что вы готовите, на 2,5 часа.

За это время лук растает, превратившись в бульон. Томлёная грудка станет сочной. Можно оставить её в бульоне, он в холодильнике превратится в желе. А можно хранить грудки в фольге.