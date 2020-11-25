Интересные салаты с полезным авокадо

Несмотря на то, что авокадо похож больше на овощ, он все же является фруктом. Оказывается, существует около 400 видов таких плодов, что позволяет использовать их в косметической сфере, медицине и кулинарии. На последнем пункте остановимся детальнее, и расскажем о самых вкусных салатах с авокадо.
Заморский гость
В Европе этот фрукт внесли в десятку самых полезных. Его история начинается с древних времен, когда еще ацтеки оценили его высокую жирность и питательность. Современные исследования подтверждают эффективность маслянистого плода (или как его называют аллигаторовой груши) в деле сжигания жиров, расщеплении лишнего холестерина и продления молодости, ведь в составе нет сахара и вредного холестерина.
А еще это настоящий must have рациона женщин, ведь достаточное содержание витамина Е благоприятно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей.
А мексиканцы, являющиеся первооткрывателями этого фрукта, считают его одним из самых сильных афродизиаков.
К тому же, он обладает достаточно нейтральным вкусом, что позволяет добавлять мякоть, как в десерты, так и основные блюда. Основные ноты – масла с зеленью, но в зависимости от вида к ним может добавляться вкус ореха, грибов и даже хвои.
Зачастую, вынимая середину плода, ее поливают лимонным соком, чтобы избежать процесса окисления и появления темных пятен.
Положите ее в салат, и она сделает его вкус более нежным, а бутербродов – более свежим. А еще отлично сочетается с морепродуктами и мясом птицы. Многие оригинальные соусы, пасты, кремы и любимые многими суши, были бы не такими запоминающимися и вкусными, если не этот тропический плод. Он также гармонично впишется в полезные смузи, мороженное и коктейли.
Но употреблять плоды лучше в сыром виде, так как из-за содержания тинина в процессе тепловой обработки может появляться горечь.
А вот и наша подборка отличных рецептов салатов:
С креветками
Начнем, пожалуй, с одного из самых изысканных, и, в то же время, очень легкого. Всего несколько минут, и изысканная закуска у вас на столе. Понадобятся:
- аллигаторова груша – 1 шт.;
- вареные креветки – 300 г;
- огурец – 1 шт.;
- йогурт или майонез;
- специи.
Мякоть фрукта нарезать небольшими кусочками, смешать с измельченным огурцом, заправить йогуртом со специями или майонезом. Выложить в порционные тарталетки, и выложить на каждую вареные креветки (можно купить готовые и разморозить или отварить мороженные).
С языком
Настоящий праздничный вариант, приготовить который будет несложно, а вот гости будут точно приятно удивлены. Потребуются:
- язык говяжий отварной – 200 г;
- авокадо – 1 шт.;
- базилик – 2 веточки;
- салат – 4 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- растительное масло;
- укроп;
- приправы.
Субпродукт предварительно отварить и нарезать тонкими полосками, смешать с нарубленным укропом. Мякоть зеленого плода нарезать на небольшие кусочки и полить лимонным соком. Выложить на блюдо, добавить приправы, заправить маслом.
С мясом птицы
Помните, мы уже говорили выше, что фрукт прекрасно сочетается с птицей. Предлагаем легкий рецепт на все случаи жизни. Будут нужны:
- копченый окорок – 200 г;
- кукуруза – 100 г;
- авокадо – 2 шт.;
- зелень;
- майонез.
Мясо отделить от кости и нарезать, добавить консервированную кукурузу и измельченную аллигаторову грушу (как сохранить ее цвет, вы уже знаете). Заправить майонезом (если не покупаете магазинный, можно приготовить домашний), и украсить веточками зелени.
С красной рыбой
Отличный вариант для диетического питания – полезный и простой. А главное – никакого чувства тяжести в желудке после съеденной порции. Понадобятся:
- красная рыба (семга или форель) – 100 г;
- авокадо – 1 шт.;
- томаты – 2 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- микс салатов;
- горчица с зернами;
- оливковое масло;
- специи.
Салат порвать руками и выложить на блюдо, выложить на него порезанную рыбу и аллигаторову грушу, томаты большими дольками. Отдельно приготовить заправку: в оливковое масло выдавить чеснок и горчицу, соль, перец, хорошо перемешать. Полить салат.
К слову, если блюдо нужно подать к праздничному столу, его можно выложить в лодочки из кожуры зеленого маслянистого плода.
С пекинской капустой
Свежий и вкусный, он станет отличным дополнением к любому гарниру и основному блюду. Будут нужны:
- авокадо – 1 шт.;
- пекинская капуста – ½ шт.;
- огурец – 1 шт.;
- черри – 6 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- специи;
- оливковое масло.
Капусту тонко нашинковать, мякоть зеленого фрукта нарезать и полить соком лимона, добавить измельченные овощи, заправить маслом.
Испортить блюдо, добавив в него авокадо практически невозможно. Он прекрасно подстроится под общий вкус, а чашечка из кожуры станет оригинальным вариантом для подачи. Приятного аппетита!
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