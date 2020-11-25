Интересные салаты с полезным авокадо

Несмотря на то, что авокадо похож больше на овощ, он все же является фруктом. Оказывается, существует около 400 видов таких плодов, что позволяет использовать их в косметической сфере, медицине и кулинарии. На последнем пункте остановимся детальнее, и расскажем о самых вкусных салатах с авокадо.

Заморский гость

В Европе этот фрукт внесли в десятку самых полезных. Его история начинается с древних времен, когда еще ацтеки оценили его высокую жирность и питательность. Современные исследования подтверждают эффективность маслянистого плода (или как его называют аллигаторовой груши) в деле сжигания жиров, расщеплении лишнего холестерина и продления молодости, ведь в составе нет сахара и вредного холестерина.

А еще это настоящий must have рациона женщин, ведь достаточное содержание витамина Е благоприятно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей.

А мексиканцы, являющиеся первооткрывателями этого фрукта, считают его одним из самых сильных афродизиаков.

К тому же, он обладает достаточно нейтральным вкусом, что позволяет добавлять мякоть, как в десерты, так и основные блюда. Основные ноты – масла с зеленью, но в зависимости от вида к ним может добавляться вкус ореха, грибов и даже хвои.

Зачастую, вынимая середину плода, ее поливают лимонным соком, чтобы избежать процесса окисления и появления темных пятен.

Положите ее в салат, и она сделает его вкус более нежным, а бутербродов – более свежим. А еще отлично сочетается с морепродуктами и мясом птицы. Многие оригинальные соусы, пасты, кремы и любимые многими суши, были бы не такими запоминающимися и вкусными, если не этот тропический плод. Он также гармонично впишется в полезные смузи, мороженное и коктейли.

Но употреблять плоды лучше в сыром виде, так как из-за содержания тинина в процессе тепловой обработки может появляться горечь.

А вот и наша подборка отличных рецептов салатов:

С креветками

Начнем, пожалуй, с одного из самых изысканных, и, в то же время, очень легкого. Всего несколько минут, и изысканная закуска у вас на столе. Понадобятся:

аллигаторова груша – 1 шт.;

вареные креветки – 300 г;

огурец – 1 шт.;

йогурт или майонез;

специи.

Мякоть фрукта нарезать небольшими кусочками, смешать с измельченным огурцом, заправить йогуртом со специями или майонезом. Выложить в порционные тарталетки, и выложить на каждую вареные креветки (можно купить готовые и разморозить или отварить мороженные).

С языком

Настоящий праздничный вариант, приготовить который будет несложно, а вот гости будут точно приятно удивлены. Потребуются:

язык говяжий отварной – 200 г;

авокадо – 1 шт.;

базилик – 2 веточки;

салат – 4 шт.;

лимон – ½ шт.;

растительное масло;

укроп;

приправы.

Субпродукт предварительно отварить и нарезать тонкими полосками, смешать с нарубленным укропом. Мякоть зеленого плода нарезать на небольшие кусочки и полить лимонным соком. Выложить на блюдо, добавить приправы, заправить маслом.

С мясом птицы

Помните, мы уже говорили выше, что фрукт прекрасно сочетается с птицей. Предлагаем легкий рецепт на все случаи жизни. Будут нужны:

копченый окорок – 200 г;

кукуруза – 100 г;

авокадо – 2 шт.;

зелень;

майонез.

Мясо отделить от кости и нарезать, добавить консервированную кукурузу и измельченную аллигаторову грушу (как сохранить ее цвет, вы уже знаете). Заправить майонезом (если не покупаете магазинный, можно приготовить домашний), и украсить веточками зелени.

С красной рыбой

Отличный вариант для диетического питания – полезный и простой. А главное – никакого чувства тяжести в желудке после съеденной порции. Понадобятся:

красная рыба (семга или форель) – 100 г;

авокадо – 1 шт.;

томаты – 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

микс салатов;

горчица с зернами;

оливковое масло;

специи.

Салат порвать руками и выложить на блюдо, выложить на него порезанную рыбу и аллигаторову грушу, томаты большими дольками. Отдельно приготовить заправку: в оливковое масло выдавить чеснок и горчицу, соль, перец, хорошо перемешать. Полить салат.

К слову, если блюдо нужно подать к праздничному столу, его можно выложить в лодочки из кожуры зеленого маслянистого плода.

С пекинской капустой

Свежий и вкусный, он станет отличным дополнением к любому гарниру и основному блюду. Будут нужны:

авокадо – 1 шт.;

пекинская капуста – ½ шт.;

огурец – 1 шт.;

черри – 6 шт.;

лимон – ½ шт.;

специи;

оливковое масло.

Капусту тонко нашинковать, мякоть зеленого фрукта нарезать и полить соком лимона, добавить измельченные овощи, заправить маслом.

Испортить блюдо, добавив в него авокадо практически невозможно. Он прекрасно подстроится под общий вкус, а чашечка из кожуры станет оригинальным вариантом для подачи. Приятного аппетита!