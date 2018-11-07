БУДЕТ ВКУСНО!

129 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат "Соблазн"

Рецепт: Салат Соблазн

Вкусный, куриный салат с не хитрым набором продуктов. Сочный, свежий, интересный. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Салат "Соблазн"»:

  • Окорочок куриный (Отварной или запеченый) — 1 шт
  • Яйцо куриное (Отварное) — 3 шт
  • Листья салата / Салат — 4 веточ.
  • Яблоко (Не большое, кислое) — 1 шт
  • Огурец (Не больших) — 2 шт
  • Майонез (По вкусу)
  • Укроп (Пару веточек)

Рецепт «Салат "Соблазн"»:

Салат "Соблазн"

Яйца и огурцы нарезать не большими кубиками. Листья салата промыть и нашинковать крупно. Яблоко очистить от семян и кожуры, нарезать средним кубиком. Добавить щепотку соли и смесь молотых перцев.

Салат "Соблазн"

Средним кубиком нарезать курочку, добавить майонез, мелко нашинкованный укроп и перемешать салат.

Приятного аппетита!!!
Салат "Соблазн" 
Салат "Соблазн" 
Салат "Соблазн"

Ссылка на первоисточник
салатыкулинария
1
Обсудить

Картина дня

наверх