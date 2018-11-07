Вкусный, куриный салат с не хитрым набором продуктов. Сочный, свежий, интересный. Угощайтесь!
Ингредиенты для «Салат "Соблазн"»:
- Окорочок куриный (Отварной или запеченый) — 1 шт
- Яйцо куриное (Отварное) — 3 шт
- Листья салата / Салат — 4 веточ.
- Яблоко (Не большое, кислое) — 1 шт
- Огурец (Не больших) — 2 шт
- Майонез (По вкусу)
- Укроп (Пару веточек)
Рецепт «Салат "Соблазн"»:
Яйца и огурцы нарезать не большими кубиками. Листья салата промыть и нашинковать крупно. Яблоко очистить от семян и кожуры, нарезать средним кубиком. Добавить щепотку соли и смесь молотых перцев.
Средним кубиком нарезать курочку, добавить майонез, мелко нашинкованный укроп и перемешать салат.
Приятного аппетита!!!
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