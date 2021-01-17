Тортилья-суп

Ола, амигос и амигас. Новогодние праздники, наконец-то закончились, но дабы мы не скучали, начался локдаун до 25. Так что теперь у меня появилось больше времени на «прикручивание полочек», книги и кино. И еще на хобби время осталось, сам удивляюсь. В общем вот такой двухнедельный отпуск назревает. За это время планирую готовить то, что давно запланировано и до чего не доходили руки. Но сегодня хочу показать суп, который мне видится отличной находкой для зимней поры- он яркий, согревающий и дико позитивный. Да и готовится элементарно.

Данный суп представляет из себя мексиканский суп, обычно на курином бульоне, с всевозможными компонентами: фасоль, кукуруза, чили, авокадо и т.д. Отличительной добавкой ко всему этому является халапеньо, чили или что посерьезнее. Второй заметной частью есть тортилья, которую добавляют в виде полосок либо в процессе варки, для загущения, либо в готовое блюдо. Вариаций и модификаций у этого супа предостаточно. Я покажу тот, что зашел лично мне.

Наливайте себе с котом чаю, я покажу, что делать.

Понадобится следующее:

- 1 кг курицы. Я обычно беру напополам мясо с бедер без кожи и филе.

- 750-1л куриного бульона или на крайний случай воды.. Количество зависит от того, насколько густым вы хотите видеть суп.

В данном случае у меня было примерно 750мл. Я пользуюсь замороженным, чего и вам желаю.

-помидоры 2-3 шт. В сезон можно брать свежие, в несезон – помидоры в собственном соку. Обычно хватает 5-6 небольших.

- кукуруза- замороженная или консервированная, из банки- количество зависит от степени любви к этому замечательному продукту, но в среднем, хватает чуть больше половины банки. ~200г

- темная фасоль. Если есть время, можно замочить и сварить сухую, но я про запас покупаю баночную и пользуюсь ею- вкус тот-же, а времени и возни меньше. – 200г.

- 1 чили. У меня в этот раз обычный местный чили и скорпион из запасов. Вы же выбирайте из того, что есть и варьируйте термоядерность по своему вкусу. Но скажу сразу, совсем убирать не стоит- оставьте хоть немного. Суп должен греть.

- 3 зуба чеснока

- 1 ч.л. зиры

-1,5 ч.л. паприки. Я беру пополам обычной и копченой испанской

- 1 средняя луковица

Бонусы для подачи: нарезанная тортилья или что-то типа начос, авокадо, чили, лайм\лимон, хлопья чили, зеленый лук и кинза. Последняя тут, несмотря на некоторую к ней неприязнь, здесь именно к месту и отыгрывает свою, яркую роль.

Как готовить:

- Кожу снять с мяса и отделить от кости, нарезать кубиками «на один укус». Кости можно сложить отдельно, на бульон. Кожа неплохо запекается с солью «на закусь»

- Лук нарезать кубиком, чеснок раздавить и измельчить, чили попробовать, оценить серьезность ситуации и также нарезать мелко. Помыть нож)

- В кастрюле нагреть 2 стл растительного масла и закинуть лук и чили. Готовить на среднем огне 4-5 минут, пока лук не станет полупрозрачным и не начнет подрумяниваться.

- Забросить мясо, слегка приправить солью и черным перцем и готовить, помешивая, 5-6 минут. Мясо должно стать белым и начать слегка поджариваться.

- Добавить чеснок и растертую зиру. Если аромат и вкус зиры- по вашему вкусу, то решительно можете увеличивать количество. Готовить на среднем огне еще пару минут, давая зире раскрыть свой аромат.

- Добавить помидоры, паприку, кукурузу, фасоль и бульон. Последний вливайте вдумчиво, рассчитывая, насколько густым вам хочется получить итоговый суп. Он почти не потеряет в объеме за полчаса, так что финальное количество вам будет известно заранее.

- Довести до кипения и томить на минимальном огне полчаса, прикрыв крышкой так, чтобы лишь едва кипело.

- НА стол ставить в глубоких мисках, добавив бонусов по своему вкусу. Мне нравится здесь кинза, лимон, авокадо, зеленый лук и хлопья чили. Дополнительно могу кинуть немного свежего чили и начос. Ломаясь, они добавляют хрустящей текстуры в суп и получается интересно.

Технические вопросы и замены:

- Бульон: как обычно, настоятельно рекомендую запасать бульон в морозилке: как раз для таких вот ситуаций, когда нужно буквально поллитра бульона, ради которого нет никакого смысла затевать целую варку. А так, вы просто отливаете литр, от основного бульона и морозите в пластиковых контейнерах. Потом можно переложить в пакет. И желательно подписать: «когда и из чего».

Также такой суп отлично варится на крепком говяжьем бульоне. Я пробовал- отличная штука, более крепкая и насыщенная.

- Также распространенным моментом является добавление хрустящей тортильи в процессе варки супа. Заменить их можно хорошим лавашом. Его достаточно нарезать широкой соломкой и поджарить в масле до хруста. После чего дать стечь маслу на бумажные полотенца и добавить в суп в самом конце варки

- Также такой суп отлично подходит для замораживания: вот просто переливаете в подходящий контейнер и замораживаете. Я иногда наливаю в маленький, на одну порцию и потом просто разогреваю. Весьма удобно.

Выводы: не хочу тут долго изгаляться, расписывая все вкусовые примечательности этой штуки, скажу лишь, что вы непременно должны его попробовать. Нежное мясо, приятно лопающаяся кукуруза, ароматы паприки и кинзы, кислинка лимона и тепло от чили- весь этот комплекс вкуса никуда не денется и останется у вас в тарелке супа. Разве это не магия?

Шепотом: а если прийти с мороза и под аккомпанемент к такому горячему супу культурно накатить полтинничек текилы, то уверен, станет еще лучше.