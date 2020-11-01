Хинкали ( груз. ) с мясом и сыром

Хинка́ли (груз. ხინკალი) — блюдо грузинской кухни из горных областей, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР. Грузинские хинкали по составу и способу приготовления существенно отличаются от дагестанского и азербайджанского хинкала, который представляет собой иной тип блюда. Наряду с хачапури хинкали по праву являются визитной карточкой Грузии. Без этого блюда невозможно представить себе грузинскую кухню. Необыкновенно сочные, со своим ярким вкусом они покорили умы и сердца людей, живущих вдали от Кавказского хребта.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо, зелень кинзы, лук репчатый, чеснок, перец острый стручковый пропускаем через мясорубку. Добавляем в фарш говяжий бульон или просто кипячёную воду, солим и перчим. Тщательно размешиваем.

Муку просеиваем, солим по вкусу и замешиваем мин. 10- 15, постепенно добавляя воду. Тесто должно получиться крутым. Отправляем ,,отдохнуть,, на полчаса. Делим тесто на несколько частей и раскатываем толщиной приблизительно 0,5 см. Вырезаем кружочками. Далее раскатываем кружочки тоньше. В посуду с углублением выкладываем заготовки теста, чтобы бульон не вытекал, накладываем не жалея фарш и делаем защипы вокруг оси. Варим в кипящей подсоленной воде хинкали приблизительно 7 минут.

Хинкали готовы. Приятного аппетита!!!

ИНГРЕДИЕНТЫ

для фарша:

говядина- 350 гр

кинза- 30 гр

чеснок- 5 зубчиков

острый перец- 2 стручка

лук репчатый- 2 шт

перец чёрный молотый-

перец красный молотый острый-

бульон говяжий- 150 мл

соль- по вкусу

для теста: