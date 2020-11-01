Хинкали ( груз. ) с мясом и сыром

Хинка́ли (груз. ხინკალი) — блюдо грузинской кухни из горных областей, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР. Грузинские хинкали по составу и способу приготовления существенно отличаются от дагестанского и азербайджанского хинкала, который представляет собой иной тип блюда. Наряду с хачапури хинкали по праву являются визитной карточкой Грузии. Без этого блюда невозможно представить себе грузинскую кухню. Необыкновенно сочные, со своим ярким вкусом они покорили умы и сердца людей, живущих вдали от Кавказского хребта.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо, зелень кинзы, лук репчатый, чеснок, перец острый стручковый пропускаем через мясорубку. Добавляем в фарш говяжий бульон или просто кипячёную воду, солим и перчим. Тщательно размешиваем.
Муку просеиваем, солим по вкусу и замешиваем мин. 10- 15, постепенно добавляя воду. Тесто должно получиться крутым. Отправляем ,,отдохнуть,, на полчаса. Делим тесто на несколько частей и раскатываем толщиной приблизительно 0,5 см. Вырезаем кружочками. Далее раскатываем кружочки тоньше. В посуду с углублением выкладываем заготовки теста, чтобы бульон не вытекал, накладываем не жалея фарш и делаем защипы вокруг оси. Варим в кипящей подсоленной воде хинкали приблизительно 7 минут.Хинкали готовы. Приятного аппетита!!!
ИНГРЕДИЕНТЫ
для фарша:
- говядина- 350 гр
- кинза- 30 гр
- чеснок- 5 зубчиков
- острый перец- 2 стручка
- лук репчатый- 2 шт
- перец чёрный молотый-
- перец красный молотый острый-
- бульон говяжий- 150 мл
- соль- по вкусу
для теста:
- мука в/с- 500 гр
- вода кипячёная- 150 мл
- соль- по вкусу
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