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Хинкали ( груз. ) с мясом и сыром

Хинкали ( груз. ) с мясом и сыромХинка́ли (груз. ხინკალი) — блюдо грузинской кухни из горных областей, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР. Грузинские хинкали по составу и способу приготовления существенно отличаются от дагестанского и азербайджанского хинкала, который представляет собой иной тип блюда. Наряду с хачапури хинкали по праву являются визитной карточкой Грузии. Без этого блюда невозможно представить себе грузинскую кухню. Необыкновенно сочные, со своим ярким вкусом они покорили умы и сердца людей, живущих вдали от Кавказского хребта.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо, зелень кинзы, лук репчатый, чеснок, перец острый стручковый пропускаем через мясорубку. Добавляем в фарш говяжий бульон или просто кипячёную воду, солим и перчим. Тщательно размешиваем.

Муку просеиваем, солим по вкусу и замешиваем мин. 10- 15, постепенно добавляя воду. Тесто должно получиться крутым. Отправляем ,,отдохнуть,, на полчаса. Делим тесто на несколько частей и раскатываем толщиной приблизительно 0,5 см. Вырезаем кружочками. Далее раскатываем кружочки тоньше. В посуду с углублением выкладываем заготовки теста, чтобы бульон не вытекал, накладываем не жалея фарш и делаем защипы вокруг оси. Варим в кипящей подсоленной воде хинкали приблизительно 7 минут.

Хинкали готовы. Приятного аппетита!!!

ИНГРЕДИЕНТЫ

для фарша:

  • говядина- 350 гр
  • кинза- 30 гр
  • чеснок- 5 зубчиков
  • острый перец- 2 стручка
  • лук репчатый- 2 шт
  • перец чёрный молотый-
  • перец красный молотый острый-
  • бульон говяжий- 150 мл
  • соль- по вкусу

для теста:

  • мука в/с- 500 гр
  • вода кипячёная- 150 мл
  • соль- по вкусу

Хинкали ( груз. ) с мясом и сыром

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