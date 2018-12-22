"Мандариновые палочки"

Угощайтесь необыкновенно вкусным, нежным и ароматным мандариновым печеньем!!! Пеку эти палочки уже не первый год в сезон мандаринов. Весьма удачный и не хлопотный рецептик! Съедается печенько всегда очень быстро, хоть и получается его немало))) Попробуйте и вы!!! Буду рада, если понравится!
- 250 гр. мягкого сливочного масла
- 100 гр. сахарной пудры
- 300 гр. пшеничной муки
- 2 ст.л. картофельного крахмала (или рисовой муки)
- 50 мл. мандаринового сока
- 2 ч.л. мандариновой цедры
- 50-60 гр. шоколада для украшения (любого)
Приготовление:
Мягкое сливочное масло взбить до пышной массы, всыпать сахарную пудру и растереть. Добавить мандариновый сок и мелко натертую цедру, перемешать. Просеять муку с крахмалом и замесить тесто. По консистенции оно получится очень мягкое.
Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30-40 минут.
Затем, набираем тесто столовой ложкой и формируем палочки длиной примерно 12 см.
Противень застелить пергаментом и выложить печенье на расстоянии друг от друга.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут, до легкой румяности.
Главное не передержать!
Готовое печенье остудить и полить сверху растопленным шоколадом.
Приятного вам чаепития!!!
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