"Мандариновые палочки"

Угощайтесь необыкновенно вкусным, нежным и ароматным мандариновым печеньем!!! Пеку эти палочки уже не первый год в сезон мандаринов. Весьма удачный и не хлопотный рецептик! Съедается печенько всегда очень быстро, хоть и получается его немало))) Попробуйте и вы!!! Буду рада, если понравится!

250 гр. мягкого сливочного масла

100 гр. сахарной пудры

300 гр. пшеничной муки

2 ст.л. картофельного крахмала (или рисовой муки)

50 мл. мандаринового сока

2 ч.л. мандариновой цедры

50-60 гр. шоколада для украшения (любого)



Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбить до пышной массы, всыпать сахарную пудру и растереть. Добавить мандариновый сок и мелко натертую цедру, перемешать. Просеять муку с крахмалом и замесить тесто. По консистенции оно получится очень мягкое.



Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30-40 минут.



Затем, набираем тесто столовой ложкой и формируем палочки длиной примерно 12 см.



Противень застелить пергаментом и выложить печенье на расстоянии друг от друга.



Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут, до легкой румяности.

Главное не передержать!



Готовое печенье остудить и полить сверху растопленным шоколадом.



Приятного вам чаепития! !!