БУДЕТ ВКУСНО!

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"Мандариновые палочки"

"Мандариновые палочки"

Угощайтесь необыкновенно вкусным, нежным и ароматным мандариновым печеньем!!! Пеку эти палочки уже не первый год в сезон мандаринов. Весьма удачный и не хлопотный рецептик! Съедается печенько всегда очень быстро, хоть и получается его немало))) Попробуйте и вы!!! Буду рада, если понравится!

"Мандариновые палочки"
Ингредиенты:
  • 250 гр. мягкого сливочного масла 
  • 100 гр. сахарной пудры 
  • 300 гр. пшеничной муки 
  • 2 ст.л. картофельного крахмала (или рисовой муки)
  • 50 мл. мандаринового сока 
  • 2 ч.л. мандариновой цедры 
  • 50-60 гр. шоколада для украшения (любого)


Приготовление:
Мягкое сливочное масло взбить до пышной массы, всыпать сахарную пудру и растереть. Добавить мандариновый сок и мелко натертую цедру, перемешать. Просеять муку с крахмалом и замесить тесто. По консистенции оно получится очень мягкое. 

Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30-40 минут. 

Затем, набираем тесто столовой ложкой и формируем палочки длиной примерно 12 см.

Противень застелить пергаментом  и выложить печенье на расстоянии друг от друга. 

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут, до легкой румяности. 
Главное не передержать!

Готовое печенье остудить и полить сверху растопленным шоколадом. 

Приятного вам чаепития!

!!

"Мандариновые палочки"
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