5 рецептов яичного салата: от классики до современных блюд

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Самый популярный в США яичный салат был создан не в Америке

Когда мы говорим "яичный салат". мы подразумеваем Соединенные Штаты Америки. И многие уверены, что яичный салат придумали там. Но это не так!

Увы, человек, который первым смешал майонез со сваренными вкрутую яйцами, неизвестен. Но он (или она), скорее всего, был французом, учитывая историю майонеза.

Поскольку яйца были распространены практически везде и они были недорогими, несомненно, кто-то придумал этот рецепт и подал его в качестве салата.

Потому что мы знаем, что сэндвич формально был изобретен в 1762 году; вскоре после изобретения первого майонезного соуса, в 1756 году.

И кто-то вполне мог намазать им нарезанные яйца, смешанные с майонезом.

В те времена были популярны сливочные и яичные соусы. Но майонез в том виде, в каком мы его знаем сегодня, был переосмыслен великим шеф-поваром Мари-Антуаном Каримом в начале 1800-х годов.

Итак, давайте предположим, что когда-то, после кодификации майонеза в начале 1800-х годов, был создан яичный салат; и что какой-то британец (хорошее предположение, поскольку бутерброды не были так популярны в континентальной Европе) создал бутерброд с яичным салатом.

В США сэндвич с яичным салатом стал популярен лишь в 20 веке, первое упоминание про это блюдо было опубликовано в газете New York Times в 1910 году.

Если говорить про Россию и СССР , то данный салат не был тут столь популярным. Хотя не понятно почему. Возможно потому, что майонез был дефицитом?

Но, вернемся в наше время и к современным рецептам яичного салата.

5 рецептов яичного салата: от классики до новых блюд

1. Классический рецепт яичного салата

Что бы приготовить классический #яичный салат нам потребуется всего 2 основных ингредиента.

Правильно - это сваренные вкрутую яйца и майонез.

Как приготовить классический яичный салат

Отварите вкрутую и очистите несколько яиц.

Порежьте яйца на небольшие кубики.

Добавьте майонез, горчицу, соль и перец.

Все хорошо перемещайте.

Намажьте на булку и ешьте!

2. Яичный салат с лососем

В этом салате я использую кроме яиц и майонеза еще и консервированный лосось, а также зеленый горох и кукурузу (для украшения).

Технология приготовления:

Готовим яйца: отвариваем, очищаем от скорлупы, нарезаем яйца мелко (произвольно).

Банку лосося (или горбуши) открываю. Сливаю лишнюю жидкость и разминаю рыбу вилкой.

Смешиваю в миске рыбу, яйца, майонез, соль, перец.

Украшаю сверху кукурузой и зеленым горошком.

3. Кето яичный салат с авокадо

Этот салат подойдет тем, кто на диете или кто держит пост .

Ну раз этот салат постный и полезный, то в его составе нет конечно же майонеза. Вместо него я использую пюре из авокадо.

Ингредиенты:

Яйца отваренные вкрутую

Красный салатный лук

Сельдерей

Авокадо

Острый зеленый перчик

Кинза свежая

Лимон

Сухой молотый лук

Сухой молоты чеснок

Лайм

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Технология приготовления

Приготовьте яйца вкрутую, измельчите их произвольной формы(я люблю резать кубиками) и добавить в салатник. Добавьте к рубленым яйцам нарезанные мелко красный лук и сельдерей. Сделайте пюре из авокадо : разомните авокадо в небольшой миске, оставив несколько кусочков. Добавьте в пюре из авокадо измельченные острый перец , кинзу, а также лимонный сок, сушенные лук и чеснок. Смешайте смесь авокадо с яйцами и овощами. Добавьте сок лайма. Посолите и поперчите.

4. Яичный салат по-средиземноморски

Для этого салата используется немного больше ингредиентов, но главный из них все же - отваренные вкрутую яйца.

Кроме яиц нам потребуются: оливки(без косточек), красный салатный лук, помидоры черри(вкуснее с вяленными помидорами), свежий огурец, листья салата ромен, лимонный сок, соль и перец, тмин, орегано и лимонный сок, оливковое масло.

Готовим салат

Все овощи порезать и заправить их лимонным соком и оливковым маслом.

Добавить специи и все хорошо перемешать.

Выложить в салатник и поверх выложить отваренные яйца.

5. Крестьянский яичный салат с помидорами

Этот салат я готовлю довольно часто на ужин всего за 5 минут, когда у меня уже есть отваренные яйца.

Готовится на раз, два, три

1. Моем и обсушиваем салат. Рвем его руками и укладываем в миску.

2. Помидоры черри моем и нарезаем на несколько частей. Добавляем их к салату.

3. Яйца нарезаем кружочками и укладываем сверху. Остается только сбрызнуть все лимонным соком и поперчить.

Вот такие вот 5 рецептов салатов с яйцом, которые я часто готовлю.

Понравился ли вам хоть один рецепт? Делитесь своим мнением в комментариях.